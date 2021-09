Mais cor e produtos multifuncionais: a pandemia mexeu na rotina de beleza

O

conceito de autocuidado mudou radicalmente no último ano e meio. Se antes a gente discutia passos infinitos de skincare, hoje tem mais valor um olhar holístico, que envolve também a relação da beleza com o bem-estar mental. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), os produtos de beleza tiveram um caráter emocional para oito em cada dez brasileiras durante o isolamento.

Os dados mostram que cerca de 35% das mulheres passaram a usar produtos para proteger a pele, 33% focaram mais na maquiagem dos olhos e 21% trocaram o batom pelos itens de hidratação dos lábios. Muita gente reviu conceitos e mudou hábitos. Na pesquisa, 74% das mulheres disseram que maquiagem colorida, brilho e perfume também podem ser usados dentro de casa.

Para Priscilla Seripieri, especialista da WGSN, empresa de previsão de tendências de comportamento e consumo, a beleza tem sido encarada como reflexo de algo que vem de dentro para fora. Por esse motivo, no clima de esperança criado pela vacinação em massa, é provável que vejamos mais manifestações alto-astral.

“Maquiagens com cores vibrantes refletem alegria e otimismo, sentimentos que fizeram falta nos últimos tempos, mas que começam a retornar”, afirma. Nos Estados Unidos, a indústria já observa um crescimento nas vendas de batons e outros produtos labiais. “Essa retomada deve acontecer aqui também”, acredita Gizela Pereira, gerente de produtos de maquiagem de O Boticário.

Outro ponto a levar em consideração é a redução das telas e, consequentemente, dos filtros, o que vai alterar novamente nossa autoimagem. “Temos acompanhado maior interesse do público por produtos que valorizam traços de maneira natural”, explica Gizela.

Isso impacta no segmento de skincare, já que, quanto mais bem tratada a pele, menor a necessidade de produtos de alta cobertura ou de muitas camadas. “As marcas que nasceram durante a pandemia têm como propósito melhorar nosso olhar para o próprio corpo”, ressalta Iza Dezon, especialista em tendências e professora da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo.

“Nosso vocabulário também mudou. Passamos a falar sobre ativos e vitaminas como se fosse algo fácil de ser entendido. A compra através da internet ajudou nesse processo, pois temos acesso à lista de ingredientes e conseguimos pesquisá-los na hora”, acrescenta ela.

Por fim, não poderá faltar praticidade na rotina de beleza. Depois de tanto tempo fazendo só o básico do make em casa, bem rapidinho, é improvável que a gente queira assumir muitos passos novamente. A indústria está ciente disso.

“Produtos multifuncionais serão os mais procurados, aqueles que têm mais do que um atributo e que cumprem as funções de vários”, fala Priscilla. O que escolhermos usar vai ter que oferecer máxima qualidade, ou seja, a base de longa duração não vai poder craquelar durante o dia.

“Nosso grande investimento foi nas tecnologias que garantissem produtos que não transferem, por causa das máscaras, mas acreditamos que essa vantagem ainda será do interesse do consumidor no futuro”, explica a analista de pesquisa de mercado da Essence, Vitória de Campos Alencar. A mudança já está acontecendo e é provável que vejamos, em breve, visuais cheios de ânimo, que vão refletir nossa felicidade em estar juntos novamente.