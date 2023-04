Descubra como cada signo do zodíaco tira nudes

Quem aí nunca mandou um nude, né? O fetiche, quando vivenciado de forma segura e precavida, pode render muitos momentos picantes tanto para quem está comprometido quanto para quem está apenas curtindo algo casual. Agora, algo que você provavelmente não fazia a menor ideia: sabia que a astrologia influencia a maneira em que tiramos essas fotos mais quentes?

Pois é, isso acontece! A seguir, o astrólogo Victor Valentim, criador da página @bosquedosgnomos, explica como cada signo do zodíaco se comporta na hora de enviar os famosos nudes. Vem conferir!

Segundo Victor, os arianos não têm amarras na hora de mandar nudes… Muito pelo contrário: por serem o primeiro signo do zodíaco, eles são empolgados, sedutores e, principalmente, caras de pau. “Eles jogam um verde, mandam a foto rapidamente e até assustam as pessoas com essa atitude pé-na-porta.” Em geral, espere fotografias que ressaltem o que Áries têm de melhor.

Por ser um signo mais preguiçoso, rústico e à moda antiga, Touro tende a não mandar fotos ousadas. “O melhor é convidá-lo para comer, dando amor e sexo. Aliás, as nudes do taurino são mal tiradas. Ele só vai mandar se alguém pedir”, diz.

Gêmeos é sedutor e criativo, e por isso, tende a mandar nudes mais artísticas. “Ou ele mostrará pouco, optando por um conceito mais minimalista, ou será algo mais pesado, mostrando que está com outras pessoas na cama ou coisas do gênero. É um signo com essa tendência mais sacana, de querer mostrar que pega geral”, revela.

Câncer é outro signo do zodíaco que só irá mandar nudes se alguém solicitar. Caso contrário, preferem algo mais romântico e fofinho. “Os cancerianos são caseiros e tranquilos. Só fazem isso para agradar ou satisfazer um fetiche do parceiro”, pontua Victor.

Leão é o oposto de Câncer: eles sim irão adorar mandar aquele nude bem exagerado para mostrar que são os maiorais. “Leoninos gostam de se destacar, então espere aquela foto bem picante, pois eles precisam ressaltar que são incríveis”, explica.

Valentim compartilha que este é um signo muito ligado aos cabelos, e portanto, este pode ser um traço marcante dos nudes: “A vibe é uma coisa meio Alanis Morissette usando o cabelo para cobrir os seios, bem numa pegada sedutora, exuberante e extravagante”, brinca.

Continua após a publicidade

Com uma pegada mais “recatada e do lar”, Virgem opta pela delicadeza na hora de mandar fotos quentes. “Caso ele envie, será algo mais discreto: uma foto do pé mostrando o tornozelo, ou um detalhe do sutiã com a renda à mostra. É algo mais charmoso e romântico, nada muito na cara”, esclarece.

Libra é o completo oposto de Virgem: “Librianos são da fuleragem, não têm pudores, então eles mandam nudes, vídeos eróticos, mostram a cara e não estão nem aí. Se vazar, não há problemas, eles já aproveitam e mandam para outras pessoas. Definitivamente é um signo desencanado com zero timidez”, revela.

Você deve estar pensando: se Escorpião é um signo ligado à sexualidade, com certeza irão mandar as melhores nudes do mundo, certo? Mas não é bem assim: “Escorpianos valorizam muito o mistério e a discrição. Então, eles preferem fazer um suspense para mostrar quem realmente são ao vivo. Definitivamente preferem as coisas presencialmente. Mas claro, caso precisem, terão um book de nudes perfeito para quaisquer ocasiões”, afirma o astrólogo.

Apesar dos sagitarianos não serem conhecidos por sua sensualidade, eles mandam nudes sem grandes preocupações. Porém, este não é um fetiche para o signo: “Sagitário quer mais é viver, curtir. Então é capaz deles tirarem uma única nude e mandarem a mesma para sempre, porque eles não querem vivenciar a vida online. Definitivamente precisam de experimentações presenciais”, clarifica.

As nudes de Capricórnio nutrem a sua necessidade de se sentirem no poder. Por isso, Victor explica que as fotos tendem a inspirar uma sensação de domínio absoluto. Porém, atenção: quando estão em relacionamentos, os capricornianos só mandarão nudes para pular a cerca. “Eles gostam de algo fixo e estável, então, se mergulharem nesse fetiche estando comprometidos, será para fazer graça com outras pessoas”, alerta.

Aquário é sempre muito fora da caixinha e inovador, e portanto, não é o melhor signo para mandar nudes: “Eles vão enviar aquela foto diferentona, tipo numa praia de nudismo ou em frente a um espelho sujo com algo embaçado cobrindo suas partes íntimas. Não será nada muito normal”, aponta.

Victor revela que, apesar dos piscianos aparentarem serem muito bonzinhos e fofos, isto é apenas uma fachada. Na verdade, este é um signo que sabe seduzir na hora de mandar fotos eróticas: “Eles irão mandar algo bom o suficiente para conquistar a outra pessoa, porque eles adoram se sentir amados e desejados”, conclui.