Leia o horóscopo de outubro da Susan Miller para todos os signos

23/9 a 22/10

Sua celebração (ou a celebração de quem você é e o que construiu) virá em grande estilo. No dia 6, a Lua nova abrirá um portal de energia surpreendente, garantindo um período de dois anos de evolução e boas notícias. Faça planos e se jogue de cabeça. Só evite assinar os contratos até 18 de outubro, pois Mercúrio segue retrógrado até lá. No dia 15, Júpiter, o planeta da sorte, visitará a sua casa do amor, inaugurando uma fase muito boa para relacionamentos. No dia 20, a Lua cheia ilumina esse setor do seu mapa, mostrando que você e seu par estão prontos para tomar decisões e avançar juntos. A energia vale também para relações profissionais, então trate de investir nos laços com colegas, clientes e pessoas influentes. Com tanto acontecendo, só não vale se esquecer de descansar. O dia 7 é uma ótima data para se desconectar. Aproveite!

23/10 a 21/11

Enfim, um mês de tranquilidade. Muitos corpos celestes se unem num ponto do seu mapa que deixa você mais meditativa. Use a calmaria para desenvolver estratégias e planejar os próximos meses. Mas não se esqueça de descansar, afinal, o ritmo anda puxado. Na Lua nova do dia 6 de outubro, a saúde mental será a prioridade. Se precisar, procure ajuda profissional. Depois, na Lua cheia do dia 20, é a saúde física que entra em foco. Faça exames e consulte seus médicos. Também é importante olhar para a casa. Se está precisando se mudar ou reformar, comece já, pois isso também impacta seu bem-estar. Vênus no seu signo cria um clima romântico a partir do dia 2.

22/11 a 21/12

Um mês dedicado à diversão e ao amor é a cara das sagitarianas e finalmente vai acontecer. Na Lua nova do dia 6 de outubro, você sentirá suas esperanças renovadas. Esse impulso ajudará a realizar metas, mas antes o astro trará amigos para mais perto. Marte na casa da amizade fortalece a tendência. O dia 15 será o melhor do mês, carregado de harmonia celestial. Talvez, com tanta distração, você sinta que está estagnada no trabalho. Mercúrio retrógrado causa essa sensação, mas não se deixe levar por ela. O planeta volta ao movimento normal dia 18. A Lua cheia do dia 20 acenderá a paixão. Curta a dois e fale em compromisso e filhos.

22/12 a 20/1

Sua carreira viverá auges em outubro, notícia que faz qualquer capricorniana feliz, já que é o signo mais ambicioso do zodíaco. Oportunidades únicas surgirão, cabe a você se agarrar a elas. A Lua nova do dia 6 de outubro iluminará a sua casa de honras, trazendo conquistas. Marte dará aquele empurrãozinho, fazendo você ser notada por pessoas importantes. Já Saturno vai influenciar suas finanças, ajudando a colocar ordem e a alcançar o que você realmente almeja e merece. Claro que essas mudanças dependem de atitudes suas. Veja como pode se aperfeiçoar. Até dia 18, as coisas podem parecer empacadas, mas é só Mercúrio retrógrado. Aguarde.

21/1 a 19/2

A vontade de viajar só aumenta e a Lua nova, no dia 6 de outubro, e a cheia, no dia 20, vão estimular esse desejo. Mas ainda é preciso tomar cuidado. Se der, planeje uma viagem curta, para um destino próximo e que permita contato com a natureza. O ar puro e momentos em família podem ser exatamente o que você precisa agora. A Lua cheia também influencia o surgimento de alguns contratos. Leve negociações adiante e espere resultados, já que Mercúrio deixará o movimento retrógrado no dia 18 e não vai atrapalhar contratos e acordos. O amor será um sentimento forte e presente durante todo o mês. Entre de cabeça e viva momentos inesquecíveis.

20/2 a 20/3

Piscianas são bastante espiritualizadas e criativas, é raro que se deem bem com números. Porém, é necessário olhar com atenção para suas finanças. Para encerrar o ano no azul e sem perder suas metas de vista, use a influência da Lua nova, no dia 6 de outubro, para programar gastos e cortar os desnecessários. Com Mercúrio retrógrado até dia 18, é provável que surjam algumas confusões. Na Lua cheia do dia 20, você vai ver que mais controle gera também mais momentos tranquilos para desfrutar do dinheiro. Trabalhos envolvendo seu lado artístico vão trazer mais benefícios. Tire um tempo para pensar no futuro: o que você deseja para 2022?

