Você precisa ter estes 6 cuidados com os cabelos no verão

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

No verão, os raios ultravioletas podem danificar a fibra capilar, deixando-a ressecada, quebradiça e sem brilho, levando ao desbotamento da cor. A água do mar e da piscina (com excesso de produtos químicos) potencializam esses problemas. Mas será que é possível evitá-los? E a resposta é sim! Saiba como cuidar dos cabelos na estação.

Use proteção solar capilar

Linha com shampoo e condicionador com proteção solar capilar ajuda a bloquear os raios ultravioletas e preservar a estrutura.

Vale ainda ter um CC Cream, que também conta com proteção solar, para aplicar antes de sair de casa e depois dos mergulhos.

Hidrate de duas a três vezes por semana

No verão, opte por uma máscara de hidratação que tenha proteção solar e seja enriquecida com óleos, como macadâmia, argan, ojon, mirra, cálamo, monoi e buriti, uma vez que esse tipo de ativo promove uma hidratação mais intensa, contribuindo para a maciez e o brilho.

Assista o vídeo, abaixo, para fazer uma hidratação potente em casa:

Outra dica é intercalar com as máscaras com cor, que ajudam a manter a vivacidade entre as colorações e evitam o desbotamento, que pode ocorrer pelo excesso de exposição ao sol, sal do mar e água da piscina.

Lembre-se ainda de fazer hidratações no salão, uma vez que os produtos utilizados pelos cabeleireiros são mais potentes do que aqueles que você usa em casa e assim ajudam a manter a saúde das madeixas.

Use chapéu, boné ou lenço

É uma maneira de completar os cuidados nessa época do ano e fugir dos raios solares. Você pode ainda fazer um coque e prender os fios dentro do acessório, assim protege da raiz às pontas.

Cuidados com o couro cabeludo

Essa área é bem sensível. Quando aplicar o protetor solar, certifique-se de ter espalhado nessa região também.

Outro ponto: se sua raiz apresenta oleosidade, vale usar um shampoo de limpeza profunda a cada 15 dias para remover resíduos de produtos.

Durante a aplicação, massageie suavemente com as pontas dos dedos em movimentos circulares para estimular a circulação e promover um crescimento saudável dos fios.

Cuidados com cabelos antes de dormir

Espalhe um sérum à base de lipídios (óleos), que trata as madeixas agindo na camada externa e interna. Na hora que acordar, não precisa lavar, basta arrumar como de costume.

Enxágue depois de mar e piscina

O sal do mar e os produtos químicos adicionados na água da piscina podem ser prejudiciais, levando ao desbotamento e ressecamento.

Por isso, sempre após o mergulho, vale enxaguar os fios com água doce e reaplicar o CC Cream com proteção solar.

