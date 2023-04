Conheça Lilith, casa do mapa astral que revela o nosso maior defeito

Você já ouviu falar em Lilith? Na mitologia judaico-cristã, ela é uma mulher extremamente mal vista, considerada muitas vezes como um demônio. Porém, de acordo com o astrólogo Victor Valentim — criador da página “Bosque dos Gnomos” —, a sua interpretação é muito diferente entre os espiritualistas: “Muitos a confundem com Eva, pois ela aparece em Gênesis, mas Lilith não possui essa energia de submissão. Ela é a primeira mulher do mundo, possui um desejo de independência e se enxerga no mesmo nível de Adão”, revela.

Essa faceta revolucionária e libertadora de Lilith a transformou, com o passar dos tempos, em um arquétipo astrológico ligado à sexualidade, rebelião e claro, ao nosso lado oculto. “A parte sombria em nós representa aquela energia que precisamos despertar e dominar”, esclarece.

Para Victor, a casa de ‘Lilith’ no mapa astral não é algo exclusivamente negativo, e sim, um ponto de equilíbrio que precisamos alcançar. “É necessário abraçar as próprias sombras para se libertar das questões que nos reprimem.”

Como descobrir a sua Lilith no mapa astral

Por mais que não seja tão conhecida quanto o Sol, a Vênus ou a Lua no mapa astral, conhecer qual signo rege a nossa Lilith é fundamental para alcançarmos mais autoconhecimento. Para calcular, basta separar a sua data, horário e local de nascimento. Depois, é só inserir essas informações nas dezenas de sites gratuitos que realizam mapas astrais. Se preferir, também é possível contatar um astrólogo.

Descobriu qual signo rege a sua Lilith? Então confira o significado e desafios presentes em seus doze posicionamentos:

De acordo com o astrólogo, quem tem Lilith em Áries costuma sofrer com impulsos, ações precipitadas e atitudes mal pensadas. “O mesmo vale para o sexo: este posicionamento traz impulsos sexuais muito intensos. Há essa urgência das coisas serem para ontem. E claro, toda essa pressa pode ser extremamente prejudicial”, revela.

O especialista aponta que a melhor forma de lidar com essa energia eufórica é buscando o autocontrole constante. “Domine esse entusiasmo para não tender a querer tudo rapidamente.”

Por mais que Touro seja regido pela energia amorosa de Vênus, este mesmo signo em Lilith pode trazer o efeito contrário: bloqueios afetivos. E, claro, aqueles defeitos clássicos dos taurinos como teimosia, preguiça, inflexibilidade e egoísmo também podem surgir neste posicionamento.

“Se abra mais para conseguir se relacionar com o próximo. Por mais romântico que Touro seja, essa Lilith específica pode nos impedir de aflorar os próprios sentimentos. Isso também pode afetar o nosso senso de autocuidado, nos fazendo ter preguiça para correr atrás do que precisamos”, alerta.

Lilith em Gêmeos traz a ausência de foco como o maior desafio: “Há muitos pensamentos, ideias e uma criatividade gigantesca. Porém, todas essas informações precisam ser direcionadas a um assunto específico. Caso contrário, tendemos a nos perder em nossa própria confusão”, diz.

Aqui, o astrólogo relembra que Câncer possui uma regência lunar. E assim como as quatro fases da Lua, os nascidos com esta Lilith também podem sofrer com mudanças repentinas de humor, indo para extremos com frequência. “Este posicionamento não é tão sexual. Por isso, fique atento a uma possível deficiência no apetite sexual”, avisa.

Lilith em Leão traz a vaidade e a exuberância em foco. Porém, o lado sombrio deste aspecto acaba sendo o egocentrismo. “Eles gostam de seduzir, têm um grande apetite sexual. Porém, as pessoas com este posicionamento não querem ninguém acima delas, mas sim, no mesmo nível e olha lá”, brinca Valentim.

Tome cuidado com a ganância e a arrogância. No sexo, a atenção deve ser redobrada para que não queiramos satisfazer apenas os nossos desejos.

Regida por uma energia extremamente detalhista e minuciosa, a Lilith em Virgem pode provocar frieza e indiferença. “Todo este perfeccionismo acaba gerando problemas, porque a pessoa tende a ser muito fechada. Sem contar que há a dificuldade em se libertar e expressar os próprios sentimentos e desejos”, compartilha.

Adivinhe: Lilith em Libra traz a indecisão como o maior traço desafiador. O desejo por seduzir em doses exageradas também pode acabar sendo um empecilho na hora de desenvolver relacionamentos. Segundo Victor Valentim, em casos extremos, este posicionamento pode levar até mesmo à ninfomania.

Segundo o especialista, Escorpião tem domicílio em Lilith, e, por isso, acaba sendo um posicionamento positivo. “Aqui estamos falando de alguém completamente ligado à sexualidade, envolvente, desejado e muito bem resolvido com o sexo”, pontua.

Porém, nem tudo são flores: Lilith em Escorpião nos faz guardar muitas cicatrizes e mágoas. Além disso, o ciúmes e a fúria acabam vindo em doses um pouco mais altas que o comum. Cuidado!

Por ser um signo muito ligado ao movimento, aventuras e inovação, Lilith em Sagitário acaba nos tornando (muito) desapegados. É o clássico: “Pega, mas não se apega”, segundo o astrólogo. Por isso, um ponto de atenção é esta resistência em criar vínculos afetivos profundos.

Victor afirma: quem tem Lilith em Capricórnio é muito decidido e exigente. Portanto, quando finalmente encontra alguém que atenda às suas expectativas, tende a permanecer por muito tempo. Todavia, tome cuidado com essa necessidade constante de estar no poder, já que isso pode soar (um pouco) sufocante.

Lilith em Aquário faz com que as pessoas priorizem a conexão mental acima da sexual. Por isso, podem sentir certa dificuldade ao se relacionarem, já que podem ser considerados como “excêntricos” ou “revolucionários” demais. No sexo, isso é fortalecido pela necessidade incessante de testar práticas diferentes e empolgantes. Rotina para este posicionamento? Jamais!

Por fim, Lilith em Peixes é um verdadeiro perigo: “Isso torna os indivíduos melosos, melancólicos, apegados, sonhadores e, basicamente, trouxas. Eles não sabem falar ‘não’. Há uma tendência a desenvolver amores platônicos, nunca sabendo diferenciar se foi apenas uma pegada ou um romance. Portanto, tome cuidado para essa Lilith não te puxar para essa sombra de mágoa e ilusões”, conclui.