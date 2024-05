Aprenda a melhor forma de usar calça pantalona com tênis

Se você é do time que não abre mão do conforto do tênis, mas quer sair do básico e explorar o calçado com uma calça pantalona, saiba que há diversas formas de fazer essa combinação funcionar.

E não se preocupe: ter essa dúvida é normal. Isso porque o tênis traz informalidade para a pantalona, já que é uma peça do universo esportivo/casual.

COMO USAR CALÇA PANTALONA

A pantalona, por sua vez, por ser uma calça mais larga, com modelagem mais distante do corpo, pode ser percebida como menos formal, mas ainda não totalmente casual.

Para quem deseja um visual no meio do caminho entre o casual e o formal, fica a dica: o ideal é escolher pantalonas em tecidos planos e não em malha – já que isso acaba desviando o look de uma pegada mais séria. Podem ser, por exemplo, tecidos de alfaiataria, crepes e viscoses.

Já para quem quiser um visual ainda mais arrumado ou com mais formalidade, vale usar a parte de cima por dentro da calça e optar por partes de cima mais tradicionais, como camisas. Escolher sobreposições mais clássicas para acompanhar também funciona.

“Hoje em dia, esse tipo de look é bem-vindo em muitas ocasiões, inclusive em ambientes profissionais. Quanto mais criativa ou casual for a área de atuação de quem usa, mais aceitável e até desejável ele é”, explica Ana Vaz, consultora de imagem e idealizadora da Butique de Cursos.

Alguns cuidados que você precisa tomar

Apesar de ser uma combinação bacana, existem alguns cuidados importantes para não estragar o visual.

Em primeiro lugar, o comprimento da barra. Algumas mulheres gostam de pantalonas bem longas, que arrastem no chão, e essa é uma forma de uso que está em alta agora. Mas, para quem gosta desse estilo, há um desafio: a manutenção da peça.

Afinal, ela vai ter mais contato com a sujeira. Nesse caso, cores escuras e tecidos sintéticos são os mais indicados, pois a calça precisa ser fácil de lavar e passar. Outra questão é a durabilidade, que pode ser afetada devido ao atrito com o solo e a necessidade de lavagens mais frequentes.

Uma dica de Ana para quem gosta desse tipo de comprimento em que há uma sobra da calça sobre o tênis, é escolher pantalonas em tecidos molinhos, que se derrubam mais sobre o calçado, e que podem ter sua barra de 1 cm a 0,5 cm do chão, sem arrastar, e irão dar a sensação de despojamento que muita gente procura nesse modo de usar.

Além disso, tome cuidado se você se movimenta muito durante o seu dia, seja caminhando, no ônibus, no metrô ou locais com escadas rolantes: deixar a calça muito longa pode, sim, atrapalhar sua locomoção e até causar alguns tropeços pelo caminho. Moderação é tudo!

Como não errar na combinação pantalona com tênis

Pense na silhueta que você quer criar: se for mais ampla, vale optar por um modelo mais larguinho e adicionar tênis volumosos, ou seja, aqueles modelos grandões. Se deseja uma silhueta mais marcada, escolha pantalonas com cintura alta e use com partes de cima por dentro, com volume controlado. Nesse caso, o tênis também pode ser um modelo mais “seco”.

“Outra dica é decidir que estilo ou linguagem visual você deseja expressar. Tênis mais esportivos e coloridos, por exemplo, são mais informais. Se quiser continuar o look da mesma maneira, tanto a pantalona como a parte de cima, ou uma delas, pode ter a mesma linguagem”, explica a especialista.

Já se quer ir para o meio termo, o mesmo tênis pode receber pantalonas e partes de cima mais moderadas em visibilidade (mais lisas ou estampadas em cores mais neutras).

Um tênis mais tradicional, como um branco simples de couro, pode acompanhar looks mais arrumadões, sem deixá-los muito esportivos, bem como trazer um acabamento mais neutro e familiar para looks mais ousados em cor e estampa.



Inspirações de como usar calça pantalona com tênis

Tênis + pantalona em tecido que não arma

Esse é um look para quem quer começar a usar a dupla pantalona com tênis e normalmente usa salto para diluir o volume da pantalona. O tecido molinho deixa a silhueta mais seca. Colocar a parte de cima por dentro também dá a sensação de menos volume.

Tênis + terninho colorido e cropped

O terninho ganha sensualidade com o cropped e ousadia com o tênis colorido e bem esportivo. A ecobag traz ainda mais casualidade ao look. Para o ambiente de trabalho, é só fechar os botões do paletó que o visual fica mais discreto e formal.

Tênis + terninho colorido e camisa

Aqui o terninho tradicional está acompanhado da camisa usada por dentro, de maneira mais clássica e formal. Mas a casualidade e o estilo fora do óbvio estão garantidos pelo tênis branco e pelo rosa intenso.

Tênis + pantalona esportiva

Aquele loungewear de respeito. Tudo muito confortável e arrumado! O conjunto esportivo em malha ganha ainda mais conforto e praticidade com a escolha do tênis menos volumoso.