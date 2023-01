Cartas de tarô que irão definir 2023: confira o que esperar do novo ano

Enquanto 2022 foi regido pela carta de tarô “Os Enamorados” — Arcano maior número 6 do tarô —, que nos mostrou todos os caminhos possíveis que poderíamos seguir na vida, 2023 será o ano em que precisaremos assumir os nossos posicionamentos e direcionamentos de uma vez por todas. Isso porque, de acordo com Pam Ribeiro, criadora da página de espiritualidade e astrologia @abruxapreta, o próximo ano será regido pela carta “O Carro” — Arcano maior número 7. Aliás, vale lembrar que a carta regente é praticamente uma unanimidade em toda a comunidade de tarólogos.

“O Carro” (Arcano maior nº 7) será a carta de tarô de 2023

Segundo Pam Ribeiro, “O Carro” traz movimento, determinação e coragem. Portanto, se já estávamos nos sentindo sobrecarregados nos últimos anos, a tendência é que isso se intensifique durante os próximos 12 meses. “Essa energia nos dá uma intensa necessidade de agir. Porém, o lado positivo é que teremos mais impulso, vontade e coragem para dar voz às nossas ações e desejos”, explica.

A especialista também aponta que a carta evidencia o quanto precisamos tomar as rédeas de nossas vidas se quisermos chegar a algum lugar. Porém, há uma ressalva: a energia do carro também contém dualidade: “Em 2023, perceberemos que não é sobre A ou B. É sobre as duas coisas, pois ambas são importantes. Será necessário aprender a transitar entre as demandas”, revela.

Assim como a vontade de fazer as coisas acontecerem, a nossa esperança em concretizar sonhos também estará em alta. Mas, novamente, nem tudo são flores: “O carro fala sobre ação e isso pode nos trazer a tendência a agir impulsivamente para conseguir resultados rapidamente. Portanto, tenha paciência, pois a pressa pode ser uma grande inimiga em 2023”, alerta.

Por fim, a carta também promete evidenciar a nossa ligação com a espiritualidade: “Há uma mitologia por trás deste arcano. Dizem que ele está relacionado à história de Alexandre, O Grande, porque ele tinha essa curiosidade em descobrir se existia uma relação entre a Terra e o céu”, diz Pam.

Continua após a publicidade

Outras cartas do tarô que influenciarão 2023

As cartas a seguir não possuem conexão com o arcano regente, sendo apenas uma leitura pessoal de Pam Ribeiro:

4 de Paus (Elemento Fogo)

(Elemento Fogo) A Força (Elemento Fogo)

(Elemento Fogo) 10 de Paus (Elemento Fogo)

“O primeiro aspecto que precisamos destacar é que 2023 trará a energia do elemento fogo em abundância. Portanto, novamente, muitos sentirão a vontade de realizar aqueles desejos mais profundos”, afirma a criadora da página @abruxapreta.

Segundo Pam, teremos bons movimentos se nos dedicarmos àquilo que é verdadeiro para nós mesmos. Todavia, a taróloga aponta que o “10 de Paus” intensifica a questão da sobrecarga, pois haverá muitos trabalhos a serem feitos (em todas as áreas). “Não posso iludir as pessoas falando que será um ano tranquilo, pois teremos muito o que organizar. Estamos neste processo intenso de calibrar os nossos anseios, decidindo para onde vamos e se realmente queremos ir”, esclarece.

Não se esqueça de pedir ajuda

A taróloga traz um conselho final: “Não passe por nada sozinha, pois o ‘4 de Paus’ fala das parcerias, das comemorações e da abundância. Os resultados positivos em 2023 virão de uma boa relação com aqueles que estão ao nosso redor”, conclui.