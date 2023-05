Descubra os principais eventos astrológicos do segundo semestre de 2023

Que tal já organizar um calendário com todos os eventos astrológicos que vão acontecer no segundo semestre deste ano? Dessa forma, é possível se preparar para os próximos mercúrios retrógrados — sim, enfrentaremos mais dois deles —, aprender a se beneficiar da energia dos planetas e até entender os impactos dos famosos eclipses solares e lunares. Legal, né?

A seguir, a astróloga Lyziane Menezes revela e analisa todo o calendário astral do segundo semestre:

Julho

7/7 : Dia portal

: Dia portal 10/7 : Marte em Virgem

: Marte em Virgem 11/7 : Mercúrio em Leão

: Mercúrio em Leão 17/7 : Lua Nova em Câncer

: Lua Nova em Câncer 22/7 : Sol em Leão

: Sol em Leão 22/7 : Início de Vênus Retrógrado em Leão

: Início de Vênus Retrógrado em Leão 28/7: Mercúrio em Virgem

Agosto

1/8 : Superlua Cheia em Aquário

: Superlua Cheia em Aquário 8/8 : Dia portal

: Dia portal 16/8 : Lua Nova em Leão

: Lua Nova em Leão 23/8 : Sol em Virgem

: Sol em Virgem 23/8 : Início de Mercúrio Retrógrado em Virgem

: Início de Mercúrio Retrógrado em Virgem 27/8 : Marte em Libra

: Marte em Libra 31/8: Lua Cheia em Peixes, também chamada de Lua Azul (por ser a segunda lua cheia dentro do mesmo mês)

Setembro

3/9: Fim de Vênus Retrógrado em Leão

Fim de Vênus Retrógrado em Leão 9/9: Dia portal

Dia portal 14/9: Lua Nova em Virgem

Lua Nova em Virgem 15/9: Fim de Mercúrio Retrógrado em Virgem

Fim de Mercúrio Retrógrado em Virgem 23/9: Sol em Libra e início da Primavera

Outubro

4/10 : Mercúrio em Libra

: Mercúrio em Libra 8/10 : Vênus em Virgem

: Vênus em Virgem 10/10 : Dia portal + Fim de Plutão Retrógrado

: Dia portal + Fim de Plutão Retrógrado 12/10 : Marte em Escorpião

: Marte em Escorpião 14/10 às 14h55 : Eclipse Solar anular

: Eclipse Solar anular 23/10 : Sol em Escorpião

: Sol em Escorpião 28/10 às 14h24: Eclipse Lunar parcial em Touro

Novembro

8/11 : Vênus em Libra

: Vênus em Libra 10/11 : Mercúrio em Sagitário

: Mercúrio em Sagitário 11/11 : Dia portal

: Dia portal 13/11 : Lua Nova em Escorpião

: Lua Nova em Escorpião 22/11 : Sol em Sagitário

: Sol em Sagitário 24/11: Marte em Sagitário

Dezembro

1/12 : Mercúrio em Capricórnio

: Mercúrio em Capricórnio 12/12 : Dia portal + Lua Nova em Sagitário

: Dia portal + Lua Nova em Sagitário 4/12 : Vênus em Escorpião

: Vênus em Escorpião 13/12 : Mercúrio Retrógrado em Capricórnio

: Mercúrio Retrógrado em Capricórnio 22/12 : Sol em Capricórnio e início do Verão

: Sol em Capricórnio e início do Verão 23/12 : Mercúrio em Aquário

: Mercúrio em Aquário 29/12 : Vênus em Sagitário

: Vênus em Sagitário 31/12: Lua Cheia em Virgem (lunação da virada do calendário gregoriano)

Significado dos eventos astrológicos

A seguir, Lyziane explica o que cada um destes eventos representa em nossas vidas (assim como qual é a influência da entrada e saída dos planetas em cada signo). Confira:

Marte

Planeta regente dos signos de Áries e Escorpião. Ligado à nossa capacidade de ação, energia, iniciativa e força. Conhecido como nosso “guerreiro interior”, regendo também a imunidade no corpo físico. “Inspira qualidades como coragem, determinação e instinto. No seu lado sombra, pode ser associado à agressividade, violência, covardia, excesso de lutas ou confrontos”, explica. Ao entrar em um signo específico, potencializa essa energia, tanto positiva quanto negativa, de ação nos nascidos naquele período. O mesmo vale para os outros planetas da lista.

