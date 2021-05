Horóscopo da Susan Miller: as previsões de todos os signos para maio

Touro

21/4 a 20/5

Em maio, você deve ser levada numa nova direção. Pode ser que você já planejasse algo, mas agora vai colocar em prática. A Lua nova no seu signo, no dia 11, trará um presente do Universo. Use a energia na área que desejar maior impacto. Sonhe grande e planeje, afinal, essa parte é essencial antes da ação. No dia 26, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário mexe com dinheiro. Organize seus investimentos, olhe para sua renda e reveja sua forma de ganhar dinheiro. É provável que você mude de emprego ou consiga novos clientes. Porém, antes de pensar em expansão, faça uma revisão. Não coloque grandes quantias num único lugar, especialmente durante um eclipse, que pode causar reviravoltas. Se alguém lhe deve dinheiro, cobre; a pessoa pagará em breve. Vênus, seu planeta regente, receberá um raio brilhante de Saturno no mesmo período, vinculando sucesso profissional à maior renda.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Projetos estão exigindo muito de você em abril, portanto, logo no início de maio, vai precisar descansar. No dia 11 de maio, Lua nova, dedique-se à sua saúde. Vá fazer exames atrasados ou marque médicos que vem adiando. Também tente separar alguns horários para relaxar, não fazer nada. Marte em Câncer deve aumentar suas despesas. Isso vai durar até 11 de junho. Ao mesmo tempo, o depósito inesperado e pontual de dinheiro pode surgir. A grande notícia do mês é a entrada de Júpiter no seu signo pela primeira vez em 12 anos. É uma estadia breve, de 13 de maio a 28 de julho e será apenas uma amostra do que acontecerá em 2022, quando o planeta volta de vez para Peixes. As mudanças serão notáveis. Você deve receber propostas e conseguir oportunidades inéditas na carreira. No dia 26, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário impacta os relacionamentos. Se você se mostrar disposta e pronta, é possível que compromissos pessoais e profissionais se tornem mais sérios.

Câncer

21/6 a 21/7

Maio pode se tornar seu mês favorito do ano. Marte está no seu signo há um mês e é um privilégio ter o astro todo para você, aumentando sua energia e determinação. Com Marte tão perto, é provável que você não aceite respostas negativas e faça de tudo para convencer seu interlocutor a respeito do seu projeto ou plano. No dia 11 de maio, a Lua nova em Touro aguça seu espírito coletivo, deixando você com vontade de retomar sua vida social. Ainda não é hora disso, mas encontre conforto nos amigos através de chamadas de vídeo ou ligações. A data também deve despertar sua criatividade. Júpiter entra em Peixes de 13 de maio a 28 de julho, dando uma amostra do que acontecerá em 2022, quando a conjunção durará muitos meses. Em julho, com Júpiter de volta a Aquário, seu setor financeiro, você verá ganhos mais robustos. No dia 26, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário avisa que uma fase importante está chegando ao fim.

Leão

22/7 a 22/8

Todo o trabalho que você vem fazendo finalmente será recompensado a partir da Lua nova em Touro, no dia 11. Muitas pessoas vão reconhecer seu talento e esforço. Urano está orbitando perto do Sol e da Lua, enquanto Marte envia raios brilhantes para o planeta. Essa combinação indica que você será surpreendida com novos desenvolvimentos na carreira. Você deve ocupar espaços de mais poder. Sua vida pessoal também passará por algumas alterações. É provável que pessoas muito próximas não concordem com todas as suas decisões. Ouça quem você confia e as opiniões que valoriza. Ao mesmo tempo, algumas conexões vão se fortalecer e farão com que você tome decisões importantes – pode ser que escolha aumentar a família. Isso deve ocorrer perto do eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário, no dia 26. Júpiter entra em Peixes de 13 de maio a 28 de julho, oferecendo um gostinho do que acontecerá em 2022, quando fica mais tempo no signo: sua renda vai aumentar.

