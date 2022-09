Entendendo o mapa astral: as casas e os significados dos planetas

Ascendente, Sol, Lua…se você já viu estas informações, ou foi questionada sobre elas, e ficou “boiando”, acredite, não está sozinha! Quando a ideia é compreender mais a fundo as características que ajudam a fazer de nós quem somos, esse combinado de posições e planetas é um bom ponto de partida. Vamos juntas entender o mapa astral e como ele funciona?

O mapa astral é composto por dez planetas astrológicos que possuem energia e uma influência forte na personalidade de cada um, eles também determinam a abordagem que você usará na sua vida para conquistar seus objetivos.

O que é o mapa astral?

O mapa astral é uma fotografia do céu no momento em que nascemos, calculado segundo a data, a hora e o local de nascimento. Todo mapa é um círculo, a chamada mandala astrológica, dividido em 12 partes, que são as 12 casas astrológicas e os 12 signos. Nesse círculo, existe uma “cruz” que forma os quatro ângulos mais importantes do mapa.

Ascendente, Descendente e as Casas

Depois do seu signo, a informação de destaque é o seu Ascendente, a Casa 1. Na prática, é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento, e depende da hora e da cidade em que você nasceu. É ele que mostra a nossa personalidade, temperamento e individualidade, e é responsável pelas primeiras coisas que outras pessoas notam quando interagem com a gente. Também dá pistas sobre como você deseja ser percebido por terceiros.

Já o Descendente é oposto no mapa ao Ascendente, e mostra nossas parcerias conjugais e de negócios – basicamente, como será seu par romântico (quais características te atrairão predominantemente), seus inimigos e a sua cooperação com outras pessoas. Abaixo, você conhece um pouco mais de cada casa.

Casa 1: localização do seu ascendente, que trata sobre o eu e a personalidade/comportamento.

Casa 2: questões financeiras, seus dons e habilidades, autoestima e amor próprio. Ou seja, tudo o que é “valor”.

Casa 3: sua forma de se relacionar e se comunicar com pessoas próximas.

Casa 4: o Fundo do Céu é o ponto mais baixo e privado do teu mapa. Representa a influência da família e o lar.

Casa 5: trata da sua relação com a diversão e todo o universo infatil, como hobbies, filhos e projetos pessoais.

Casa 6: fala sobre a rotina e a saúde.

Casa 7: é o Descendente. Trata da sua relação com os outros e o tipo de pessoa que te atraí e que você atrai nos relacionamentos amorosos ou profissionais.

Casa 8: mostra sua relação com o que vem dos outros e finalização de ciclos. Por exemplo, como você lida com a morte e uma herança, ou o divórcio e pensão.

Casa 9: relacionada ao conhecimento profundo, mais espiritual e filosófico, que você adquire ao longo da vida.

Casa 10: representa como você é e o seu significado para a sociedade. Seus feitos, como lida com o reconhecimento.

Casa 11: seu envolvimento com os amigos e grupos de maneira geral.

Casa 12: trata da saúde mental, medos e inseguranças.

A influência dos planetas

Segundo Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, os planetas representam diferentes áreas, relacionamento, família, saúde, trabalho e até espiritualidade. A especialista ainda explica que os planetas pessoais ( Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte ) falam mais sobre você e suas emoções, portanto, eles te afetam diretamente. Já os planetas sociais (Júpiter e Saturno) focam na vida em sociedade, e os Planetas Transpessoais (Urano, Netuno e Plutão-) guiarão suas mudanças.

Veja o que cada planeta significa:

Sol

O Sol no mapa astral representa o lado racional das pessoas, as características que elas possuem, tanto as qualidades quanto os defeitos. Ou seja, dependendo de onde o Sol estiver na hora do nascimento de uma pessoa, esse posicionamento irá determinar as tendências da personalidade dela, seu ego e eu central. Apesar de ser um dos planetas mais importantes e fortes do nosso Mapa Astral, seu poder pode ser inibido se você tiver a Lua e o Ascendente posicionado em signos de outros elementos.

