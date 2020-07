Se hoje temos a possibilidade de colorir os lábios, a influência se dá pelo egípcios, principalmente a rainha africana Nefertiti, que também foi casada com o faraó Akhenaton. No museu de Berlim, na Alemanha, há um busto dela em que é possível ver a interferência de minerais e frutas tonalizando seus lábios. O uso de pigmento na boca também continuou entre os gregos, que usavam até gordura animal para facilitar o processo, e caiu ainda no gosto da rainha Elisabeth I.

No início do século 20, o perfumista francês Rhocopis fez uma combinação com massa de talco, óleo de amêndoas, essências de bergamota e limão, de cor vermelha, que era comercializada envolta em um papel de seda. Na época, o produto só era usado por atrizes e prostitutas, o que o deixou estigmatizado por conta desse pensamento sexista.

O batom do jeito que nós conhecemos hoje, e que é celebrado nesta quarta-feira (29), em formato de bastão, foi criado pelo estadunidense Maurice Levy, funcionário de uma empresa de metalurgia, por volta de 1915. A invenção rapidamente caiu nas graças do público e até hoje é item indispensável no necessaire de muita gente. Em tempos de pandemia, passamos por uma mudança na maneira de usá-lo, já que com o uso de máscara ele fica escondido. Por outro lado, algumas pessoas passaram a usar eles antes de fazer uma chamada de vídeo ou simplesmente para dar um up mesmo dentro de casa.

Confira a seleção de sete batões por até 50 reais* para entrar no clima do Dia do Batom (29).