Virgem

23/8 a 22/9

Júpiter, planeta dos presentes, entra em Peixes, seu setor das parcerias e do casamento. Isso não acontece há 12 anos e permanecerá assim apenas de 13 de maio a 28 de julho – Júpiter retorna em 2022 para uma temporada mais longa. Mesmo curto, esse período vai mostrar o potencial que você tem quando une suas forças a outras pessoas. É um multiplicador de potência. Na vida pessoal, talvez você converse com seu parceiro sobre estreitar os laços do compromisso. Vocês já falaram de morar junto ou de casar legalmente? No dia 11, a Lua nova em Touro estimula contatos internacionais, especialmente nos negócios. Pode ser que você feche um projeto incrível e inédito. É possível também que você se inscreva para algum curso muito bem conceituado no exterior. No dia 26, acontece um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário. Mudanças se desenrolarão em casa. Talvez você se mude ou resolva reformar. É possível ainda que alguém da sua família precise de ajuda.

Libra

23/9 a 22/10

Sua carreira está em alta e o timing é perfeito para você procurar uma nova posição ou tomar a decisão de empreender. Marte está ajudando na parte mais prestigiosa do seu mapa, a de realizações. Esse é o momento de você se jogar, conversar com pessoas influentes e comunicar claramente seu desejo por novos mares. Na Lua nova de 11 de maio, você terá a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Pode ser um bônus, uma comissão, o pagamento de uma dívida. Se você está em busca de um empréstimo ou de um financiamento de imóvel ou para um negócio, essa Lua também poderá ajudar. O eclipse lunar na Lua cheia em Sagitário, em 26 de maio, vai trazer mais propostas de parcerias. Só evite assinar contratos, porque Mercúrio ficará retrógrado no dia 29 e já estará muito enfraquecido na data do eclipse. Isso pode levar a confusões posteriores relativas às letras miúdas e exige, muitas vezes, renegociações, adiando o começo efetivo do projeto.

Escorpião

23/10 a 21/11

Em maio, seu mapa envolve constantemente seu parceiro – pode ser profissional ou pessoal. Relações serão colocadas a teste e vão sofrer alterações. Isso quer dizer que você pode se casar ou abrir um escritório novo com um sócio, mas também pode se divorciar e encerrar um acordo de negócios de anos. A Lua nova em Touro, no dia 11, vai garantir, contudo, que tudo isso aconteça de forma muito suave e tranquila, sem confusões ou grandes traumas. A verdade é que você parece estar muito conformada com suas decisões e isso ficará visível. No dia 26 de maio, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário indica que você vai falar bastante sobre finanças e renda. Júpiter entra em Peixes pela primeira vez em 12 anos em 13 de maio, e fica até 28 de julho. Em 2022, o planeta passa muitos meses nessa posição. O que teremos agora é uma prévia do que está por vir. Peixes é um signo que combina perfeitamente com o seu e estimula o romance. Pode ser um dos melhores períodos para conhecer alguém, mesmo que online.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua nova de 11 de maio vai lhe dar força para seguir com um plano de mais saúde após o último ano – que teve pouco movimento e muito stress. Se você tem vontade de começar uma rotina de exercícios, essa é a hora. Siga um bom plano com um professor para evitar lesões. Essa Lua também pode ajudar a conseguir outro emprego. Pode ser exatamente igual o seu último, situação ideal para quem foi demitido na crise. No dia 26, um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário vai revolucionar a sua vida – isso vale principalmente para aqueles nascidos no intervalo de cinco dias antes ou depois de 27 de novembro. Será um capítulo novo como um todo, especialmente na seara amorosa. De 13 de maio a 28 de julho, Júpiter entra em Peixes, sua área do mapa que envolve o lar. É provável que você inicie reformas necessárias ou até que resolva se mudar. Esse período é essencial para fazer seus planos e organizar um cronograma. Seus gastos só devem diminuir em junho.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Maio trará uma bela e necessária pausa do ritmo maluco de trabalho que vinha rolando. Claro que essa dedicação garantiu retorno financeiro, estimulada pela presença de Júpiter na sua casa de ganhos e recompensas. Ele deve fazer uma rápida saída para Peixes, de 13 de maio a 28 de julho. Nesse período, evite assinar contratos ou aceitar acordos. Um dos dias mais felizes do ano será 11 de maio, quando acontece a Lua nova em Touro. Esse é um momento muito importante para se dedicar ao relacionamento amoroso. Dedique-se a fazer atividades que vocês dois apreciam, como ver filmes ou cozinhar. Há até algumas opções digitais, como participar de uma degustação de vinho. Conversem bastante, pois o diálogo levará a conclusões sobre, por exemplo, o desejo e a intenção de aumentar a família. Um eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário, no dia 26 de maio, revelará segredos e vai surpreender você. Não force situações, pois as palavras terão muito peso.

