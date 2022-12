Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos de idade

Morreu nesta quinta-feira (29), Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O ex-jogador estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em um quarto comum. Pelé morreu por falência múltipla de órgãos e a família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento acontece em Santos.

No Instagram, Kely Nascimento, filha de Pelé, compartilhou uma emocionante publicação de despedida ao pai. “Tudo o que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descance em paz”, escreveu.

O ex-jogador estava enfrentando um câncer no cólon, identificado em setembro de 2021, e, segundo um boletim médico divulgado pelo hospital na última quarta-feira, teve uma piora. “Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”, dizia o boletim divulgado.

Na noite de sexta-feira (23), Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou uma foto abraçada ao pai na cama de um dos quartos do hospital na capital paulista. Sophia Nascimento, filha do ex-goleiro Edinho e neta de Pelé, aparece ao fundo da foto. “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, escreveu Kely na legenda da publicação, minimizando diversos rumores sobre o estado de saúde do pai.

No sábado passado, Pelé publicou em seu perfil no Instagram uma carta aberta onde falava sobre sonhos, amor e a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. "A vida é oportunidade. O que fazemos com ela cabe a cada um de nós. Acertamos e erramos. Na vitória, recebemos a celebração. Na derrota, o aprendizado. A vida sempre é generosa e oferece novos recomeços. A cada dia que passa, iniciamos um novo caminho. E neste ciclo, alimentamos sonhos que nunca morrem, independente dos tropeços da jornada", escreveu. Edson Arantes do Nascimento

Nascido na cidade mineira Três Corações, em 23 de outubro de 1940, Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, conquistou a Copa do Mundo com a seleção brasileira três vezes: em 1958, 1962 e 1970.

Ainda hoje, Pelé é o único jogador tricampeão mundial da história. Além de ser o único com três títulos, Pelé tem um dos currículos mais completos de toda a história do esporte e será, para sempre, sinônimo de futebol brasileiro.