Mercúrio

Planeta regente dos signos de Gêmeos e Virgem. Ligado à comunicação, pensamento, intelecto, movimentos e habilidades mentais. É frequentemente chamado de “Mensageiro” ou “Negociador”. “Inspira qualidades como raciocínio lógico, curiosidade e versatilidade. No seu lado sombra, pode ser associado a mentiras, trapaças, fofocas e excesso de dispersão. Seu Movimento Retrógrado acontece de três a quatro vezes ao ano, trazendo vários impactos em todas as áreas regidas por ele. Em 2023, teremos quatro períodos, sendo o primeiro em janeiro, o segundo entre abril e maio, o terceiro entre agosto e setembro, e o último em dezembro (incluindo a virada do ano novo)”, revela.

Vênus

Planeta regente dos signos de Touro e Libra. Ligado a temas como relacionamentos íntimos, uniões, parcerias, casamentos, arte, criatividade, desejos (em especial por conforto e luxo), amor, finanças e vida social. “É frequentemente chamado de ‘Planeta do Amor’. Inspira qualidades como harmonia, afeto e apreciação estética. No seu lado sombra, pode ser associado a ciúmes, traição, posse, inveja e compulsões.”

Sol

Luminar regente do signo de Leão. Representa a essência do ser, a individualidade e a expressão do Eu. Ligado também a temas como vitalidade, energia vital, força interior e relações com a energia masculina em geral. “O Sol é a fonte de luz e vida no sistema solar e é frequentemente chamado de ‘Astro-Rei’. É um dos itens mais importantes quando lemos um Mapa Natal”, explica.

Lua

Luminar regente do signo de Câncer. Representa a nossa identidade emocional, bem como nossa relação com a intuição, o instinto, a sensibilidade e a energia feminina em geral. Sua posição no Mapa Natal desempenha um papel crucial na nossa psique: “Cada fase lunar inspira um movimento interno diferente, e é ligado a um elemento da natureza: Lua Nova (elemento Fogo), Lua Crescente (elemento Terra), Lua Cheia (elemento Água) e Lua Minguante (elemento Terra)”, pontua.

Retrogradações

Lyziane explica que todos os planetas possuem um ou mais períodos conhecidos como retrógrados. “Na prática, isso acontece quando um planeta parece estar se movendo para trás em comparação à sua órbita normal, quando observado da Terra. Essa aparência retrógrada ocorre devido às diferentes velocidades de rotação e translação dos planetas em relação a nós. Em 2023, sete planetas ficarão retrógrados, em diferentes períodos. São eles: Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno, Netuno, Júpiter e Urano.”

Superlua

A astróloga aponta que quando a Lua está mais próxima da Terra, perto do perigeu, acontece um efeito conhecido como Superlua. É como se tivéssemos uma visão do astro um pouco maior, e mais brilhante do que nas lunações dos demais meses.

Dias portais

A astróloga explica que todos os meses possuem dias em que os números se repetem entre si, ou que, quando somados, resultam em números iguais (ex. 7/7): “Nestes momentos, o ciclo natural da vida nos apresenta a oportunidade de maior conexão com os temas inspirados pela energia correspondente ao número daquele mês. Para saber qual energia cada mês nos traz, esteja atento ao significado numerológico proposto por aquele número”, recomenda.

Eclipses

Menezes esclarece que eclipses são momentos que ocorrem quando a Lua, em sua órbita ao redor da Terra, alinha-se com o Sol ou a Terra, causando uma interrupção temporária da luz solar (eclipse solar) ou da luz lunar refletida (eclipse lunar). “Os eclipses são considerados eventos poderosos, que têm um impacto simbólico na interpretação astrológica, com efeitos de até seis meses em nossas vidas”, conta.

Eclipse solar anular

Por fim, o eclipse solar anular acontece quando o Sol forma um anel ao redor da sombra da Lua. “No Brasil, cidades como Natal (RN), João Pessoa (PB), Juazeiro do Norte (CE) e São Félix do Xingu (PA) terão a sorte de observar o ‘anel de fogo’ ao redor do astro”, conclui.