Aquário

21/1 a 19/2

O mês de maio sugere que você se dedique a questões familiares. Apesar de já ter algumas coisas para resolver nessa seara, estava difícil acomodar mais uma pendência na sua agenda. Agora, com a Lua nova em Touro, no dia 11, você finalmente poderá se organizar para fazer mudanças em casa, como reformas ou trocas de móveis, ou ainda cuidar de assuntos familiares pendentes. Ainda é possível que você encontre um novo endereço para chamar de seu. Mercúrio deve ficar retrógrado ao final do mês, então aproveite a primeira quinzena para assinar contratos de aluguel ou de compra de imóveis. De 8 de maio a 2 de junho, Vênus passeia por Gêmeos, sua casa do romance. Caso esteja planejando mudanças no visual, essa é a hora. Também é um bom período para conhecer alguém (lembre-se, contudo, que não é hora de correr riscos, então recorra ao ambiente virtual nesse começo de troca). O eclipse do dia 26, lunar durante a Lua cheia em Sagitário, ressalta a importância das amizades.

Peixes

20/2 a 20/3

O próximo ano será grandioso para você, pisciana. Com Júpiter, planeta dos presentes, no seu signo, uma onda de sorte e realizações promete chegar. Mas não estou falando isso apenas para criar ansiedade. O que acontece é que de 13 de maio a 28 de julho, Júpiter faz uma rápida entrada no seu signo, dando uma amostra do que deve acontecer em 2022. Aquelas nascidas entre os dias 20 e 23 de fevereiro vão sentir os maiores benefícios, mas nenhuma pisciana vai se sentir deixada de fora pelo Universo. Na Lua nova em Touro, dia 11 de maio, talvez você tenha a oportunidade de dar uma volta até uma cidade próxima. Não será uma viagem, já que não é o momento para isso e o risco ainda é grande, mas só dirigir até um lugar próximo e olhar cenários diferentes já causarão algum alívio. Durante a primeira semana do mês, Vênus estará em Gêmeos, dando excelentes oportunidades para o romance. Capriche nos jantares ou nas atividades que gostam de fazer a dois. Marte em Câncer, sua casa do amor, colabora para o clima.

Áries

21/03 a 20/04

Com Marte, seu regente, em Câncer, o lar e a família serão suas prioridades. O momento é ideal para se mudar, reformar – estamos passando tanto tempo em casa que é uma ótima ideia deixá-la mais aconchegante – ou estender a mão para um parente em necessidade. Só programe as compras, especialmente de itens muito caros, para antes de 29 de maio, quando Mercúrio ficará retrógrado. Ele só voltará ao movimento direto em 21 de junho. Produtos adquiridos nesse período, principalmente os tecnológicos, podem dar problema e causar arrependimento. Uma rara e especial Lua nova em Touro, no dia 11 de maio, beneficia sua renda. Vênus estará em um ângulo de apoio a Plutão no setor do sucesso profissional. A conjunção será extremamente amigável com Saturno, planeta da estabilidade. Na mesma data, Marte se vinculará a Urano, no seu setor salarial. Tudo isso sugere vantagem na aprovação de uma promoção. Se for pedir um aumento salarial, aguarde um ou dois dias depois dessa Lua.