Lua

Ao contrário do Sol que representa nossa razão, a Lua determina nossas emoções. A Lua no mapa astral representa as inúmeras facetas do nosso inconsciente.

A posição no céu em que ela se encontrava quando nascemos determinará nossos sentimentos, como nos relacionamos emocionalmente com o mundo e com as outras pessoas e o que precisamos para nos sentirmos seguros e nutridos.

Mercúrio

“A posição de Mercúrio no nosso mapa astral irá ditar a forma como raciocinamos, processamos informações e, principalmente, nos comunicamos com as outras pessoas. Assim, se você nasceu com Mercúrio bem aspectado, terá facilidade em se comunicar, expressando com clareza e exatidão suas ideias e pensamentos.”

Você também terá facilidade para compreender a mensagem enviada pelas outras pessoas, já que terá um rápido raciocínio. “Agora se Mercúrio se encontra mal aspectado em seu mapa astral, por exemplo, se quando você nasceu ele estava retrógrado, provavelmente você é uma pessoa introspectiva, com um pensamento mais abstrato e possui dificuldade para expressar suas ideias” resume Yara.

Vênus

Vênus governa o amor, a beleza e o dinheiro. Ou seja, os prazeres da vida. Assim, no mapa astral, esse planeta representa os seus valores, incluindo sua relação com as finanças e os bens materiais.

Esse planeta revela nossa idealização de amor e beleza. É ele que determina o tipo de beleza pela qual você se sente atraída.

Marte

Marte no mapa astral mostra a sua capacidade para agir, mostrar independência e autoafirmação. Está relacionado a forma como você lidera.

Enquanto Vênus espera passivamente que seus desejos se realizem, Marte persegue seus objetivos agressivamente. Se bem posicionado em seu mapa astral, Marte fará de você uma pessoa aventureira, ambiciosa, dinâmica e corajosa. Agora, se mal posicionado, poderá trazer impaciência, irritabilidade e mau-humor.

Júpiter

Por ter uma enorme atração gravitacional, esse planeta protege a Terra dos detritos espaciais. Em decorrência dessa proteção, ele é considerado o planeta da boa sorte.

Júpiter simboliza a abundância, a filosofia, a fé e a sabedoria. Sua localização em seu mapa natal irá indicar em que área da sua vida você receberá esses presentes e bênçãos.

Saturno

Saturno no mapa astral representa limitações, restrições, atrasos e autoridade. Ele é responsável pelos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, que nos faz aprender lições importantes e crescer como pessoas.

O posicionamento de Saturno no seu mapa astral irá indicar em qual área da sua vida você será mais desafiada. Além disso, sua localização determinará seu senso de responsabilidade, como define e estabelece regras para sua própria vida.

Se bem aspectado, Saturno irá te ajudar a ter determinação e foco para alcançar seus objetivos. Caso esse planeta esteja mal posicionado, você terá tendência em desistir muito fácil diante do menor obstáculo, tendo dificuldade em aprender lições importantes.

Urano

Urano é o planeta da revolução, assim, a posição dele em seu mapa astral revela onde você precisa ter liberdade para ser feliz, em qual área da sua vida você tem uma postura mais disruptiva.

Além disso, o posicionamento desse planeta revela onde sua visão precisa ir mais longe, se livrando de crenças limitantes.

Netuno

Netuno é seu elo com a espiritualidade, assim, o posicionamento deste planeta no seu mapa astral vai revelar onde você tende a ser mais idealista, sensível, compassiva e caridosa.

No entanto, um Netuno mal aspectado pode fazer com que você seja alguém que busque se refugiar dos problemas nas suas fantasias e imaginação. Assim, você tende a contar mentiras e se iludir.

Plutão

A posição de Plutão no mapa astral indica qual área da sua vida você enfrentará a destruição. É onde se escondem as suas sombras, que são libertadas por você mesma em decorrência de provocações do mundo externo.