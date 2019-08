Guia da Lua: saiba o melhor momento para tomar decisões

O mais rápido dos corpos celestes percorre os 12 signos em cerca de 28 dias, passando por quatro fases. Seus movimentos simbolizam mudança, algo essencial para nos manter ativas, mas que pode causar confusão.

Esta tabela ajudará você a detectar momentos de maior receptividade ou reclusão e mostrará quando lidar com certos assuntos ou tomar decisões, uma pequena vantagem para encarar desafios. Tanto poder não é de se jogar fora.

Abra ou imprima AQUI o calendário para fazer a consulta. Funciona assim:

Busque o dia e o mês; Verifique a fase da lua e o signo em que ela se encontra (a legenda está no canto inferior direito); Confira abaixo o que a posição significa.

Lua nova em

Áries

É a energia do começo, a hora de sair da inércia e dar o pontapé inicial – especialmente se o assunto em questão for delicado. Invista em novos projetos, adote outras atitudes, entre de cabeça em um romance ou coloque em ação aquele plano de dieta e exercícios. Nestes dias, os mais fortes e independentes são favorecidos.

Touro

Reflita sobre o que é prosperidade para você. Identifique as situações, pessoas e os ambientes que lhe trazem sensação de conforto e segurança – tudo isso vai lhe dar coragem para ousar posteriormente. No trabalho, não deixe nada por fazer. No amor, mostre seus sentimentos.

Gêmeos

Leve a sério ideias e pensamentos. Busque conhecimento, articule novas possibilidades e negócios. Esse astral favorece o comércio, reuniões, viagens, paqueras. Procure manter um canal para trocas – há informações importantes circulando.

Câncer

Tinha um projeto em mente? Ponha-o em prática. Renove vínculos afetivos, dando atenção a amizades que esfriaram com o tempo. Dedique-se a atividades que tragam conforto emocional e cuide da sua casa.

Leão

Abra espaço na rotina para um compromisso de lazer ou algo que a faça se sentir bem e melhore sua autoestima. Cultive a alegria e o entusiasmo em todas as atividades.

Virgem

Adote novos hábitos que facilitem o dia a dia. Selecione as metas que quer alcançar na vida pessoal e profissional. Trace um plano para alcançá-las. Prefira a companhia de pessoas práticas, que deem conselhos e proponham soluções.

Libra

O que for iniciar agora terá mais sucesso caso seja realizado em dupla. Aprenda a delegar, pedir ajuda e compartilhar. Brilhar sozinha não é o caminho. Demonstrar ternura e empatia afasta discórdias. Isso vale para relações pessoais ou de trabalho. Capriche na aparência e sentirá a confiança lá em cima.

Escorpião

Período ideal para dar início a medidas reparadoras em assuntos de natureza profunda que estejam afetando radicalmente sua vida. Se quiser resultados surpreendentes, observe o que pode e deve ser transformado. Faça uma faxina geral.

Sagitário

Avalie se está explorando todo o seu potencial. Invista em autoconhecimento. Inscreva-se em treinamentos, cursos, tudo que privilegie a formação intelectual. Também vale planejar uma viagem.

Capricórnio

Produtividade e disciplina combinadas são garantia de sucesso. Quem investir ativamente em relacionamentos e planos realistas e viáveis com certeza

será beneficiado. Bom momento para iniciar tratamentos de longa duração.

Aquário

A descontração destes dias estimula a originalidade e a ousadia. Aplique esse diferencial no trabalho para ganhar destaque. Experimente coisas novas: comidas, penteados, roupas e passeios. Surpreenda a pessoa amada.

Peixes

Astral leve! Tente compreender e entrar em sintonia com outras pessoas. Adote atitudes altruístas e deixe a magia do amor tomar conta. A água – ingerida ou em banho de imersão – ajudará em curas.

Lua crescente em

Áries

Não é hora de desistir, e sim de dar um gás para alcançar metas. Abandonar um espaço é como permitir que outra pessoa viva seu sonho. As paixões e os sentimentos serão intensos. Se estiver querendo perder peso, será mais fácil, pois o metabolismo está acelerado.

Touro

Dedicação total ao que é realmente necessário. Não vale ficar atirando para todos os lados. Evite quebrar o ritmo de um tratamento. No amor, a presença, o toque e o cheiro vão aguçar sentimentos.

