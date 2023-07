Previsões amorosas para os signos no 2º semestre de 2023

Você já deve ter ouvido falar que Vênus — o planeta do amor — está retrógrado até o dia 3 de setembro. Entretanto, isso não significa que os nossos relacionamentos irão sofrer duras consequências (ou até terminar) neste período. Ao contrário do que muitos pensam, o momento pede apenas a reavaliação dos assuntos do coração, o que inclui tanto os vínculos amorosos quanto o amor próprio.

“Essa é uma época em que Vênus aparenta estar ‘andando para trás’, fazendo com que as suas características sejam potencializadas. Isso ocorre sob a energia de Leão, próximo a entrada do Sol neste signo”, explica o astrólogo Victor Valentim. E como isso afetará a sua vida romântica até o restante do ano?

Vida amorosa dos signos no 2º semestre

Áries

Segundo Victor Valentim, as arianas devem esperar encontrar a sua cara metade entre meados de novembro e dezembro deste ano: “Esse é o período em que Vênus está transitando em Libra, signo associado ao planeta de Afrodite. Isso para para quem tem ascendente em Áries também é ótimo, pois o planeta estará passando pela ‘Casa 7’, que rege os relacionamentos.”

Touro

Para as taurinas, as notícias não são muito animadoras. “O ano para este signo aparenta estar repleto de dúvidas, autocobrança e confusão. Porém, em outubro, um eclipse solar em Libra surge potencializando inúmeras energias que a deixarão mais receptiva a um novo amor. Para alcançá-lo, procure ser menos crítica tanto com você, quanto com os outros”, aconselha.

Gêmeos

De 20 de abril a 14 de outubro, Gêmeos colhe as influências de um eclipse no eixo Áries-Libra, intensificando a sua energia amorosa: “Com isso, há grandes chances das geminianas viverem um romance avassalador e até mesmo engravidar. Busque ir com calma e evite tomar atitudes sem pensar. Caso os contatinhos estejam encalhados, um eclipse solar em Libra no dia 14 de outubro pode dar uma sacudida e despertar novos amores,” afirma.

Câncer

O segundo semestre para os cancerianos promete ser de muito estresse e briga nos relacionamentos. “De 27 de agosto a 12 de outubro, Marte em Libra deve gerar tretas nas áreas amorosas e familiares de Câncer, provocando um grande sentimento de raiva. Para evitar esses conflitos, aposte na empatia, busque ouvir mais as pessoas e não seja tão emotivo”, diz.

O astrólogo também faz um alerta importante: os eclipses do segundo semestre devem te deixar ainda mais sentimental e nostálgica, aumentando as chances de um antigo amor retornar: “Fuja dessa cilada”, aconselha.

Leão

Leão será um dos signos mais beneficiados no segundo semestre, recebendo boas oportunidades em relacionamentos que podem dar até mesmo em casamento. “Caso você queira encontrar novos amores ou se declarar para aquela pessoa que tanto ama, este é o momento. Vênus entra em seu movimento retrógrado bem na entrada do Sol em leão, deixando os seus sentimentos à flor da pele”, aponta.

Virgem

De agosto a setembro, Mercúrio retrógrado ingressa em Virgem, trazendo um período em que evitar brigas e confusões nos relacionamentos será essencial. “Tente não ser tão crítica com as pessoas ao seu redor e principalmente com você mesma. Aliás, até o dia 3 de setembro, Vênus estará retrógrado em Leão, tornando a energia favorável para olharmos as nossas próprias atitudes e julgarmos menos o outro”, indica.

Libra

Com Marte entrando em Virgem de 10 de julho a 27 de agosto, as librianas conseguem aproveitar mais a própria companhia e evitar brigas em relacionamentos: “Neste segundo semestre, procure cortar vínculos com quem você sabe que não vale mais a pena, buscando estar aberta a novos amores.”

Escorpião

De acordo com Valentim, o primeiro semestre do ano para Escorpião foi de limpeza de vínculos que não serviam mais. Agora, com a influência de Vênus retrógrado em Leão, os próximos meses serão completamente focados em autovalorização: “Tente ficar com pessoas com quem você realmente se sinta atraída, pois relacionamentos fracos irão te entediar e, consequentemente terminar”, avisa.

Sagitário

Para Victor Valentim, duas palavras definem a vida amorosa de Sagitário neste segundo semestre: desprendimento e desapego: “Procure vivenciar aquilo que te satisfaz sem se apegar. Aproveite o momento para buscar o seu autoconhecimento e a autovalorização. Caso queira um amor, busque não ser tão desprendido e leve seus relacionamentos de forma mais tranquila, sem brigas”, indica.

Capricórnio

Boas notícias, capricornianas: o astrólogo revela que o período de se apaixonar chega para o signo neste segundo semestre, trazendo a possibilidades de novos amores e energias em seu caminho. “Caso já tenha um relacionamento, busque reinventá-lo e pegar mais leve consigo. O romantismo está à solta neste período e chegou a hora de você investir em quem realmente deseja ao seu lado. Abra seu coração!”, recomenda.

Aquário

Abra a sua mente neste segundo semestre e se desapegue de manias e vícios. “O período é de transformação e autovalorização. Vênus retrógrada em leão surge para que você comece a ouvir mais as pessoas que estão ao seu redor e não ser tão coração gelado e teimoso com suas próprias atitudes. Procure ter mais empatia com o próximo e ser mais gentil consigo”, afirma.

Peixes

O príncipe (ou princesa) encantada pode ainda não ter surgido para Peixes por um simples motivo: em 2023, o foco deste signo é ele mesmo. “Procure estar em contato direto com você, gastando o seu tempo com aquilo que realmente vale a pena. Dê uma chance para novas pessoas e evite voltar ao passado. Caso queira continuar solteira, este ano é perfeito para focar em si, especialmente em assuntos profissionais.”