Horóscopo de novembro: Expandir por todos os cantos

Atualizado em 30 out 2023, 15h21 - Publicado em 31 out 2023, 06h49

Por Vivi Pettersen Atualizado em 30 out 2023, 15h21 - Publicado em 31 out 2023, 06h49

Reta final de 2023, quem diria! O mês traz as boas influências de um dos signos mais fortes do zodíaco, Escorpião. Regido por Marte e Plutão, ele nos promove a intensidade do lado emocional e oferece transformações do lado prático. Além disso, também rege a sexualidade, evidenciando libido e magnetismo. Ou seja, a nossa energia será trabalhada para que possamos usufruir de conquistas. Vamos ao horóscopo de novembro?

Durante boa parte do mês, o Sol ilumina aquilo que devemos ver com o coração e, com ajuda de Marte, também promove encerramentos e recomeços. O autocuidado se faz necessário neste caso, visando direcionar a determinação para uma causa própria. Ao mesmo tempo, será uma época satisfatória para cuidarmos das emoções e do físico. Escolha um exercício que possa ser praticado ao ar livre — vai te ajudar na renovação energética.

Saturno, planeta das responsabilidades e do tempo, deixa seu movimento retrógrado em Peixes. Isso traz o poder de colocar em prática tudo que sonhamos. É hora de seguir o fluxo da vida tendo nossos propósitos como guias. Este ano, tivemos períodos de autocobrança extrema, mas nada do que passamos nos define, só nos oferece combustível para mudar o curso e atingirmos o melhor de nós.

Já Vênus encontra sua casa astral natural em Libra, logo na primeira semana, e promove harmonia nos relacionamentos. É um bom período para fazer contatos, fechar negócios e cuidar dos assuntos do coração. O aspecto venusiano nos promove uma sensação de bem-estar e de coisas fluindo. Alerta, porém, com Júpiter e Urano, que continuam retrógrados em Touro. Isso pode significar pequenos imprevistos, sobretudo, no que teimamos em fazer e que já não nos agrega resultados positivos.

Em novembro, a autorresponsabilidade se faz necessária para focarmos com coragem e energia em uma nova estrada. Mas erra quem pensa que as respostas estão ao nosso redor. A temporada escorpiana é sempre profunda, pois nos mostra que o verdadeiro caminho se abre quando a gente olha para dentro.

Já no final do mês, é hora de receber as influências sagitarianas que possuem a missão de engrandecer e expandir, com otimismo, fé, responsabilidade e autoamor.

Horóscopo de novembro para cada signo

Escorpião: Novembro oferece muita influência para o seu signo, o que traz a você uma nova oportunidade de recomeçar. Sol e Marte te dão o aval necessário para atuar com determinação e coragem. Você estará mais magnética e, com isso, deve cuidar melhor da sua energia. Vida pessoal e profissional andam em equilíbrio, e uma boa oportunidade de crescimento chega para você vivenciar.

Sagitário: A baixa de energia é inevitável por conta do período de reavaliação. Os planetas te ajudam a entender onde moram os seus sonhos hoje, direcionando a sua escuta interior para mudanças necessárias. O Sol começa a brilhar no seu signo no final do mês e revitaliza Ilustração o poder pessoal em todos os setores.

Capricórnio: Novembro pede que você olhe para as questões internas, sabendo dosar a intensidade disso. Os planos futuros estão no caminho, desde que você abandone as tensões do passado para seguir em frente. Aproveite o poder de atração para movimentar os relacionamentos, sobretudo com pessoas que instiguem sua curiosidade.

Aquário: Prepare-se para brilhar na sua carreira: Sol e Marte te oferecem energia de sobra para promoções e brilho. Use isso ao seu favor! Vênus, por outro lado, te mostra possibilidades de expansão também na vida pessoal. As relações estarão lado a lado com a busca por uma vida mais espiritual e equilibrada.

Peixes: Já no começo do mês, Saturno deixa o modo retrógrado em seu signo, liberando meses de desafios e energias truncadas. Pegue o aprendizado e parta para a ação: você vai precisar agir com mais disciplina e responsabilidade diante dos seus objetivos de vida. Não espere acontecer, vá atrás do que deseja.

Áries: Com o Sol influenciando o seu setor de transformações, pode esperar por um mês de surpresas e novidades. Se souber focar sua energia, você tem tudo para obter sucesso e dar novos passos em direção aos seus objetivos. Aproveite a vibração alta para tirar do papel aquela lista de vontades e sonhos.

Touro: Mesmo com alguns setores em marcha lenta, é possível tirar boas coisas de novembro, sobretudo nas parcerias de trabalho. Você estará mais ativa que o costume, o que é fundamental para a realização de projetos pessoais. Não entre na armadilha da procrastinação, isso pode atrapalhar o fluxo.

Gêmeos: O mês começa com a Lua em seu signo, trazendo alguns insights importantes sobre suas escolhas. Com Sol e Marte brilhando no cotidiano, você estará determinada a focar a energia criativa e, assim, obter novas possibilidades de expansão. Vênus traz harmonia, leveza e novos relacionamentos.

Câncer: Novembro projeta diversos possíveis caminhos para você daqui em diante, com uma dose extra de otimismo e criação. Intensidade e intuição também estarão aguçadas, e você pode se guiar por elas sem medo de ser feliz. Novos capítulos nas relações afetivas são desenhados, experimente se abrir mais.

Leão: Com a influência de Marte e Sol na casa da família, há chances de desafios e até uma mudança estrutural (uma casa nova ou pequenas reformas). A harmonia vem do poder pessoal, que estará em evidência, sobretudo por meio da comunicação e exposição. Não deixe boas oportunidades pessoais e profissionais passarem batido.

Virgem: Júpiter e Urano continuam retrógrados na sua área de espiritualidade e conhecimento, o que pode gerar certo desconforto ao lidar com situações cotidianas. A boa notícia é que seu setor sociável ganha uma folga e te oferece mais leveza, inclusive com a chegada de pessoas novas e o equilíbrio do que já tem.

Libra: Já na primeira semana, Vênus te oferece boas fluências para lidar com o lado pessoal. A autoestima é melhorada, o autocuidado vira prioridade e as relações são renovadas. Desfrute focando na criação de um novo capítulo na sua vida. Ganhos materiais ou uma alternativa para ter mais dinheiro não estão descartados.