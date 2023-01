Paraíso e inferno astral: com quais signos nos damos melhor (ou pior)

Há duas formas de compreender o paraíso e o inferno astral na astrologia: por um lado, o conceito pontua em que momento de nossas vidas tendemos a estar mais “sortudos” ou “azarados”. Mas, por outro, a teoria também revela quais são aqueles signos que nos damos muito bem (ou extremamente mal).

Para entender como identificar o seu paraíso e inferno astral, CLAUDIA bateu um papo com o astrólogo Emerson Martins, que explica quais energias são capazes de influenciar tanto a nossa rotina quanto as nossas relações interpessoais. Veja a seguir.

Paraíso astral: o que é e como descobrir

De acordo com Emerson, o paraíso astral representa a cumplicidade máxima entre dois signos e o período de tempo em que a sorte, a felicidade e o surgimento de possibilidades de evolução tendem a surgir com mais frequência.

“O signo que está cinco casas à frente do nosso também revela o que mais desejamos, sonhos, áreas de maior identificação e os locais onde nos sentimos mais confortáveis”, diz o especialista.

Confira a lista completa do paraíso astral de cada signo:

Áries – Leão ( Fogo )

) Touro – Virgem ( Terra )

) Gêmeos – Libra ( Ar )

) Câncer – Escorpião ( Água )

) Leão – Sagitário ( Fogo )

) Virgem – Capricórnio ( Terra )

) Libra – Aquário ( Ar )

) Escorpião – Peixes ( Água )

) Sagitário – Áries ( Fogo )

) Capricórnio – Touro ( Terra )

) Aquário – Gêmeos ( Ar )

) Peixes – Câncer (Água)

Segundo Emerson, a lista acima representa a união de signos que se complementam e fazem uma boa parceria. “Vale lembrar que este quinto signo sempre será do mesmo elemento que o seu”, aponta.

A vibração semelhante fortalece amizades, relacionamentos amorosos e parcerias profissionais, já que potencializa os níveis de confiança e ajuda mútua em quaisquer vínculos.

Por fim, o profissional declara que durante o período do paraíso (ou seja, quando o Sol estiver no mês do seu signo de maior afinidade), a tendência é nos sentirmos cheios de energia: “Ficamos mais dispostos a colocar ideias em prática. Aproveite o momento para tirar aqueles projetos do papel”, indica.

Inferno astral: por que é tão temido?

Para entender o que é o inferno astral, basta inverter todos os conceitos do paraíso. Aqui, estamos falando daqueles signos que dificilmente vão conseguir se bicar. E pior: este também é aquele período em que passamos por momentos ruins. “É uma verdadeira onda de azar. Parece que há uma conspiração astrológica contra nós. Por isso, durante esses tempos, é bom redobrar o cuidado para tomar atitudes positivas”, aconselha Emerson.

O astrólogo esclarece que a data do nosso aniversário carrega diferentes energias e, por isso, funciona como uma espécie de combustível que se renova anualmente. “É um momento ainda mais poderoso do que o réveillon, já que no aniversário somente os nascidos naquele dia estarão renovando as forças”, afirma.

E como descobrir o seu inferno astral? Simples: “Cerca de 30 dias antes do ‘nascimento’, nos sentimos mais cansados, esgotados e sem sorte. Nossa força vital está se esvaindo, esperando para ser transformada. A melhor coisa a se fazer nesta fase é recorrer às energias externas”, indica.

Exemplificando: se você nasceu em 14 de dezembro às 17h, seu inferno astral começa em 15 de novembro às 17h. “Sentimos uma certa melancolia, vontade de largar o emprego, terminar o relacionamento, mudar de casa ou até mesmo de país. Mas calma, isso está rolando porque o Sol está terminando todo o seu mapa natal para retornar ao ponto de origem em que nascemos, marcando o fim de uma revolução zodiacal e o início de outra”, clarifica.

