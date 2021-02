A beauty artist Welida Souza atualiza os clássicos de make e cabelo

Dá pra fugir do lugar-comum no make e no penteado se quiser usá-los como instrumentos de expressão. A beauty artist Welida Souza mostra como ela moderniza seu look com elementos-chave e resultado de alto impacto.

O esfumado gráfico em tom quente é uma opção aos formatos tradicionais. Vale combinar cores análogas do círculo cromático, como o vermelho e o laranja, para fugir do óbvio. Pouca ou nenhuma máscara para cílios garante o ar contemporâneo. Até o rabo de cavalo ganha cara nova com a finalização feita do próprio cabelo enrolado sobre o elástico e seguindo até o meio do comprimento.

Apimente o básico interferindo nos acabamentos e na aplicação. O batom marrom foi atualizado com o leve degradê de fora para dentro e efeito brilhante – tendência forte depois de várias estações com foco nos opacos. Mesmo a sombra neutra ou a pálpebra nua também pode ter bossa, se finalizada com uma camada de gloss transparente. O lenço quadrado preso como bandana eleva o visual do cabelo solto.

Estou com câncer de mama. E agora?