Gêmeos

A fase pede desinibição, coragem e boa comunicação. Todo avanço vai depender disso. Aumente sua rede de contatos. Envie currículos, vá a festas e reuniões – o coletivo estará em alta.

Câncer

Procure se envolver emocionalmente com tudo que a vida lhe apresenta – não só pessoas mas também planos e projetos. Cuide do que lhe é caro com a dedicação de uma mãe a um filho.

Leão

Marque presença. Quer se manter em alta no jogo e mostrar um diferencial? Deixe claro que faz questão do que está tentando alcançar. Lembre-se de que a vaidade é um caminho para atingir o coração das pessoas.

Virgem

Aperfeiçoe, detalhe e corrija projetos, mesmo que já estejam em andamento. É revendo os planos de acordo com os acontecimentos que eles ganham mais chances de dar certo. Fique de olho na organização, pois a harmonia interior vai depender muito mais do equilíbrio externo.

Libra

Algo parece estar amadurecendo. Se for um relacionamento, espere por noivado ou casamento. Caso tenha perdido o fôlego para correr atrás de um sonho, alie-se a um parceiro e divida os esforços. Sob esta Lua, nada cresce sozinho.

Escorpião

É tudo ou nada. Vá atrás de seus objetivos com paixão. Os resultados não virão com atitudes mornas. O clima erótico estimula encontros sensuais. Processos de reabilitação ou regeneração também terão apoio total.

Sagitário

Não recue nem se contente com menos. Tenha fé e acredite na prosperidade. Conservar o otimismo e o bom humor abre portas e afasta obstáculos. Conte com o apoio e a influência de pessoas em posição vantajosa. Pegue leve com tratamentos e dietas, pois fica difícil se adequar a restrições.

Capricórnio

Pare de investir energia no que não tem chance de vingar. Ser pragmática, uma característica do signo, ajuda a selecionar projetos que devem trazer saldo positivo. Isso inclui também relacionamentos – os que lhe dão mais segurança devem ganhar confiança. O momento é favorável para fazer um check-up.

Aquário

Não se deixe levar por caminhos já conhecidos. Experimente mudar atitudes para chegar aonde quer. Seja criativa, inclusive no amor. Abordagens novas para problemas corriqueiros podem surpreendê-la. Se tiver acumulado recentemente hábitos prejudiciais à saúde, busque alternativas para se livrar deles.

Peixes

Adote uma postura receptiva e observe os sinais de crescimento – e também do que parou de evoluir. Uma dose extra de romantismo será indispensável para fazer florescer a relação.

Lua cheia em

Áries

Tudo tem tempero a mais, é o clímax. Ninguém vai entrar no seu caminho quando há tanta determinação e força de vontade. Você verá questões que se arrastavam há meses se resolver em horas.

Touro

É a hora da colheita dos frutos de projetos, aspirações e parcerias. Mas continue cultivando para que os efeitos sejam duradouros. O período convida a momentos a dois.

Gêmeos

As conversas fluem e as ideias se espalham. Fase excelente para lançamento de campanhas de comunicação. Nas relações amorosas, um papo inteligente vai fazer mais sucesso do que estímulos visuais.

Câncer

Você estará mais sensível e carente. Adie tudo que exija sangue frio. A menor das provocações pode ser a gota d’água. Prefira a companhia de pessoas queridas.

Leão

A vida está com gosto de festa! Alimente seu ego comemorando conquistas (até mesmo as pequenas). Não é o momento de fazer sacrifícios. Vale se

presentear com viagens de luxo ou jantares em restaurantes renomados. Faça de seu amor o centro das suas atenções.

Virgem

Todo o seu empenho será testado. Se algo deu certo, ótimo. Caso não tenha sido bem-sucedida, deixe de lado e aguarde o próximo ciclo da Lua para recomeçar. Cuidado com julgamentos pesados. Faça exames e siga tratamentos à risca.

Libra

Agrade seu par, dedique-se ao outro. Se estiver recebendo pouco, peça mais. Essa é a energia do equilíbrio. Bons negócios e acordos devem surgir. Os ânimos estão alterados? Ceda.

Escorpião

Emoções estarão à flor da pele. Prepare-se para paixões intensas e irresistíveis. Os ânimos talvez fiquem exaltados e exijam atitude apaziguadora. Abandone reações ciumentas e apimente a relação. Encare os tratamentos que vinha adiando e confie nos diagnósticos.

