Os impactos do Marte retrógrado em seu signo

Nesta quarta-feira (9), Marte entra em seu movimento retrógrado. De acordo com a astrologia, o planeta vermelho é, entre tantas coisas, responsável por nos dar a energia que precisamos para completar grandes projetos. Mesmo que a tarefa seja das mais difíceis, ele traz a motivação necessária para seguirmos adiante e alcançar nossos objetivos.

Assim, quando o planeta está em sua fase retrógrada, toda essa energia extra fornecida se dissipa, fazendo com que o ritmo de progresso se desacelere. Será normal sentir-se empacada durante o período, que durará até 13 de novembro. Felizmente, Marte só fica retrógrado uma vez a cada dois anos, portanto, uma vez que tudo tiver passado, você não precisará se preocupar com estes empecilhos por algum tempo.

A seguir, listamos as previsões da astróloga Susan Miller sobre o período:

Áries

A partir do dia 9, com Marte em movimento retrógrado, atrasos e estagnação se tornarão comuns. Será muito mais difícil obter sucesso nessa fase. Mesmo assim, não hesite em tomar iniciativas perto na Lua nova do dia 17.

Touro

A partir do dia 9, quando Marte entra em movimento retrógrado, você precisará pisar no freio. O momento não será favorável para se lançar em novidades nem no trabalho nem na vida pessoal. Aproveite o período para revisar tudo que mudou em você durante a quarentena e refaça planos.

Gêmeos

Marte causará turbulências em seu setor financeiro. É possível que alguém que lhe deve uma quantia tente encontrar meios de não pagar a dívida, o que lhe trará um pouco de dor de cabeça. Evite se lançar em novos projetos até que Marte volte ao seu movimento normal no dia 13 de novembro.

Câncer

Sua carreira é muito importante e você vem conseguindo progredir, mas Marte retrógrado a partir do dia 9 reduzirá o ritmo, trazendo menos vitórias. Continue se empenhando, mas revise suas estratégias. Reflita se é o caso de fazer cursos para ganhar novas habilidades e avançar mais um degrau no currículo. Evite novos contatos e volte-se para os clientes que já conhece.

Leão

Por estar em Áries, Marte poderá causar uma grande desordem, mesmo que por acidente. No trabalho, você pode sentir que está sendo alvo de muitas críticas ou pressionada para entregar um projeto. Por via das dúvidas, adote uma postura diplomática para não inflamar suas relações.

Virgem

Com Marte retrógrado, você poderá se sentir sobrecarregada ou sem entusiasmo para lidar com uma tarefa que estava preparando. As coisas ao seu redor também parecerão mais lentas, inclusive entre seus superiores. Sem uma tomada de decisões da parte dele, a impressão que terá é de estar no limbo. Astrologicamente, também não será o melhor dos momentos para iniciar um relacionamento romântico.

Libra

Enquanto estiver retrógrado, o planeta não conseguirá lhe emprestar sua energia para direcioná-la nos negócios ou relacionamentos. Adie qualquer lançamento ou abertura de um novo negócio durante este período. Também não é um bom momento para oficializar uma união. Acredite: é melhor não começar um casamento no meio da fase retrógrada de Marte.

Escorpião

Evite deixar qualquer tarefa importante para depois do dia 9, quando Marte entrará em movimento retrógrado. Durante essa fase, talvez seja preciso refazer algumas etapas de um projeto, pois seu cliente ou chefe poderá mudar de ideia várias vezes. Ou quem sabe, será você quem desejará uma nova abordagem. Se perceber uma maneira melhor de lidar com a tarefa, não hesite em executá-la.

Sagitário

Marte agita sua vida amorosa, mas ficará retrógrado a partir do dia 9. Durante esse período, talvez você se questione sobre os sentimentos que tem pelo parceiro. Tire um tempo para refletir com calma.

Capricórnio

Se pretende fazer reparos ou iniciar um projeto de decoração, evite o período de Marte retrógrado. Depois dessa data, é bastante provável que rolem alguns atrasos ou alterações nos planos. Aproveite o ritmo mais lento para se aproximar da família e ouvir o que os outros têm a dizer, mesmo que não concorde completamente. É um momento propício para estreitar laços.

Aquário

Com Marte entrando em movimento retrógrado a partir do dia 9 de setembro, o ritmo tende a diminuir. Durante esse período, ouça e leia atentamente tudo que lhe for comunicado. Se seguir em frente sem checar as informações, poderá cometer erros e terá que fazer tudo de novo. No trabalho, é possível que seu chefe não deixe claro o que espera de você, aumentando a confusão.

Peixes

Um problema financeiro deverá ser motivo de preocupação. Como Marte entra em movimento retrógrado no dia 9, você deverá carregar essa questão pelos próximos meses. Não desanime, converse com calma e veja se é possível entrar num acordo com as outras partes envolvidas.