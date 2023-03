Descubra quais sonhos indicam mau presságio

Todo mundo já ouviu falar sobre aquelas interpretações mirabolantes de sonhos: sonhar com cobra é sinônimo de traição, dentes caindo representam a morte de um parente próximo e picadas de abelha trazem o alerta de que alguém nos inveja. Contudo, para a espiritualidade, essas interpretações são extremamente simplórias (e não são nem de longe um aviso certeiro de mau presságio).

Antes de sair desesperado porque sonhou com isso ou aquilo, é importante entrar em contato consigo mesmo e se questionar acerca do que determinadas simbologias representam para você.

Pensando nisso, CLAUDIA bateu um papo com a astróloga Lyziane Menezes, que nos explica como diferenciar sonhos mentais e espirituais, quais símbolos realmente podem ser indicativos de má sorte e muito mais. Confira:

Os sonhos para a espiritualidade

Lyziane explica que, para a espiritualidade, os sonhos são oráculos que nos conectam a um mundo que ultrapassa a vigília, nos possibilitando entrar em contato com o sagrado ou o divino do Ser. “Estamos falando de algo que ultrapassa a matéria, o físico, o concreto. É um fio que nos conecta do denso ao sutil, como Helena Blavatsky postulou com ‘Os Sete Princípios do Homem’. Para ela, a constituição humana é formada por sete princípios, e o corpo físico denso é apenas um deles.”

Claro, isso não significa que todos os sonhos são mensagens divinas do astral. Antes de bater o martelo sobre eles serem simplesmente mentais ou espirituais, precisamos analisar o conteúdo, a causa e a função, que devem ser interpretadas sempre do ponto de vista do sonhador.

Ficou confusa? A astróloga exemplifica: “Imagine que você sonhou com um trator. Quem já teve vivências com esse veículo poderá atribuir um significado mais literal e objetivo para este sonho. Agora, caso jamais tenhamos estado diante de um, podemos trazer um sentido mais metafórico para a visão. Algo como: tal situação foi como um trator passando por cima de mim.”

Não há regras: segundo a especialista, os sonhos podem descrever situações atuais, passadas e até mesmo futuras. “Antes de analisar, pense: o que esse símbolo significa para mim? É algo útil? É perigoso? Qual a importância disso na minha vida? Já tive alguma vivência com isso antes? Bata em todos esses pontos”, aconselha.

Sonhos que indicam mau presságio

Agora, claro, existem sim aqueles sonhos que trazem uma espécie de alerta sobre mau presságio. Mas sempre tenha em mente: nós mesmos abrimos as portas para as más energias e o azar em nossos caminhos. Lyziane Menezes os lista a seguir.

1. Sonhar com comida estragada

Ao sonhar que está comendo comida estragada, se questione: do que ando me nutrindo? A resposta pode evidenciar tanto hábitos físicos nocivos, quanto costumes emocionais (e até mesmo energéticos) que estejam baixando a sua frequência (e possibilitando tempos de mau agouro).

2. Sonhar que está descendo escadas

Se sonhou que está descendo escadas, reflita sobre quais vivências ou situações está com medo de mudar. Às vezes, ao mantermos certos padrões, bloqueamos a evolução em nossas vidas.

3. Sonhar com ataque de animais

Se o cenário envolver animais agindo de forma violenta ou te atacando, analise quais relações em sua vida pessoal podem estar te ferindo. “Frequentemente, nos iludimos ao acreditar que certas pessoas não nos fazem mal”, pontua.

4. Sonhar com dentes caindo

Aqui, não estamos falando sobre um aviso de morte na família ou entre pessoas próximas. Na verdade, a queda de dentes representa que não estamos conseguindo nos posicionar da forma que desejamos. Se estiver engolindo sapos, identifique o motivo e tente quebrar este comportamento para não se contaminar com vibrações indesejadas.

5. Sonhar com tsunami

As águas comumente representam as emoções do ser humano. E, em caso de tsunamis, o simbolismo vem para revelar que alguns sentimentos podem estar nos dominando. O que você precisa transbordar?

6. Sonhar com fogo e incêndios

E por último, incêndios trazem a ideia de que estamos desperdiçando energia em locais ou pessoas que não retribuem essa doação. O que anda te esgotando? Se livre desse encosto!

Será que o sonho é espiritual mesmo?

Se ainda assim estiver em dúvida, se atente às sensações que sucedem os sonhos: “Em contexto espiritual, recebemos conselhos e emoções positivas ao despertar. Eles nos renovam. A mesma coisa serve para os pesadelos, que são limpezas de questões cotidianas que não estamos dando conta”, diz.

