Como combinar Viva Magenta com outras cores em seus looks

Depois da Pantone revelar o Viva Magenta (PANTONE 18-1750) como a cor de 2023, pessoas antenadas no mundo da moda passaram a se perguntar como combiná-la com outras cores. Antes de mostrar possibilidades, é importante dizer que não há certo ou errado, como explica a consultora de moda Ana Vaz: “o que determina a beleza de algo é o seu gosto pessoal e, portanto, o seu repertório. Mas existem ferramentas que facilitam as escolhas, como o conhecimento sobre o círculo cromático”, e é nesse sentido que este texto pretende te ajudar.

Entenda o Viva Magenta

A Pantone elaborou uma extensa pesquisa para descobrir que o vermelho rosado faria sucesso neste ano. Ele se destaca porque “em sua composição, há mais azul do que amarelo. Assim, caminha para o púrpura ao invés de ir para os alaranjados e atomatados”, afirma a especialista. Uma curiosidade relevante, de acordo com Ana, é que se trata de uma cor dopamina, por ser mais intensa, e é associada a vitalidade e renovação, o que é importante para este momento do pós-pandemia.

Color-blocking: turquesa e azul funcionam!

Usar cores opostas complementares é uma técnica válida ao pensar no Viva Magenta, que tem o turquesa em sua extremidade contrária na roda das cores. “Essa combinação, por ser criada entre extremos, é indicada para quem quer gerar ruptura, diferença, autoconfiança e autonomia.” Outros tons contrastantes, segundo a especialista, são os azuis e verdes. Vestir uma camiseta com a cor do ano e uma calça turquesa, nesse sentido, são uma ótima pedida para quem quer ousar.

E para menos contraste?

As cores consideradas mais harmônicas pela aproximação ao Magenta são o vermelho, laranja, violeta e rosa. “Quem prefere um degrau de diferença menor entre os tons escolhidos geralmente fica satisfeito com essas quatro justamente pela aproximação entre elas”, explica a consultora. Looks monocromáticos também entram aqui.

O que sempre dá certo: jeans, preto e branco

Preto, branco e jeans são coringas por criarem combinações socialmente aceitas, afirma Ana. Mesmo quando possuem alto contraste com o Viva Magenta, como acontece com o jeans azul, não geram estranhamento. Os efeitos, entretanto, são diferentes: “O preto é uma acromia, mas, por ser mais sólido e escuro, fica mais pesado. O branco também é uma não cor, mas traz mais leveza.” Tons mais opacos e sutis, como o rosa claro, neutralizam o Viva Magenta e também funcionam na combinação.

Sugestão da Pantone

A autoridade em coloração apontou a cartela que aparece em sequência para combinações. Cores mais sutis são recomendadas para facilitar o momento de compor seus looks.

Proporção também conta

Uma mesma cartela de cores causa efeitos diferentes quando estão dispostos em partes distintas em um look, conforme explica a especialista. “Um vestido Viva Magenta e uma sandália turquesa assumem papéis distintos de uma camisa turquesa e uma saia Viva Magenta. Isso acontece porque no primeiro caso há um longo bloco da mesma cor, enquanto no segundo há menos espaço para ele atuar”, exemplifica. Ana afirma ser possível explorar proporções a fim de criar efeitos diferentes, o que é útil para dar o toque final às escolhas.

E você, está pronta para usar?