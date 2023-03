Pele linda! Descubra 11 tendências de skincare deste ano

Historicamente desejada pelas mulheres, a pele saudável ganhou um espaço do dia dedicado a conquistá-la: o momento do skincare. A pequena rotina de cuidados do passado, no entanto, deu lugar a aplicação de retinol, ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C, ceramidas, peptídeos, BHAs, AHAs, entre outros. Com o aumento da demanda pelos produtos, o mercado passou a fabricar tecnologias e dermocosméticos frequentemente, inovando e criando tendências cada vez mais. Pensando nisso, a CLAUDIA separou as principais deste ano.

Limpeza, hidratação e proteção solar: tendências de skincare que não saem de moda

“A proteção solar não só previne o câncer de pele, por nos proteger contra os raios UV, como também permite uma superfície da pele mais saudável e com menos manchas com o passar dos anos”, de acordo com a dermatologista Juliana Tamanini. A limpeza e a hidratação, por outro lado, são importantes para que a barreira da pele se mantenha saudável, livre de inflamações.

Produtos multifuncionais

Os produtos multifuncionais são uma tendência de beleza atual por oferecerem economia de tempo enquanto atendem diferentes necessidades. ”Eles têm sido a escolha de mulheres modernas que procuram otimizar seu skincare, além, é claro, de ter um bom custo benefício.” Por outro lado, produtos específicos para cada necessidade ainda são mais eficientes, mas nem sempre são viáveis, comenta a especialista.

Ácidos

Os ácidos são dermocosméticos responsáveis por promover a esfoliação química da superfície da pele, atuando no combate às manchas, enquanto previnem e tratam os sinais de envelhecimento, explica a médica. “Podem servir até mesmo para o tratamento de condições mais agressivas, como lesões precursoras de câncer de pele e verrugas virais.” A especialista ainda alerta que essas substâncias devem ser indicadas e utilizadas em acompanhamento com dermatologista, pois podem causar irritações e até queimaduras quando utilizadas inadequadamente.

Uso de tecnologias

Inovações tecnológicas aparecem ano após ano em clínicas de cuidados com a pele. Atualmente, a procura pelo lifting HIFU, feita com ultrassom microfocado, além de tratamentos de radiofrequência, para a redução de cicatrizes e rugas, são os queridinhos. A intenção é alcançar resultados mais potentes do que os gerados em casa.

Bioestimuladores de colágeno

“O cuidado com a região da derme onde é possível estimular o colágeno e, assim, garantir a firmeza da pode, gera benefícios a longo prazo”, comenta Juliana, que percebeu uma procura maior pelos bioestimuladores de colágeno. “Eles são capazes de ativar as células da pele responsáveis pela produção e manutenção do colágeno, promovendo a qualidade estrutural”, explica. Através de um procedimento injetável, que pode ser tanto no corpo quanto na face, as substâncias aplicadas previnem os sinais de envelhecimento.

Laser

O tratamento das estruturas mais profundas do rosto, responsáveis pela sustentação dele, como músculos e ligamentos, são importantes para resultados a longo prazo, e os lasers e ultrassom microfonado servem para isso, de acordo com a médica. “Eles são interessantes para quem procura preservar a pele de forma natural, recuperando a jovialidade, sem a realização de procedimentos que mudem a anatomia e os traços individuais de cada um”, comenta.

“Laser é a tecnologia responsável por levar energia para a pele por meio da luz e radiação”, e completa: “Cada um apresenta uma afinidade específica a componentes da pele, podendo, na prática dermatológica, tratar manchas, poros, vasos, melhora da textura e outras tantas situações.” O procedimento deve ser feito por um especialista.

Skinimalismo

A abordagem minimalista, depois do boom de skincare com milhares de passos, pode se tornar uma forte tendência deste ano. Prova disso é o aumento da procura por produtos multifuncionais, que pretendem reduzir a necessidade de aplicação de tantos dermocosméticos.

Suavizar aspecto de cansaço

Denunciar noites mal dormidas através do rosto é um aspecto que as mulheres têm buscado se livrar. “Percebo um movimento de busca por atenuar e prevenir sinais do envelhecimento, mas mais que isso: suavizar o aspecto de cansaço em uma busca pelo visual de pele saudável”, afirma Juliana.

Tratamentos em casa

Abandonar a rotina de cuidados feita em casa está longe de ser realidade para muitas mulheres que tornaram isso um hábito. Máscaras faciais, tratamentos de rejuvenescimento noturno e cosméticos variados que podem ser usados fora de clínicas permanecem sendo buscados.

Abordagem ‘dentro para fora’

Algumas pessoas já perceberam que não adianta adquirir os melhores produtos e fazer os mais inovadores procedimentos sem cuidar da alimentação e ingestão de água. Agora, a ideia é não abandonar nenhuma dessas duas frentes, para que a pele seja também um reflexo de um cotidiano saudável.

Sustentabilidade

Produtos ecologicamente responsáveis fizeram sucesso nos últimos anos e continuam sendo uma forte busca de consumidores que se preocupam com a sustentabilidade. Embalagens recarregáveis, ingredientes de origem ética e ausência de testes em animais são alguns dos requisitos para parte das pessoas que compram.

Diversidade e inclusão

A indústria da beleza vem buscando oferecer cada vez mais diversidade, não só em suas campanhas, como também no público alvo. Etnias, gêneros e idades diferentes são consideradas por parte desse mercado para atender a todos.