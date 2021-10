Horóscopo semanal de 24/10 a 30/10: Tempo de conexão com o passado

Atualizado em 24 out 2021, 12h18 - Publicado em 24 out 2021, 12h00

Sol já brilha lindamente em Escorpião e oferece para todos os signos energias muito intensas. É o período do ano que estamos em conexão com nosso passado, justamente para fazermos aquela faxina emocional e rever as estradas que se abrem aqui e agora. Situações passadas trouxeram base, mas devem ser revistas e concluídas – sem levar âncoras emocionais adiante.

Momento de cuidar do lado interior, com boas práticas para desacelerar, como terapia, processos alternativos, um bom autocuidado para deixar todas as emoções serem trabalhadas como tem que ser.

No campo de relacionamentos, pessoas do passado podem reaparecer, mas não se engane: certas situações acontecem para nos colocarmos no rumo certo, avalie da melhor maneira o que fica e o que sai da sua vida.

Confira as previsões a seguir para cada signo:

Áries

Setor familiar pode chamar mais atenção mais para o final da semana, trazendo pendências e pedidos de novas soluções. Dê o foco necessário na solução e não na causa – assim, evita ímpetos e maneiras de agir que podem gerar consequências difíceis depois.

Touro

Relacionamento em pauta essa semana, com a entrada do Sol nesse setor. Temporada de realinhar expectativas e aparar o que precisa para seguir em frente. Crie novas condições para a rotina que insiste em perseguir. Momento de diálogo e de pingos nos is para poder seguir em frente.

Gêmeos

No início da semana, a Lua em seu signo traz uma união com Saturno e Mercúrio te deixando mais agitado que o normal – muitas demandas e correrias que você não consegue escapar. Contudo, nada tem sido em vão – você está sendo vista e pode colher os frutos desse aprendizado todo logo ali na frente. Não desanime!

Câncer

Semana boa para começar um novo curso ou ampliar sua visão, principalmente no setor de espiritualidade e autoconhecimento.

Leão

Carreira passando por muitas emoções! É possível que novas demandas cheguem para seus próximos dias te fazendo correr um pouco além da conta, mas esse movimento todo é mais que necessário para você enxergar novos caminhos em breve. Caso esteja pensando em mudar de emprego, esse é um momento de falar a que veio: comunique!

Virgem

Dias mais tensos, principalmente com questões financeiras e pendências no trabalho. Talvez a ansiedade grite um pouco mais alto, mas não se desespere: você está apenas arrumando o que é necessário para poder colocar nos trilhos o que falta para atingir seu potencial máximo.

Libra

Questões de passado estão escancarados em sua vida te pedindo novos recortes e novas situações. Não tenha medo de enfrenta-los, será necessário um pouco mais de fé e resiliência para deixar padrões e velhas formas de pensar e agir em prol da sua evolução. Semana de muita reflexão.

Escorpião

Temporada de renovar os desejos! Com o sol em seu signo, será difícil passar sem chamar atenção. Aproveite o momento para fazer um balanço do que deseja daqui em diante em sua vida. Algumas mudanças chegam para te colocar no caminho certo.

Sagitário

Não se desespere com coisas que você não pode controlar e tampouco com situações que você não vê saída em um primeiro momento. Tudo vem sendo trabalhado para te oferecer uma nova consciência das coisas ao seu redor, não tenha medo de perseguir aquilo que te traz o verdadeiro valor.

Capricórnio

Marte e Plutão vem fazendo uma festa danada e isso acaba te deixando com a ansiedade a flor da pele. Com a sua perspicácia e mentalidade de liderança, é possível que deixe escapar momentos de bastante tensão. Contudo, utilize esse tempo para refletir se a causa disso tudo está em situações que você vem postergando de forma desnecessária.

Aquário

Semana desafiadora, já que Saturno vem puxando fundo no quesito responsabilidade. Tudo parece estar com urgência, mas conte bastante com o seu jeito inovador de agir e de resolver. Pare de se preocupar com o problema e foque na solução.

Peixes

Lua e Netuno fazem uma dança no céu essa semana deixando você mais emotiva, sentimental que o normal, especialmente com assuntos familiares. Não prenda essa energia, deixe que venha para te dar mais clareza e reconexão com esses processos.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)