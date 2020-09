Como a Lua nova do dia 17 afetará seu signo

Ainda não nos adaptamos aos impactos do Marte retrógrado e outro fenômeno astrológico já bate na porta. No signo de Virgem, a Lua nova desta quinta-feira (17) é sinônimo de ação e planejamento. Hora perfeita para tirar aquelas ideias do papel ou ainda traçar um plano para alcançar suas metas, sejam elas pessoais ou profissionais. A palavra do momento será praticidade, portanto tente adotar hábitos que facilitarão seu dia a dia.

A seguir, confira como cada signo será afetado pelo fenômeno lunar de acordo com as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

Apesar de Marte estar retrógrado, não hesite em tomar iniciativas perto na Lua nova do dia 17. Dê à tarefa tudo de si e terá chances de se destacar. Ao lidar com clientes ou chefes insistentes e egoístas, evite entrar em confronto com eles. Pense em maneiras estratégicas de se defender sem se prejudicar.

Touro

A ênfase no romance se intensificará com a Lua nova do dia 17. Se achava que o amor não podia florescer em meio à pandemia, pense outra vez. Você terá toda a ajuda cósmica.

Gêmeos

Os dias que se sucedem à Lua nova do dia 17 serão propícios para reformas no lar. O simples gesto de colocar um arranjo de flores ou novas almofadas já pode renovar um ambiente. O fenômeno também poderá trazer as respostas que tem buscado para uma questão envolvendo seus familiares.

Câncer

Com a Lua nova do dia 17 favorecendo a comunicação, você e seu parceiro terão uma ótima oportunidade para conversar. Isso fará com que os sentimentos de um pelo outro se aprofundem.

Leão

As despesas estão lhe preocupando, mas mantenha a calma que logo o Sol, seu regente, em ângulo ideal com Urano, levará à entrada de uma quantia inesperada. Na Lua cheia do dia 17, você já terá um plano para aumentar sua renda e estará pronta para colocá-lo em ação.

Virgem

É provável que esteja preocupada com as finanças, e essa situação deverá persistir por mais alguns meses. Mas o cenário começará a amenizar a partir do dia 17, quando a Lua nova no seu signo trará algumas possibilidades de novas fontes de renda. De qualquer forma, a vida estará mais leve, fazendo com que desfrute dela, mesmo com menos dinheiro.

Libra

A partir do dia 17, com a Lua nova em Virgem, você vai querer dar uma pausa no trabalho e descansar um pouco. Vênus, seu regente, estará no setor das amizades. Reserve um tempo para manter contato com as pessoas mais queridas, mesmo que à distância. Jantares por videochamada costumam ser bem divertidos.

Escorpião

Seus amigos causarão um grande impacto em sua vida após a Lua nova do dia 17. Aproveite para se divertir e relaxar, nem que seja só por videochamadas. Um sonho de longa data poderá se concretizar nesse período. Mantenha o pensamento positivo, ainda que pareça impossível. Reserve também um tempo para o romance. Com Netuno em sintonia com Júpiter, tudo pode acontecer.

Sagitário

Em seu setor profissional, a Lua nova do dia 17 será a mais importante do ano para o avanço de sua carreira. Nela, você terá a prova de que todo o empenho dos últimos dois anos valeu a pena.

Capricórnio

Apesar de não poder viajar por causa da pandemia, você deverá se conectar a pessoas que estão em outros países. Talvez seja uma reunião de trabalho e deve acontecer perto da Lua nova do dia 17. Isso lhe dará aquela sensação de liberdade, que faz tanta falta.

Aquário

Suas ações começarão a mostrar resultado após a Lua nova do dia 17. Mas se está em vias de firmar um acordo, certifique-se de consultar um advogado antes. Não tente economizar pulando essa etapa. Caso contrário, irá gastar mais depois para consertar as falhas.

Peixes

A Lua nova do dia 17 trará a oportunidade de unir forças com outra pessoa. Será um bom momento para negociar, mas espere até novembro, quando Marte voltará ao movimento direto, para firmar qualquer compromisso sério.

