Cuidados inovadores para rosto e cabelo: os lançamentos de beleza de julho

1. Eletrizante

Novo aparelho da Foreo, o Bear (1 999 reais, na Sephora) tem duas esferas de microcorrentes que aumentam o metabolismo celular e aceleram o processo de reparação do tecido, dando aspecto mais saudável para a pele. O app da marca auxilia na utilização. – compre aqui!

2. Sol sob controle

O Protetor Solar FPS 60 (59,90 reais), da Sallve, tem textura leve e acabamento hidratante. Além da proteção contra a radiação, tem ação antioxidante. Foi desenvolvido especialmente para peles negras e não deixa resíduo esbranquiçado.

3. Para começar o dia

O gel de limpeza facial Cleanance Intense (83,99 reais) é a primeira fórmula patenteada da Eau Thermale Avène fora da França. Promete reduzir a acne sem efeito rebote e limpar sem ressecar. – compre aqui!

4. Olhar focado

Desenvolvida para a pele das brasileiras de 40 a 50+ anos, a marca Evi apresenta o Sérum Iluminador Facial (134,90 reais, no site deles), que trata e previne manchas sem deixar a pele sensível ou com ardência. A fórmula leva niacinamida, ingrediente queridinho do momento.

5. De dentro…

O Minéral 89 Probiotic Fractions (209 reais), da Vichy, tem frações probióticas, água vulcânica e niacinamida, combinação que reduz a inflamação da pele e tem efeito antioxidante, levando a um aspecto mais vistoso. – compre aqui!

6. Com aval da estrela

Junto com a cantora Anitta, a Cadiveu lança a linha Vegan Repair (vegana, obviamente, e com 97% de ingredientes naturais). Os cinco produtos – tem xampu (58,90 reais), condicionador (62,90 reais), máscara, leave in e beach waves, para criar ondas – prometem reparação imediata. – compre aqui!

7. Cuidado para todas

Com vitamina C, niacinamida e colágeno, o creme Antissinais Reparador (34,90 reais) é um dos três da nova linha Face Care Intensive, da Neutrogena. Todos têm textura ultraleve e oil free. – compre aqui!

8. Resultado imediato

O ritual de skincare ganha mais uma opção com a Bi-Ampola Reparadora Absolue (1 499 reais), da Lâncome, com extratos naturais de rosas. Com apenas uma gota, ela promete reparar a barreira de hidratação da pele.

9. Proposta nacional

Criada durante a pandemia, a Iszi Cosméticos busca satisfazer a necessidade de mulheres que migraram os cuidados do salão para casa. As linhas são para tipos de cabelos ou cuidados específicos, como o Kit para Fios Recuperados, com seis produtos (419,90 no site da marca).

10. Olha quem chegou!

A Yves Saint Laurent finalmente trouxe para o Brasil sua linha de maquiagem, com venda exclusiva na Sephora. O portfólio inclui bases, corretivos e iluminadores, entre eles as 13 cores da Touche Éclat Le Teint Foundation (329 reais) e os 14 tons do batom Rouge Pur Couture (199 reais). – compre aqui!

11. Para conhecer

O mercado nacional ganha mais uma marca, a Frederika Make, com produtos veganos, cruelty free e estrutura de logística reversa e reciclagem para as embalagens. O Selfies Pó Compacto Ultrafino (22,90 reais) está disponível em 20 cores. – compre aqui!