Descobrimos qual o batom vermelho que Angelina Jolie usa em ‘Malévola’

O longa ‘Malévola: Dona do Mal’ estreou no último dia 17, e quem já assistiu ao filme (incluindo nós, do MdeMulher) sabe bem que Angelina Jolie está, mais uma vez, impecável no papel da icônica vilã da Disney.

Mas a gente sabe, também, que o visual da personagem – o figurino, a maquiagem e os famosos chifres – chama igualmente atenção. No Carnaval ou no Halloween, a fantasia de Malévola é uma das mais copiadas por aí desde a estreia do primeiro filme, e o batom vermelho-sangue que Angelina usa em cena, vamos combinar, é lindo demais.

Pois para quem estava interessada em investir no batonzão, boas notícias! Descobrimos qual a marca e cor exatas do produto, facinho de encontrar aqui no Brasil, viu?

Trata-se do Russian Red, batom de textura cremosa e acabamento matte que é um dos campeões de vendas da M.A.C Cosmetics. Na noite de domingo (27), via Instagram, o próprio perfil brasileiro da marca confirmou a informação.

Muito bem avaliado no site oficial da gigante dos cosméticos, o batom é um vermelho intenso com fundo azulado, tem alta pigmentação e durabilidade.

Ele custa, atualmente R$ 89, e está à venda no e-commerce e lojas físicas da M.A.C, e também nas lojas físicas e site da Sephora Brasil. É possível, ainda, comprá-lo em versão mini, por R$ 49.