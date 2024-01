6 produtos para proteger seu cabelo no verão

Ressecamento, quebra, fragilidade, descoloração, enrijecimento da fibra, perda do brilho e perda da maleabilidade do fio. Esses são apenas alguns dos danos provocados no cabelo por conta da exposição solar, que fica ainda mais intensa no verão. A radiação dos raios UVA e UVB também pode levar à perda de umidade, desbotamento, cutículas danificadas e alteração da textura.

Como se o sol já não fosse um problemão para a saúde dos fios, as pessoas costumam passar mais tempo expostas ao cloro da piscina e ao sódio da água do mar, que são péssimos para a saúde capilar; além de prenderem mais os cabelos, o que também pode enfraquecer um pouco ou mesmo fraturar a fibra capilar, segundo Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Principalmente para quem tem o cabelo com descoloração: esses fios já estão com a cutícula mais aberta, mais exposta durante todo o ano, e é o primeiro cabelo que mais sofre com essa agressão do sol e essa mistura (sol, mar e cloro)”, diz Lilian.

Proteger o cabelo é melhor do que reparar!

“O cabelo é uma fibra que, quando danificada, não volta a ser o que era, mesmo com tratamentos para reconstrução, nutrição, hidratação, fortalecimento e reparação”, completa Andrea Pecora, embaixadora de Wella Professionals.

Por isso, segundo a especialista, a proteção capilar é uma prevenção a danos irreversíveis causados pelos raios UV, como a desidratação e até a possível queima do couro cabeludo, ajudando a manter a estrutura original dos fios e evitando que fiquem muito porosos, embaraçados e quebradiços.

E não se engane: não é apenas em dias ensolarados que seu cabelo está em risco. “Quando for sofrer exposição direta do sol, mesmo em dias nublados, é necessário usar o protetor solar capilar. A reaplicação deve ocorrer a cada duas horas ou se estender para quatro, caso seja um dia com o tempo mais fechado”, explica Danilo Talarico, médico e Professor do Instituto da Pele de São Paulo (IPSP-Centro Universitário Ítalo Brasileiro).

Agora que você já sabe todos os danos que o verão pode desencadear no seu cabelo, confira essa seleção feita pelos especialistas com produtos que te ajudam a prevenir danos e proteger o cabelo.

Produtos para proteger o cabelo no verão

1. Protetor-Solar Capilar

Não dá mais para falar de verão sem falar de proteção solar. Embora uma das maiores preocupações ao redor do assunto sejam sinais precoce de envelhecimento e câncer de pele, não é apenas ela que precisa ser protegida dos raios UVA e UVB, como já mencionamos.

O cabelo e o couro cabeludo também demandam cuidados. Nesse sentido, um protetor solar específico para a região protege os fios dos danos causados pelo sol e previne o câncer de pele. Para uma melhor aplicação, o ideal é o produto em spray ou bruma.

2. Leave-in

O leave-in pode ter diferentes funções, dependendo da sua formulação, mas, no geral, ele é usado para hidratar o cabelo e ajudar no desembaraço.

Como os cabelos já estarão naturalmente mais quebradiços durante a estação, ter um produto que facilite na hora de pentear é fundamental.

Além disso, alguns modelos também já possuem filtro solar, o que torna o leave-in um multifuncional excelente para carregar por aí.

3. Óleo Capilar

Os óleos capilares fazem sucesso em qualquer época do ano, mas eles podem ser ainda mais úteis nos dias quentes. Como o cabelo sofre com o calor da estação, é importante procurar um que proteja, nutra e deixe o cabelo macio.

O produto pode ser usado só nas pontas ou se estender pelo comprimento dos fios, evitando o frizz e aumentando o brilho e aquele aspecto de cabelo saudável, sabe?

4. Máscara de Hidratação Intensa

Outra dica dos especialistas é respeitar o seu cronograma capilar durante o verão e investir em boas máscaras capilares, sejam de hidratação, reconstrução ou nutrição.

Nessa estação, os fios ficam mais frágeis e suscetíveis a queda. Por isso, é fundamental escolher produtos que consigam suprir as necessidades do seu cabelo e mantê-los na sua rotina.

5. Shampoo anti-resíduos

Protetores, hidratantes, óleos, leave-in… além da poluição do dia a dia e os resquícios da água do mar, do cloro da piscina e o do próprio suor, que se intensifica com a alta nas temperaturas.

Tudo isso é o que pode passar pelo seu cabelo em um dia de verão. Já dá para imaginar que um shampoo qualquer não vai ser o suficiente para limpá-lo para valer, né?

Por isso, outra dica é o uso de um shampoo anti-resíduos, para eliminar tudo o que foi acumulado ao longo dia e não prejudicar ainda mais seus fios.

6. Chapéus ou Lenços

Se você quiser preservar a saúde do seu cabelo e até trazer um toque mais estiloso para o seu visual, além da proteção química, é possível investir na proteção física dos fios com chapéus e lenços.

Alguns modelos já oferecem tecidos com proteção UV. Assim, fica mais fácil também criar uma barreira para proteger o couro cabeludo – onde o câncer de pele pode ocorrer e ser mais difícil de diagnosticar, afinal, o cabelo encobre a lesão primária e, muitas vezes, ele só é descoberto quando a lesão está mais avançada.