Confira como cada signo tende a lidar com o inferno astral, de acordo com Emerson Martins:

Touro – Entre 21/03 e 20/04

“Tende a ficar impulsivo e perder a paciência com desentendimentos. A teimosia é potencializada. Com os arianos, você terá seus piores dias neste período. Portanto, a fase pede mais flexibilidade e menos rigidez de ideias.”

Gêmeos – Entre 21/04 e 20/05

“Mais chances de se sentir desgastada e sem vontade de fazer aquela social que você ama. Não terá a menor paciência com as pessoas, ficando irritada, zangada e incomodada por estar em grupos. Você estará mais sensível, fechada e grossa. A tendência é ter uma relação turbulenta com os taurinos, que costumam ser muito teimosos e vão entrar em conflito com suas ideias.”

Câncer – Entre os dias 21/05 e 20/06

“O canceriano está muito desanimado neste período, alimentando pensamentos negativos e até fazendo intrigas. Você pode achar as pessoas frias, indelicadas e distantes. Portanto, tente não fazer drama, pois há o risco de destruir laços importantes por conta de um simples momento ruim. Os geminianos são os que mais o irritam, trazendo rivalidades acirradas.”

Leão – Entre os dias 21/06 e 21/07

“A carência e o ciúme estarão em alta, o que pode causar brigas desnecessárias, tanto com parceiros românticos quanto com amigos e familiares. E as pessoas que mais o incomodarão serão os cancerianos. Se possível, tente se afastar um pouco deles durante esse período.”

Virgem – Entre 22/07 e 22/08

“Virgem já é uma pessoa exigente, e em seu período de Inferno Astral, seu nível de exigência fica ainda maior. Cuidado para não se envolver e cobrar demais das pessoas com quem você convive, principalmente os leoninos.”

Libra – Entre 23/08 e 22/09

“Libra não é um signo muito crítico, mas em seu período de Inferno Astral, o nativo deste signo fica um pouco exigente. Você terá dificuldades em se conectar socialmente e isso poderá gerar desentendimentos. Tente não se concentrar apenas nas falhas dos outros. Atenção na hora de se envolver com virginianos.”

Escorpião – Entre 23/09 e 22/10

“Durante seu Inferno Astral, Escorpião torna-se indeciso. E essa dificuldade em fazer escolhas te deixará com raiva, já que você está acostumado com a praticidade. Pisar em ovos para lidar com as pessoas será necessário, especialmente quando o assunto for librianos.”

Sagitário – Entre 23/10 a 21/11

“Sagitário costuma ser um signo alegre, otimista e sortudo. No inferno astral, sua energia cai drasticamente, deixando você mal-humorado, pessimista e sem sorte. Tome cuidado para não agir de forma possessiva e individualista, especialmente com os escorpianos.”

Capricórnio – Entre 22/11 e 21/12

“Tenha cuidado com os excessos. O pessimismo ficará ainda mais forte em sua vida e você terá que aprender a lutar contra essa negatividade. Evite ter conversas importantes e sérias neste período justamente para não se envolver em brigas desnecessárias. Embora seja uma pessoa muito calculista, durante seu inferno astral, passará por momentos mais impulsivos, pois seus sentimentos estarão à flor da pele. Controle-se, principalmente quando estiver perto dos nativos de Sagitário, com quem poderá ter mais conflitos.”

Aquário – Entre 22/12 e 20/01

“Os pensamentos negativos tentarão tomar conta de você, pois é um período de adversidades. Mesmo que seja difícil, procure cultivar o bom humor para se manter firme diante dos problemas que surgirão, principalmente na convivência com os capricornianos.”

Peixes – Entre 21/01 e 19/02

“Peixes é muito idealista e instável, então o momento exige que você baixe suas expectativas para não se frustrar e ter atitudes rudes e arrogantes, principalmente com os aquarianos. Busque estar em contato com sua espiritualidade, pois ela vai te ajudar a passar por esse período conturbado.”