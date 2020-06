Quais são as personagens mais estilosas da tv e do cinema

As histórias da moda e do cinema se entrelaçam. Nos anos 1930, quando surgiram os primeiros filmes de Hollywood, estrelas e suas personagens passaram a ditar tendências, sendo vistas como grandes referências de estilo. Os ícones são muitos. Basta citar Marilyn Monroe que surge a imagem do esvoaçante vestido branco plissado de O Pecado Mora ao Lado (1955) – peça que eternizou a atriz como sex symbol de sua geração.

Há também Audrey Hepburn, com seu visual clássico e elegante. O vestido preto usado por ela no início de Bonequinha de Luxo (1961) foi criado por ninguém menos que Hubert de Givenchy, fundador da marca francesa. A silhueta do pretinho básico é considerada uma revolução nos modelos.

Em Uma Linda Mulher (1990), há uma trama secundária à da comédia romântica: a transformação do visual da personagem de Julia Roberts. O mesmo processo viveu a secretária de uma revista de moda feminina, interpretada por Anne Hathaway, em O Diabo Veste Prada, filme indicado ao Oscar de melhor figurino em 2007 e que é até hoje um dos favoritos dos amantes de moda. Anos depois, em 2019, quem venceu o prêmio na categoria foi a figurinista Ruth E. Carter, por Pantera Negra. Muito longe do clichê do macacão colado ao corpo, que a maioria dos super-heróis usa, os personagens do longa adotaram um visual moderno, repleto de homenagens a diversos povos africanos.

As séries não podem ficar de fora da sessão, ainda mais com tantos enredos voltados para o mundo da moda. Quantas grifes de luxo não se tornaram conhecidas pelo grande público após aparecerem em Sex and the City (1998) e Gossip Girl (2007)? As mulheres fashionistas de Nova York eram capazes de fazer esgotar modelos caríssimos. Atualmente, quem rouba a cena é a assassina Villanelle, de Killing Eve (2018), e as jovens de Euphoria (2019), com maquiagens criativas que viraram tendência instantânea. Inspire-se acrescentando toques da sua personalidade.