Sagitário

Um sentimento forte de sorte permite tentar investidas ambiciosas com boas chances de sucesso. Viagens a trabalho neste período serão promissoras, além de agradáveis. Distribua generosidade quando estiver com pessoas mais íntimas e queridas. Não abuse de comidas e bebidas.

Capricórnio

Você se empenhou no planejamento, se esforçou durante a busca pela meta e cumpriu tudo nos prazos corretos. Nada mais merecido do que ser reconhecida e remunerada por isso. Vínculos serão beneficiados, indicando que você encontrará um par para dividir a vida com sintonia.

Aquário

Lançamento de produtos, marcas e serviços terá vantagem competitiva. Deixe fluir a criatividade e proponha coisas novas na empresa ou em um relacionamento – não há nada pior do que cair na rotina, certo? Dê início ao plano de colocar o corpo em movimento, apostando em caminhadas e atividades ao ar livre.

Peixes

A colaboração e a concessão serão extremamente necessárias neste período. Há uma rara sintonia em ações em grupo. Encontros ao acaso se multiplicam – a proximidade emocional será maior do que física. Aposte em rituais com música, velas e incenso para relaxar.

Lua minguante em

Áries

As pedras no caminho serão eliminadas rapidamente e sem drama. Mas o momento exige muita firmeza e iniciativa. Dispense serviços desnecessários e ponha fim a assuntos pendentes e conflitos, esvaziando mágoas.

Touro

Qualquer que seja o assunto que anda aborrecendo você ou tirando seu sono perderá a força. Aproveite a calmaria para pôr as contas em ordem e analisar quais despesas podem ser cortadas. É tempo de reduzir, simplificar. Demonstre seu carinho.

Gêmeos

Repense e adapte planos que não deram certo para retomá-los na próxima fase da Lua. Desfaça mal- -entendidos encarando conversas difíceis, já que os humores estão menos inflamados.

Câncer

O clima será de recolhimento. É provável que você queira passar mais tempo consigo mesma. Aproveite para tentar entender a fundo acontecimentos do passado e desapegue–se de emoções que não lhe fazem bem. Pessoas que foram ou são muito importantes para você podem ser fonte de conforto.

Leão

Faça uma autoanálise e encontrará alegria e autoestima. Saiba se valorizar, tenha orgulho de suas vitórias e ganhe forças para o que está por vir. Saiba mimar quem merece.

Virgem

Reprograme a mente para corrigir erros, falhar e se aprimorar. Ouça as críticas, porque elas indicarão o caminho. Curtir as coisas simples trará satisfação. Use um pouco de lógica para analisar sentimentos dramáticos e, se for o caso, descartá-los.

Libra

Será mais fácil retomar o equilíbrio nas relações e fazer as pazes. Tente olhar para situações com isenção e imparcialidade. Resolva as pendências e ponha um fim em conflitos. Não será tão complicado desfazer acordos ou desistir de negociações que não deram certo.

Escorpião

Boa fase para lavar a alma e passar a borracha em tudo que dói e envenena. Esse sentimento exagerado que tem esmagado seu coração já pode ir embora. Nesse embalo, vale desintoxicar também o corpo, começando pela alimentação. Elimine comidas pesadas ou gordurosas. Finalize dívidas e tire do orçamento despesas que não fazem sentido. A limpeza será profunda e eficiente.

Sagitário

Não importa o que aconteça, alimente um estado de espírito otimista e positivo. Essa atitude guiará você quando tiver de tomar uma decisão. Não

perca a fé, pois agir com grandeza vai ajudá-la a superar pequenos obstáculos. Bons resultados em tratamentos e cirurgias.

Capricórnio

Que tal cortar aquilo que se tornou uma grande perda de tempo? Trabalhe a consciência corporal e observe sua postura, musculatura, dentes, pele. Cuide daquilo que requer atenção e anda abandonado. Mudanças nutricionais poderão trazer mais saúde.

Aquário

Atitudes arrojadas livrarão você de saias justas ou de situações que a fazem se sentir presa. Desvencilhe-se de atividades, pessoas e tarefas que tomam tempo e não deixam espaço para o novo.

Peixes

Aceite em vez de resistir. Negociações são feitas de forma suave. Não há ambiente mais favorável para desfechos. Fortaleça elos da relação a dois.

