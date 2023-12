Spa para cabelos em casa: como fazer o seu

No recesso, muita gente aproveita o tempo para colocar a vida pessoal em dia (quem consegue, claro!). Mas, além da organização, limpeza e afins, que tal reservar um espaço na agenda para relaxar e cuidar um pouco de si, em um spa para cabelos caseiro?

Indo além do skincare, prática que normalmente associamos aos cuidados pessoais, os fios também podem entrar neste momento único, com vários ‘rituais’ de cuidados e uma ambientação apropriada.

Com produtos específicos ou ‘misturinhas’ com ingredientes naturais, o ideal é você tirar um tempo para relaxar e tratar os cabelos.

Criando o clima de spa em casa

Para começar o spa, Roseli Siqueira, cosmetóloga e empresária indica reservar um momento que se encaixe na sua agenda e que você possa, de fato, focar no autocuidado.

Depois, procure por trazer objetos que trazem conforto para o lugar escolhido, como o banheiro ou o quarto, com velas aromáticas, músicas relaxantes e aromatizadores suaves.

Uma boa dica da Lucila Napole, química da marca MAGIC BEAUTY, é priorizar o período da noite para cuidar dos cabelos, que, geralmente, já se encerraram as atividades da agenda.

“O tratamento de skincare facial durante a noite já é bastante difundido, porém, nem todo mundo aplica o mesmo método nos cabelos. A rotina capilar noturna é uma grande aliada na manutenção da saúde e beleza dos fios, ao ponto em que se aproveita o poder reparador do sono para maximizar seu efeito nos fios”, explica ela.

Quais produtos usar para tratar seus cabelos em casa?

Já existem produtos no mercado profissional capilar com a finalidade específica de nutrir os fios enquanto você dorme, através de tecnologias que agem progressivamente durante as 8 horas de sono.

“Além de práticos e eficazes, podem ser usados diariamente, com moderação na quantidade e sempre aplicado apenas no comprimento e pontas, nunca na raiz”, pontua Lucila.

Os produtos mais indicados para tratamento noturno são os séruns, por serem mais leves e proporcionarem ótima penetração na fibra capilar.

Procure por fórmulas com niacinamida, vitaminas e proteínas vegetais na fórmula, que são ideais para hidratar os fios enquanto dormimos. “Dicas especiais para maximizar o resultado são evitar dormir com o cabelo molhado ou preso, e escolher uma fronha ou touca de seda que minimize o atrito e preserve a integridade dos fios, que estarão revitalizados e nutridos na manhã seguinte”, diz a química.

Além disso, para deixar mais personalizado, procure escolher a escova ou pente certo para os fios. “Um dos primeiros passos para a escolha da escova adequada para você é identificar a sua textura capilar e a condição dos fios, e para facilitar essa escolha, nós dividimos as texturas em três: cabelos finos, médios , grosso e crespo”, diz Rogério Sartini, diretor Criativo na Tangle Teezer.

Ele aponta para a o cuidado com o couro cabelo, que pode ser feito com uma escova feita para isso. “Massagear o couro cabeludo estimula a circulação sanguínea da região, aumentando a vascularização, e, consequentemente, um crescimento saudável dos fios.”

Outra dica é entender se você prefere desembaraçar os cabelos molhados no banho ou úmidos logo ao sair do banho. “Isso vai ajudar a escolher a escova certa, para evitar a quebra dos fios e a espalhar os produtos, como cremes, mais uniformemente possível”, explica Rogério.

Ingredientes naturais para cuidar dos cabelos

Quem opta por tratamentos mais naturais, pode fazer com que o spa seja um momento ainda mais ritualístico, por conta da separação dos ingredientes e preparação das misturinhas para hidratar e tratar os fios.

Roseli preparou uma série de receitas para fazer em casa e ter uma experiência incrível e, claro, bem natural. Confira:

Água de coco

A água de coco ajuda a tirar o ressecamento dos fios e, no verão, protege dos danos causados pela água do mar e da piscina. Lave os fios normalmente, com shampoo e condicionador, jogue um copo com água de coco e faça uma boa massagem, para ativar a circulação. Pode deixar secar naturalmente.

Vinagre de maçã

É ótimo para minimizar a caspa. Misture uma colher de sopa de vinagre de maçã com uma colher de sopa de chá de camomila e aplique no couro cabeludo. Aguarde meia hora e lave.

Chá de hortelã

Esse ingrediente funciona para quem quer estimular a circulação. Faça o chá e espere amornar. Com as pontas dos dedos aplique no couro cabeludo, fazendo movimentos leves e circulares. Isso vai ajudar a estimular a circulação e minimizar também a caspa. Aguarde 15 minutos e enxágue.

Abacate

O abacate é muito nutritivo e potencializa a hidratação dos fios. Misture uma colher de sopa do óleo 100 % natural com a mesma medida de abacate. Aplique nos fios, coloque uma toalha quente por cima e deixe agir por alguns minutos. Enxágue.

Abacate + mel

Nutrição e brilho é o que você quer? Então, aposte nesta dupla. O mel é fonte de oligoelementos e ajuda na regeneração. Amasse meia colher de sopa de abacate com uma colher de chá de mel. Aplique no comprimento e pontas. Deixe por 15 minutos e enxágue.

Abóbora

Ingrediente fortalecedor para quem quer fios mais brilhantes. Separe quatro pedaços de abóbora e ferva. Quando amolecer, retire da água e macere com um garfo (ou bata no liquidificador). Aplique no cabelo. Você pode deixar até uma hora enrolado com uma toalha quente.

O caroteno da abóbora vai ajudar a fortalecer a melanina do cabelo, desintoxicar, conferir brilho e ainda aumentar a resistência do fio. Lave com shampoo e bastante água. Por último, jogue uma ducha de água fria para contrair e estimular o couro cabeludo ao mesmo tempo.

Apesar de serem naturais, fica um alerta muito importante. “Produtos naturais também podem causar irritação. Sentiu desconforto, pare, e não exagere na quantidade. Além disso, se optar por produtos de indústrias naturais, fique atento. Aplicar direto na raiz do cabelo pode causar doenças. Se você deixar acúmulo de produto no couro cabeludo pode obstruir o bulbo capilar, atrapalhando no desenvolvimento do cabelo. Só use o produto na raiz se ele for para este fim e estiver escrito na embalagem”, reforça Roseli.

Com essas dicas, aproveite para relaxar a mente também, reservando um tempo para se observar enquanto cuida dos cabelos, ok? E, se der certo, repita essa experiência sempre quando puder, especialmente quando precisar dar um tempo das tarefas semanais.

