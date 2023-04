Descubra a casa do mapa astral que revela a nossa maior fraqueza

Todos nós temos fraquezas, e este é apenas um fato. Porém, sempre há aquele traço específico em nossas personalidades que acaba dando mais trabalho. Aquela única coisa que, se for possível, preferimos esconder de todos. Contudo, não encarar o lado sombrio de quem somos acaba trazendo consequências seríssimas a longo prazo. E, além da psicologia, claro, a astrologia também pode ser uma ótima ferramenta para quem busca entrar em contato com essas cicatrizes emocionais que precisam ser curadas. O espiritualista Victor Valentim, criador da página @bosquedosgnomos, aponta que ‘Quíron’, uma das casas presentes no mapa astral, revela justamente a maior dor emocional que temos (e o que precisamos fazer para controlá-la).

Vale frisar que a ideia não é eliminar a característica “negativa”, mas sim aprender a dominá-la para direcionarmos a nossa energia para os locais certos. Para descobrir qual signo rege o seu ‘Quíron’, basta separar o seu horário, data e local de nascimento. Depois, é só jogar as informações nas dezenas de sites gratuitos especializados em calcular mapas astrais.

Já descobriu o signo que rege o seu Quíron? Então confira o significado de cada posicionamento:

Quíron em Áries traz uma grande dificuldade em conseguir iniciar projetos e tomar atitudes. Para conseguir contornar este grande problema, Victor indica aprender a direcionar os pensamentos e sonhos. Caso contrário, há uma forte tendência em nos tornarmos inflexíveis e retraídos.

O grande defeito (ou ferida) de Touro em Quíron é a preguiça e falta de energia para sair da mesmice. Segundo o astrólogo, o comodismo, a teimosia e a falta de autocuidado acabam se tornando frequentes neste posicionamento.

Quíron em Gêmeos traz uma intensa dificuldade em ouvir e ser ouvido. Com isso, inúmeros problemas de relacionamento, sejam sociais ou profissionais, acabam sendo desencadeados. A falta de direcionamento também traz como consequência o excesso de pensamentos (e a ausência de atitudes).

Aqui, Victor indica que há a falta de cuidado e atenção consigo mesma e o próximo. Além disso, a melancolia, a mágoa e a sensibilidade em excesso acabam trazendo o pessimismo como o maior vilão deste posicionamento.

Se o Sol em Leão indica confiança e protagonismo, em Quíron, este posicionamento faz o contrário: “Aqui não há brilho, autoestima, autoconfiança e nem expressão de quem se é. Definitivamente existe a necessidade de acreditar e ouvir mais a si mesmo, explorar e fortalecer o seu potencial. Caso contrário, a falta de crença na própria capacidade acaba nos fazendo ficar apagados para o mundo”, alerta.

Quíron em Virgem potencializa a autocrítica e perfeccionismo já presentes entre os virginianos, só que de maneiras muito mais destrutivas. “Essa energia neurótica pode provocar até mesmo toques. Gosto de usar Michael Jackson como exemplo, pois ele sempre usava luvas para tocar em tudo. Esse medo de ficar doente, de fazer algo diferente, de sair da zona de conforto, acaba nos bloqueando por completo.”

O mesmo vale para Quíron em Libra: pense na indecisão dos librianos e multiplique por dez. Este é o maior problema levantado por esse posicionamento astral. Essa inconstância acaba afetando amizades, namoros, relações profissionais e por aí vai. Para o astrólogo, isso é potencializado por uma dificuldade em se expressar atrelada a uma baixa autoestima.

É como se fosse a energia inversa de Libra, que, em condições normais, está bastante conectada com a beleza e a estética.

Aqui, o maior mal são as crises existenciais: “Você não expressa o que sente, guarda rancor, reprime mágoas. Todos os sentimentos são extremamente intensos, e isso pode fazer com que as pessoas mergulhem em desejos vingativos ou egoístas”, aponta.

Para trabalhar esse desafio, é necessário colocar as feridas guardadas “para fora” e começar a acolher aquele lado sombrio que todos temos.

Quíron em Sagitário traz a dificuldade em criar expectativas: é a desmotivação generalizada. “Esse é um signo que fala muito sobre aventuras, viagens e motivação pessoal. Mas, neste posicionamento, o que vale é o contrário. Há muita confusão e uma falta de propósito para ir atrás dos sonhos”, afirma.

Quem tem Quíron em Capricórnio pode experimentar bastante dificuldade em se enxergar como um líder. Nesses casos, Victor Valentim recomenda apostar na ambição, para que, aos poucos, a pessoa consiga valorizar mais a si mesma.

A sensação de não-pertencimento domina os nascidos com Quíron em Aquário. Por ser um signo que se expressa de forma muito singular, há a possibilidade desta expressão não ser transmitida de forma clara para a sociedade. “Essa pessoa também terá muitos pensamentos e ideias, mas não conseguirá colocá-las em prática.”

Por último, Quíron em Peixes traz à tona as ilusões, as decepções e os traumas. “Toda essa sensibilidade pisciana acaba os fazendo cair na ingenuidade. E nessa de acreditar em todos, muitos sofrimentos podem acontecer. Portanto, a necessidade de ter mais firmeza para se proteger é quase uma urgência neste posicionamento”, conclui.