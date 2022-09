5 formas de aplicar batom vermelho com dicas do Tiktok

O batom vermelho é praticamente um sinal de poder, além de um clássico. Democrático para qualquer ocasião e também o responsável por salvar qualquer visual. Mas vamos confessar, aplicá-lo é uma tarefa que exige certa técnica. Listamos aqui algumas dicas que podem te ajudar, com vídeos para ilustrar.

Há alguns macetes já conhecidos que auxiliam na hora de passar qualquer produto nos lábios, como a esfoliação prévia, principalmente quando optamos por usar um acabamento matte. A hidratação também é fundamental para facilitar a aplicação e um lápis para delinear a boca também é bem-vindo.

Uma forcinha do lápis de contorno

Um lápis para contornar a boca, que pode ser vermelho ou marrom, te ajudará muito a acertar a aplicação sem borrões ou linhas tortas. Se ele for mais escuro criará um efeito degradê, e, se for da cor do batom, vai deixar o acabamento ainda mais limpo.

Veja abaixo como aplicar o batom com o lápis vermelho:

E com o lápis marrom, com efeito degradê:

Você ainda pode finalizar com o lápis. No vídeo, a maquiadora usa um batom em formato de lápis, que é ótimo para passar nas extremidades da boca. Depois de aplicar a cor, ela usa um lápis de contorno de tom semelhante ao batom para caprichar no acabamento.

Aposte no pincel

Outra alternativa para uma aplicação impecável é o pincel, que permite delinear melhor, principalmente a região do arco do cupido. Olha só:

Com cotonete?

E tem mais uma forma que só o TikTok mesmo para nos mostrar. Com um cotonete no centro da boca, você vai aplicar o batom e tirar delicadamente para não borrar nas beiradas. Dá super certo, veja abaixo:

