Horóscopo de abril: mudanças no ar

Regido boa parte pelo signo de Áries, o mês traz novidades, boas perspectivas e uma vontade absurda de conquistar o que é seu por merecimento. Vamos juntas descobrir o que o horóscopo de abril nos reserva?

Com o Sol brilhando no primeiro signo do zodíaco até o dia 20/4, podemos esperar muito movimento, ações e planos sendo executados — energia e coragem não vão faltar para colocarmos a vida nos trilhos (ainda bem!).

Logo no dia 11/4, Vênus, a toda-poderosa do amor, dos valores, da beleza e da autoestima, desembarca em Gêmeos e traz um dinamismo para as relações e a comunicação. Estaremos com uma vibe mais sociável, e os relacionamentos ficam agradáveis, leves, divertidos e cheios de conversas e sintonias. Para quem estiver em busca de romance, será um ótimo período, porque não vão faltar oportunidades para conhecer pessoas e lugares novos — mas sem esquecer daquele tempo com a gente mesmo, para colocar a mente e o coração em equilíbrio, combinado?

No dia 20/4, um eclipse solar em Áries pode trazer luz ao que precisamos agir e mudar — trata-se de um momento de certa individualidade, mas para lembrarmos quem somos nós frente a tudo o que desejamos ter como propósito de vida. Já no dia seguinte, 21/4, o segundo Mercúrio retrógrado de 2023 bate na porta, desta vez no signo de Touro. Isso significa que freios serão colocados em alguns direcionamentos não tão prósperos — caso sinta necessidade, reavalie algum caminho ou decisão a ser tomada.

Vale lembrar do cuidado extra com aparelhos eletrônicos e tudo que facilita a rotina — o melhor é esperar e refletir nesta fase para não agir por impulso.

E por falar em Touro, o mês de abril finaliza iluminado por ele, o que nos traz um pouco mais de pé no chão e certa realização depois de termos botado para quebrar durante o período anterior. Abril, o mês de fazer e acontecer! Vamos às previsões de cada signo.

Horóscopo de abril para cada signo

Áries: O eclipse solar traz mais clareza para seus planos e ideias. Não postergue decisões, pois pode se arrepender no futuro: o momento pede discernimento e pé no chão. Organização com suas finanças te traz benefícios enormes para os próximos meses.

Touro: Hora ideal para fazer um resumo da sua vida até agora. O Mercúrio retrógrado em seu signo indica certa instabilidade justamente para você tocar na ferida e agir. Não postergue decisões, mas tenha cautela com os impulsos. O final do mês pode trazer grandes surpresas se souber agir com maturidade.

Gêmeos: Com o planeta do amor em seu signo a partir do dia 11/4, seu magnetismo pessoal estará em alta. Aproveite para renovar o que for importante em sua vida, a começar pelas emoções. O mês é perfeito para iniciar relacionamentos ou harmonizar com dedicação e comunicação os que já existem.

Câncer: Abril traz boas perspectivas na sua carreira, com chances de ascensão e novos ares. O eclipse dá aquela ajudinha jogando luz no caminho — aproveite as vibrações para decidir com o coração o que deseja. Ah! Fale sobre as suas emoções, será importante para você enxergar o que precisa dentro das relações que tem.

Leão: O Sol brilha boa parte do mês em seu setor de expansão e espiritualidade, te deixando mais focada em colocar o que vem aprendendo em prática. É hora de colher os frutos, leonina! Novidades e contatos podem te trazer perspectivas de caminhos frutíferos, por isso acione o networking.

Virgem: Com Mercúrio retrógrado em seu setor de espiritualidade, você poderá sentir uma necessidade maior de se reconectar e de entender os sinais que o universo vem mostrando. Contudo, mudanças na vida cotidiana indicam mais dinamismo e oportunidades de crescimento. Equilíbrio é a palavra-chave.

Libra: Abril traz possibilidades de novas conexões profissionais e pessoais. No dia 20, o eclipse ilumina os assuntos que você ansiava por direcionamento — fique atenta. O final do mês pode gerar movimentos certeiros para as transformações que vem pedindo. Não tenha medo das mudanças.

Escorpião: A agitação deste mês te faz sentir um pouco cansada — o ideal é ter pausas para se reconectar com a sua energia. Cuidado com ímpetos diante de demandas cotidianas. Sol e Mercúrio no fim de abril voltam a sua atenção para as relações: a paciência deve reinar.

Sagitário: O Astro-Rei ilumina seu paraíso astral e boa parte do mês te presenteia com energias prósperas e certo encantamento — mas não esqueça do foco. Os relacionamentos estão protegidos e há chances de novidades para quem está em busca do amor.

Capricórnio: Dinamismo e comunicação em alta são os pontos-chave do seu mês. Possíveis mudanças positivas estão no radar também, aproveite-as. O setor familiar estará em pauta pedindo ação com questões de ordem prática. No final de abril, Mercúrio em seu paraíso astral te convida a se cuidar mais.

Aquário: O seu poder de comunicação estará em evidência: projetos te rondam e o universo alerta para não deixar passar nenhuma oportunidade. Vênus em seu paraíso astral te convida a curtir os momentos de folga, pois, além de renovar seu brilho pessoal, há chances de romances. Só não esqueça de investir em você antes.

Peixes: Com a recente mudança em seu signo, você estará mais focada em querer organizar a vida de um modo geral. Contudo, dá para equilibrar a energia com todas as outras áreas. O Eclipse deste mês te ajuda a melhorar as finanças e o trabalho. Já Mercúrio alerta aos contratos e documentos — não apresse o que não é necessário.