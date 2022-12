Guia do contorno facial: tudo o que você precisa saber para acertar

O contorno facial ganhou fama depois que a família Kardashian revelou a técnica de maquiagem como um de seus segredinhos para dar aquele up na beleza feminina. Depois que caiu nas graças do público, dezenas de tutorias, explicações e modos de fazer surgiram. Em meio a tanta criação, muita gente ficou perdida no caminho e ainda não sabe como fazer. Pensando nisso, a CLAUDIA preparou um guia que pretende te ajudar a, finalmente, saber tudo sobre o assunto.

Função do contorno

“O contorno tem a intenção de projetar ou suavizar os traços do rosto. A técnica também é utilizada por artistas de transformação que copiam as características de outras pessoas”, explica o beauty artist Felipe Azevedo. Outra função dele é revelar as sombras perdidas depois do uso da base, que uniformiza a pele.

Tom ideal

A escolha do contorno envolve o conhecimento sobre qual subtom de pele você possui — rosado, amarelo, oliva ou neutro. “Caso você não consiga identificar, opte por tons neutros”, indica o profissional. A maquiadora Paloma Marques completa: “a sua cor também deve ser considerada na hora de decidir a intensidade do produto. Quanto mais clara você for, mais claro o contorno precisa ser; o contrário também é válido.”

Pincel para contorno?

Não deixar a maquiagem marcada é o que possibilita que ela seja considerada mais natural e uniforme, para isso é essencial esfumar a região, o que só é possível com a escolha de boas ferramentas. Mas qual escolher? “Hoje, a minha indicação não é um pincel, mas sim a famosa esponja para maquiagem. Elas são fáceis de manusear, esfumam muito bem e podem ser usadas em todas as partes da face”, afirma o especialista. Ele ainda lembra que “o ideal é usar esse material úmido, para evitar a absorção desnecessária do produto”.

Para quem não gosta ou simplesmente prefere o pincel, uma alternativa, de acordo com Paloma, é o chanfrado, pois ele tem um formato que encaixa perfeitamente nas áreas a serem contornadas.

Produtos cremosos

A utilização de produtos cremosos facilita o momento de esfumar as marcações, além de criar um efeito menos artificial, pontua o profissional. “Para um desenho mais realçado, é adequado passar uma camada de contorno em pó por cima”, completa. Pessoas sem muita habilidade manual ou que começaram a se maquiar recentemente são beneficiadas pelo item.

Como fazer o contorno

O primeiro passo é entender quais pontos você deseja realçar e quais você pretende suavizar, segundo o maquiador. “Geralmente os locais escolhidos para o contorno são testa, nariz, mandíbula e maçã do rosto”. Mas, como existem diferentes formatos de rostos, não há um padrão para a aplicação. Na verdade, é importante descobrir as suas individualidades para que o resultado final fique melhor.

“Para o visagismos, existem singularidades que devem ser respeitadas nas técnicas de luz e sombra”, de acordo com a maquiadora. Uma maneira fácil de começar a testar o que funciona para você, continua a profissional, é “utilizar a altura da orelha como parâmetro para as bochechas, para a criação de uma linha reta que vai até três dedos antes da boca. Além de fazer dois traços retos no nariz e uma curva na testa”.

Felipe finaliza com um lembrete: “não se esqueça de fazer aquele ótimo skincare, que evita a absorção da maquiagem pela pele”. É o cuidado com esse tecido que produz resultados melhores e com uma duração maior.