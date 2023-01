Profecias para 2023: astrólogo prevê os acontecimentos deste novo ano

2022 foi um ano extremamente intenso para os brasileiros: tivemos as eleições presidenciais, a morte de ícones queridos — como Gal Costa e Pelé — e a intensa Copa do Mundo. Será que este novo ano será um pouco mais tranquilo? Bom, de acordo com o astrólogo Ricardo Hida (@ricardohida.oficial), tudo depende de qual área estivermos falando. Vamos às previsões astrológicas para 2023?

“Do ponto de vista astrológico, 2023 trará inúmeros trânsitos que iniciarão grandes mudanças para os próximos anos”, afirma o especialista. Contudo, apesar da quantidade de transformações intensas que acontecerão nos próximos doze meses, este ano marcará a retomada de um ciclo de prosperidade que deve durar até 2028. Ufa!

A seguir, você confere as profecias do astrólogo para este ano:

Energia de responsabilidade será ampliada

De acordo com o astrólogo, o ingresso de Saturno em Peixes, que aconteceu pela última vez há 30 anos, exigirá que sejamos mais responsáveis para conseguir alcançar os nossos sonhos. Portanto, não espere facilidades neste ano. Como diria Britney Spears: “You better work bitch!”

População estará mais consciente e escândalos virão à tona

Ricardo revela que a população conquistará uma maior lucidez em relação às fake news, o que facilitará discussões sociais relevantes. Contudo, é possível que tenhamos que lidar com escândalos envolvendo figuras religiosas ainda neste ano.

Avanços na saúde

A passagem de Saturno por Peixes também marcará um avanço na indústria farmacêutica. “É possível que uma série de tratamentos e medicamentos para a cura de doenças graves sejam encontrados e disponibilizados no mercado”, diz Hida.

Desastres naturais

O especialista explica que Saturno em Peixes traz maiores possibilidades de rompimento de barragens, desmoronamentos e tsunamis. “Infelizmente tende a ser um ano com fortes indícios destes acidentes, principalmente em março, julho e agosto”, esclarece.

Acidentes aéreos

Ricardo também enxerga uma maior probabilidade de acidentes aéreos ocorrerem entre os meses de junho e novembro. Medo!

Revoluções na tecnologia

Plutão fará uma breve passagem por Aquário entre os dias 23 de março e 11 de junho. Logo em seguida, retornará para Capricórnio, onde esteve desde 2008. E em 21 de janeiro de 2024, o astro entra definitivamente em Aquário, onde permanecerá até 2044. “A última vez que isso aconteceu foi há 250 anos. Por isso, espere um avanço tecnológico sem limites. Descobertas impensáveis e invenções dignas de filmes de ficção científica surgirão”, revela.

Pautas identitárias ganham força

Plutão em Aquário nos fará ressignificar o que pensamos sobre coletividade. Com isso, haverá um fortalecimento das demandas envolvendo pautas identitárias. “Nos próximos vinte anos, observaremos mudanças nas estruturas de poder. Quem estiver no comando precisará ter um grande conhecimento tecnológico, científico e acadêmico”, declara.

Ano começa tenso para o Brasil

Mas, apesar das boas notícias para as próximas décadas, o ano começará tenso para o Brasil, com uma melhora no segundo semestre. “A economia, apesar dos prognósticos pessimistas dos economistas, pode apresentar melhoras significativas. Claro, isso de um ponto de vista astrológico”, reitera.

Ricardo também pontua que maio tende a ser o pior mês do planeta, com fortes tensões políticas e um possível recrudescimento de guerras. Felizmente, não há uma intensificação para a pandemia no Brasil.

Oscilações na bolsa

Atenção, investidores: as energias cósmicas indicam que haverão fortes oscilações na bolsa entre agosto e outubro deste ano.

Empreendimentos imobiliários

Empreendimentos imobiliários serão favorecidos neste primeiro semestre, com a possibilidade da inflação ser controlada a partir de julho.