21/3 a 20/4

Em outubro, você vai sentir uma onda colaborativa e brilhante. Marte se unirá com Mercúrio, o Sol e a Lua Nova, no dia 6, impactando o trabalho. Você vai abrir mão da sua característica de líder para entrar num modo de produção coletiva. As relações também mudam. No amor, você e o par devem falar sobre partilhar ainda mais. Isso talvez signifique morar junto ou aumentar a família. No fim do mês, perto da Lua cheia no seu signo, no dia 20, uma questão pessoal e importante alcançará o ponto culminante, marcando sua vida. Na data, Mercúrio já estará em movimento direto, e você sentirá que as pessoas estarão mais atenciosas e prestativas.

21/4 a 20/5

O mês de outubro mal terá começado e vão chegar as demandas. Você vai precisar se desdobrar para dar conta de tantas entregas no trabalho. Apesar disso, se sentirá estimulada, porque terá a possibilidade de experimentar coisas novas e de ver progresso na carreira. Fale suas opiniões e torne ideias públicas sem medo. O trabalho em grupo será valorizado, então escute e respeite as sugestões dos seus colegas. Seu corpo vai pedir mais cuidados e talvez você adote uma nova rotina perto da Lua nova, no dia 6. Depois dessa maratona de atividades, na Lua cheia do dia 20, você só vai querer descansar. Reflita se começar uma terapia seria benéfico agora.

Continua após a publicidade

21/5 a 20/6

No dia 6 de outubro, o Sol, a Lua Nova, Marte e Mercúrio vão se estabelecer em Aquário, sua casa do amor. A combinação indica novidades. Você pode conhecer alguém, engatar um romance ou decidir, com seu par, que está na hora de comprar um imóvel ou aumentar a família. Os planos vão evoluir rapidamente e é possível que em dezembro tudo já esteja em outro patamar. No dia 20, a Lua cheia beneficia sua vida social. Com cuidados e aos poucos, talvez você volte a encontrar um amigo ou outro. Lembre-se que ainda não está na hora de baixar a guarda com a pandemia. Evite assinar contratos antes do dia 18, quando Mercúrio estará retrógrado.

21/6 a 21/7

Canceriana, sua casa é onde está seu coração. Essa verdade você não tem como negar. Se você anda em crise com seu endereço atual ou precisa mudar com urgência, não sofra. Você vai encontrar o lugar ideal. Procure se dedicar a isso depois da Lua nova, no dia 6. Evite apenas assinar o contrato antes do dia 18, pois até lá Mercúrio estará retrógrado. No dia 20, durante a Lua cheia, ou até cinco dias depois, você receberá uma notícia muito boa relacionada à sua carreira. É provável que você finalmente receba a promoção que merece ou, se é empreendedora, que consiga um novo cliente e expanda sua atuação. Evite se encontrar com romances do passado.

22/7 a 22/8

Viagens rápidas e para lugares próximos vão saciar sua vontade de mudar de paisagem e entrar em contato com a natureza – sentimento incentivado pela Lua nova, no dia 6 de outubro. O distanciamento é para descansar, mas vai ajudar a limpar sua mente para criar um projeto novo. Se isso se concretizar, não assine contratos antes do dia 18, quando Mercúrio estará retrógrado. O planeta pode causar confusão e atrapalhar acordos frutíferos. No dia 15, dedique-se à você, ao autocuidado. O encontro de Júpiter com o Sol cria o cenário perfeito para um pouco de luxo. No trabalho, prefira atitudes colaborativas.

23/8 a 22/9

Em outubro você vai estar focada em ganhar dinheiro. Praticamente todas as suas decisões serão em torno de gerar lucros e melhorar a sua vida financeira. Não é que você seja materialista, mas o encontro de Marte com Mercúrio, o Sol e a Lua nova na mesma casa, no dia 6, vão indicar que é necessário olhar nessa direção. Verifique se seus gastos estão corretos ou se há coisas desnecessárias. Na Lua cheia do dia 20, com o cenário mais claro, talvez você decida pedir ajuda para alguém mais experiente, que possa eliminar dívidas e equilibrar seu jogo. Deixe para tomar decisões nessa época, pois Mercúrio estará retrógrado até dia 18, causando confusão.

Susan Miller (@astrologyzone ou astrologyzone.com) vive em nova York e escreve previsões em seu site desde 1995. Em CLAUDIA, ela publica desde 2013.