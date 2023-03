5 cores de batom que são tendência para o outono

A busca por tendências de beleza não para. Nas passarelas internacionais, as marcas ditam o vermelho, marrom e terracota como as cores de batom do outono. Elas costumam ocupar esse lugar, mas agora aparecem variações, que celebram desde o estilo gótico até o mais delicado. Na procura por se adaptar ao clima enquanto mantém o visual autêntico, você pode ter dúvidas sobre o que é adequado, combina com você e é ideal para a imagem que deseja passar. A Claudia, então, resolveu te ajudar.

Batom viva magenta

Eleita pela Pantone como cor do ano, o viva magenta não fica restrito às roupas e aos sapatos, na verdade ele também serve para a maquiagem. “É uma cor vibrante, útil, principalmente para mulheres que preferem maquiagens ousadas e marcantes, valorizando quem tem tom e subtom mais frios”, explica a maquiadora visagista Natalí Joaquim.

Batom vermelho com degradê

Símbolo da sensualidade, o vermelho deve colorir os lábios de brasileiras durante o outono, agora com degradê. “Para esse efeito, passe um batom mais escuro na parte que delimita a boca, enquanto um mais claro deve ser aplicado no centro dela. O processo fica mais fácil com a ajuda de um pincel, que possibilita modificações no formato e grossura”, pontua a profissional.

Continua após a publicidade

Batom terracota

Com seu magnetismo natural, o terracota segue como tendência desta estação. Embora a cor seja associada aos tons de pele quentes e de subtom amarelado, ela também serve para quem não pertence a esse grupo. “O importante é encontrar a maquiagem que combine com seu tom e subtom, o que pode ser feito com a ajuda profissional.”

Batom rosa

Abrindo espaço para o rosa brilhar, os tons pastel e a beleza natural são celebrados neste momento. Suavidade, delicadeza e feminilidade são alguns dos pontos destacados por ele. “Sozinho, entretanto, ele é incapaz de comunicar isso, pois o restante da maquiagem e o próprio rosto têm efeitos na imagem”, indica Natalí.

Marrom claro e frio

O marrom, em sua versão mais clara e fria, também tem seu lugar neste momento. Muito utilizado na parte central da boca, combinado a um contorno facial, serve para dar mais profundidade e definição ao rosto, e geralmente traz a sensação de elegância e sofisticação. “Vale lembrar que pode não ter esse efeito se pesar a mão.” A escolha das cores e tonalidades de batom deve levar em conta o estilo pessoal e a individualidade de cada um para passar a imagem desejada pela pessoa.