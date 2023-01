Descubra seu ano pessoal em 2023, de acordo com a numerologia

O ano de 2023 chegou e com ele novas energias se aproximam. De acordo com a numerologia, existe um cálculo que precede as vibrações que regem a mudança no calendário anual. Existem duas interpretações para o cálculo: uma que ele pode ser considerado a partir do primeiro dia do ano, e outra a partir do dia do seu próximo aniversário. A maioria dos astrólogos defendem a primeira. Mas você sabe qual o número do seu Ano Pessoal para 2023? Para isso, a Revista CLAUDIA conversou com Victor Valentim (@bosquedosgnomos no Instagram), astrólogo e quiromante.

De acordo com o especialista, 2023 será regido pelo número 7 (2+0+2+3=7), que diz muito sobre espiritualidade, conexão com seu eu interior, paz e reflexão.

Como calcular seu ano pessoal

Antes de tudo, você deve entender como calcular esse número de acordo com a data de nascimento. Para isso, basta somar os algarismos da sua data, mês e ano de nascimento, reduzindo-o para um único número.

Exemplo:

Se você nasceu no dia 08/08/1992, é necessário somar os números que compõe essa data.

8+8+1+9+9+2= 37

3+7= 10

1+0=

1

E depois somá-lo com os algarismos que compõe 2023, cuja a soma dá 7.

2+0+2+3= 7

1+7= 8

Portanto seu ano pessoal para 2023 é o de número 8.

Agora que você aprendeu a fazer esse cálculo, basta ver qual a energia desse número e o que ele representa.

Ano pessoal 1

Seu ano será ligado a você e sua individualidade. Momento de você focar naquilo que realmente importa para sua vida e calar opiniões externas. A regência do número 1 gera novidades, inícios e expansão pessoal.

Ano pessoal 2

Um ano de dualidade e parcerias. Busque aproveitar a conexão com sua energia feminina interior. O número 2 auxilia pessoas que buscam novos relacionamentos a encontrarem a harmonia e o equilíbrio entre ambos.

Ano pessoal 3

A regência energética do 3 gera expansão, oportunidades de viagens, crescimento e fertilidade com oportunidades de gravidez – para quem tiver interesse! Voe alto, o três levará você a expandir sua comunicação e expressão pessoal.

Ano pessoal 4

O ano 4 rege uma energia de equilíbrio e segurança. Um número ligado aos pés no chão, casa e terra. Fala sobre economias e também evitar gastos desnecessários.

Ano pessoal 5

Reviravoltas, revoluções, mudanças, quebra de paradigmas. Um ano regido pelo número 5 faz com que as coisas fluam, destravem e caminhem para frente.

Ano pessoal 6

O número da reconciliação, da harmonia e ligado ao amor. Um ano regido pela energia do 6 tende a atrair boas energias para relacionamentos e principalmente para amor próprio.

Ano pessoal 7

O número que gera tranquilidade, paz e conexão com a espiritualidade. Gera movimento, abertura de caminhos e fluidez.

Ano pessoal 8

“No pain, no gain” – sem esforço não existem recompensas. Um ano 8 fará com que você se dedique cada vez mais, fazendo com que tudo aquilo que você tem se esforçado retorne pra você. Por isso, dizem que este número é muito ligado à prosperidade e abundância.

Ano pessoal 9

O número que rege finais de ciclos, encerramentos, términos e a velhice. O 9 está associado ao altruísmo e sabedoria. Morte e renovação.