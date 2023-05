Pós-sexo dos signos: como cada um se comporta depois da transa

Cada pessoa se comporta de uma maneira diferente no pós-sexo. Até aí, nenhuma novidade. Porém, você sabia que os astros também podem influenciar os nossos comportamentos depois da transa? Pode soar estranho, mas segundo o astrólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos), essa é uma realidade. A seguir, ele detalha o pós-sexo de cada signo:

Áries

Segundo Victor, Áries tem uma energia intensa, prática e rápida na cama. Contudo, após uma noite enérgica, ele tende a ser mais desencanado. “Arianos não vão querer ficar na cama dando beijinhos. Eles vão preferir sair, se preparar para outra noitada, fazer qualquer outra coisa. Este signo não gosta de monotonia e não se preocupa em ficar agradando”, explica.

Touro

Como todos sabem, os taurinos são extremamente sensuais na cama. Porém, após a transa, eles voltam para aquele mood preguiçoso habitual. “Fazer um amor gostoso e depois pedir uma pizza é a melhor forma de se conectar com este signo. Se acertar o sabor favorito de Touro, ele irá se apaixonar. Para eles, o pós é realmente para relaxar e cochilar.”

Gêmeos

O astrólogo revela que Gêmeos dificilmente ficará na dele após uma transa. Muito pelo contrário: se a pessoa deste signo curtir a experiência, ela provavelmente abrirá o coração depois do sexo. “Geminianos adoram falar e se expressar, mesmo que aquela seja a única e última relação que ele terá com você.”

Câncer

Victor conta que o pós-sexo de Câncer costuma ser muito carinhoso e tranquilo. Portanto, espere alguém para passar a noite inteira conversando e abrindo o coração. “Cancerianos só precisam tomar cuidado para não transformar a noite num mar de lamentações e dramas. Tirando isso, este signo vai curtir ver um filminho contigo, virar para o lado e dormir” ,explica.

Leão

Leão é aquele clássico: se quiser conquistá-los, basta os encher de elogios. E no pós-sexo, a história não é diferente: “Se você virar e falar que a transa foi maravilhosa, ele ficará com o ego nas alturas. Quem quer conquistar um leonino jamais pode se mostrar superior a ele”, brinca.

Virgem

Os virginianos até podem se entregar durante a transa, mas assim que a brincadeira acaba, eles voltam ao seu modus operandi pragmático. “A primeira coisa que eles fazem é se limpar ou tomar um banho. Este signo odeia ficar sujo. E também há uma questão de toque: assim que transam, já saem arrumando a cama para tudo voltar ao seu estado normal”, aponta.

Continua após a publicidade

Libra

Segundo Victor Valentim, os librianos são muito democráticos no pós-sexo. Sendo assim, sempre tentarão encontrar um equilíbrio entre o que desejam e o que o parceiro quer. “Se você pedir para ficar em casa, eles vão topar. Se pedir para sair, eles topam. Libra é muito da galera, buscando sempre ser gentil com quem está ao seu redor”, revela.

Escorpião

Sabe aquela cena de filme que, após a transa, a pessoa vai para a varanda do apartamento, completamente nua, acende um cigarro e fica apenas observando a paisagem da cidade? Para Valentim, essa é a definição de Escorpião depois do sexo. “Escorpianos são muito sedutores e misteriosos, e para eles, o pós-transa é uma parte tão importante quanto a própria relação. O antes e depois contam, eles adoram deixar esse ar de sedução. Definitivamente não espere que este signo saia correndo para ficar de roupa. Ele ficará pelado na cama com uma pose sensual”, compartilha.

Sagitário

Assim como Áries, Sagitário não é muito fã de ficar de conchinha, quietinho, após o sexo. “A melhor coisa que podemos fazer com os sagitarianos é convidá-los para tomar uma cerveja ou vinho após o sexo. Ir jantar ou dar um rolê no bar são ótimas pedidas, pois este é um signo que se entendia facilmente, precisando se divertir constantemente”, diz.

Capricórnio

Por ter uma forte tendência a querer ser dominador, os capricornianos procuram se sentir irresistíveis e desejados após a relação sexual. “Às vezes não sabem demonstrar afeto, têm um coração meio de pedra. A forma que amam é meio rústica. Mas acredite, Capricórnio tem um bom coração. A diferença é que eles transmitem o carinho nas entrelinhas”, esclarece.

Aquário

Se tem um signo que entra num emaranhado de paranoias após o sexo, é Aquário. Segundo o especialista, os aquarianos tendem a filosofar muito depois da transa, pensando se devem se apaixonar ou não, ou se foram bons o suficiente na cama. O que não faltam são pensamentos: “Eles mal transaram e já estão tentando treinar o desapego. E quando já têm intimidade com a pessoa, costumam ter atitudes estranhas no pós-sexo, como levar os cachorros para passear ou limpar a privada. São sempre atos que não têm conexão alguma com a transa que acabou de rolar.”

Peixes

Por fim, Peixes costuma ser um signo meloso e carinhoso: “Eles adoram ficar na cama conversando sobre filmes, séries e literatura. Inclusive, não é incomum ver piscianos criando todo um clima antes do sexo, com direito à velas aromáticas e perfumes para criar um ambiente sedutor.”