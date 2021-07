Multicoloridas e repaginadas, as francesinhas estão com tudo

De várias estampas para os mais variados estilos de unhas e pessoas, as francesinhas foram repaginadas e ganharam status de tendência. Nos feeds das redes sociais, é possível encontrar diversos exemplos pra lá de criativos com a técnica de nail art.

Para mergulhar nesse universo, chamamos a design de unhas Tamires Teixeira, que atua há 15 anos no ramo. A expert revela tudo sobre as possibilidades de francesinha, inclusive para quem quer se aventurar em casa.

“As unhas quadradas se adaptam a qualquer formato de francesinha. Já os formatos europeus, como ballerina, almond e stiletto, ficam melhores com francesinha diagonal, meia lua e triangular”, explica a designer sobre o tipo de francesinha ideal para cada formato de unha.

Francesa color

Engana-se quem pensa que o boom de cores é coisa de gente mais nova. Segundo a profissional, as clientes mais maduras também são adeptas do modelo. ”Esse conceito de que unhas coloridas e chamativas são para jovens está caindo bastante. Uma boa parte do público mais maduro está deixando esse pensamento de lado e adquirindo uma unha mais alegre”, conta.

Meia lua em duas unhas

Nessa opção, o charme é duas unhas com a francesinha meia lua e o restante com a cor do esmalte escolhido.

Francesa diagonal

Se você tem a unha no formato ballerina, almond e stiletto, a francesinha diagonal praticamente nasceu para você. Ela tem a identidade comum da francesinha, só que mais puxada para diagonal da unha.

Cor em duas unhas

Ama cores e se pudesse andava por aí com uma unha de cada cor? Então, invista nesta opção. Além de uma unha de cada cor, duas podem ter o destaque colorido, assim como o modelo apresentado por Tamires.

Reversa 3D

O efeito tridimensional funciona em todas as unhas, mas quem possui um formato longo, seja natural ou com extensão, tem ainda mais facilidade para brincar com as cores. A especialista revela que a ideia é escolher quatro cores para a francesinha.

Francesa triangular

Se você gosta de inovar ainda mais nas unhas, a francesinha triangular também vai te conquistar. Geralmente ela é uma filha única, que se destaca entres as outras com desenho triangular. O design também pode ser encontrado em estampa de animal print.

Francesa marmorizada

Para reproduzir o efeito do mármore, separe um esmalte branco, cinza e preto, que é usado para delimitar a linha da francesinha.

Glitter

Sem aquela marca certinha da francesinha, a opção com glitter deixa um resultado de degradê sofisticado. Brinque com a espessura e com as cores, caso queira uma nail art mais ousada.

Fluorescente

Se o brilho não atende todas as expectativas, a opção fluorescente vai superar todas as expectativas. A francesinha é feita como já estamos acostumadas, só que o toque final é dado com um pó fluorescente e estrelas.