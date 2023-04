Quais signos são mais compatíveis no amor? Astrólogo revela

Sabia que é possível analisar o quanto você é compatível amorosamente com alguém através dos signos? Para isso, a astrologia criou a sinastria amorosa. Consultamos o astrólogo Victor Valentim, criador do @bosquedosgnomos, para entender como a técnica funciona e se devemos levá-la à risca ao nos relacionar com alguém. Confira:

O que é sinastria amorosa?

Sinastria amorosa é a técnica de comparar dois mapas astrais e estudar os aspectos que vão definir a presença (ou ausência) de compatibilidade. Essa análise é feita com os planetas pessoais: Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus.

“Com base nisso, vemos se as pessoas têm signos mais compatíveis ou não, porque existem os opostos e os complementares”, conta o astrólogo. São eles: Áries e Libra; Touro e Escorpião; Gêmeos e Sagitário; Câncer e Capricórnio; Leão e Aquário; Virgem e Peixes.

“Os principais astros analisados na sinastria são os pessoais, que falam sobre como a pessoa age em sua vida particular. O Sol é a personalidade. A Lua fala do emocional, da sensibilidade. Mercúrio é a forma de expressão, a comunicação. Vênus é a parte de amor e relacionamentos, e Marte, como a pessoa toma atitudes”, completa Victor.

Estou começando um relacionamento, vale conferir a sinastria?

O mapa astral e natal funcionam como espelhos que nos possibilitam compreender quem é aquela pessoa. Contudo, não se precipite: “Quando conhecemos alguém, não acho que deveríamos abrir essa caixinha de surpresas e sair fazendo toda essa análise, principalmente de uma forma profunda”, comenta o astrólogo.

“Quando pensamos em signo solar, estamos vendo uns 10% ou 5% da pessoa, não é quase nada. Se analisarmos somente o Sol, resumiríamos todos à apenas 12 personalidades. Essa é só uma pequena parte de como a pessoa se mostra, pois ainda há variáveis como os decanatos e as casas astrológicas”, explica.

Mas, claro, se quisermos saber tudo sobre a pessoa de cara, é possível apostar na sinastria: “Você pode ser um grande stalker e já mergulhar na técnica ao conhecer alguém. Aí, caso não dê compatibilidade, há duas opções: ou cair fora ou insistir na teimosia”, brinca.

Combinações de signos solares que podem dar muito certo:

As combinações amorosas são infinitas, segundo o astrólogo. Contudo, ele entrega algumas que costumam ser puro sucesso. Anota aí:

Virgem com Touro;

Áries e Câncer;

Libra com Escorpião;

Gêmeos e Aquário;

Leão e sagitário;

Peixes e Capricórnio.

Não combino com meu par, devo continuar?

Fiz a sinastria com a pessoa que estou me relacionamento e não temos um match. E agora? Bom, como citamos acima, a ideia é te ajudar e não causar conflitos em suas relações. “O mapa astral é um espelho para você se compreender e também lidar com seus próprios desafios. Não existe signo ruim. A astrologia está aí para auxiliar as pessoas a aprenderem mais”, ressalta Victor.

Ele afirma que as pessoas precisam se desafiar mais no quesito amoroso. Quer terminar porque os astros apontam que sim? Vá em frente. Mas precisamos lembrar que os relacionamentos exigem dedicação, paciência e compreensão.

Sinastria vale só para relacionamentos afetivos?

Não! A sinastria também funciona para amizades, relações familiares, negócios e muito mais. “Você quer começar um negócio com alguém e deseja fazer a sinastria? Faça! Outro exemplo: se você perdeu um ente querido, é possível fazer a sinastria com o mapa daquele dia, para entender mais sobre os seus sentimentos naquele período”, explica o espiritualista. Victor revela que muitos aplicam a técnica até mesmo para descobrir previsões sobre o futuro.