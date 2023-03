Estou no lugar errado e na hora errada, de acordo com a espiritualidade?

Todo mundo já sentiu aquela sensação de que talvez não fosse uma boa ideia sair de casa, mas saiu mesmo assim. A conclusão pode ter sido um salto quebrado, uma briga ou uma crise de choro. Com expectativas arrasadas, você resgata seu ‘eu interior’ da noite passada e pede perdão a si própria por não ter se escutado. Mas a verdade é que a espiritualidade tem muito a dizer sobre lugares que você não deve frequentar, eventos que você deve cancelar e pessoas que você deve ficar longe. Conversamos com o astrólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos) e com a taróloga e terapeuta holística, Gabriela Panighel para entender em quais momentos a espiritualidade pode nos dar esses avisos.

De acordo com Gabriela, quando você está tentando muito algo e essa coisa está dando errado, é um alerta vermelho para quem está conectado com a espiritualidade: computadores travando, o trânsito parado, acordar atrasada. “Não necessariamente é uma situação de perigo, mas talvez o universo te dizendo para revisar melhor a questão de estar naquele lugar e naquele momento”, diz.

Se sentir mal “do nada”

A sensação de mal estar que a espiritualidade traz é repentina, nunca vem acompanhada de paranoias ou ansiedades, portanto, saiba separar quando você pode estar passando por uma crise do pânico para não associá-la a sinais.

Geralmente esse mal estar é súbito e não tem motivos para acontecer, antecede eventos os quais não deveriam ser motivo de preocupação. “Essa sensação não vem da construção de uma paranoia, como aqueles dias em que saímos de madrugada e nos questionamos se podemos correr perigo. Ela geralmente vem de um sentimento de que você está fazendo algo errado e pesa moralmente“, explica Gabriela.

Siga sua intuição

A intuição é um dos poderes mais fortes que a espiritualidade pode dar para alguém, que não pode ser explicado de maneira lógica ou racional, ela vem do inconsciente. Saber entender sua intuição pode ser imprescindível para saber se está no lugar certo. “Ouça mais sua intuição, acredite mais em si mesmo e nos sinais que sua mente te dá”, defende Victor.

De acordo com o especialista, as pessoas devem ouvir mais a si mesmos e aos sinais que nós mesmos nos damos. ‘É quando confiamos na nossa intuição que podemos nos livrar de situações e eventos que não são tão benéficos. Essa habilidade funciona como uma voz interior que nos permite tomar decisões importantes, portanto, exercite-a.’

Continua após a publicidade

Sintomas físicos

Quando se trata de rotina, seja dentro de relacionamentos ou trabalho, Gabriela conta que ao estarmos em algum lugar que não nos pertence, nós começamos a adoecer.

“A espiritualidade não vai te deixar mal em um lugar que você deve estar. Mesmo que você esteja cumprindo uma tarefa mais perigosa ou de risco, ou que tema o futuro, por mais que você sinta medo, você se sente útil ou completo”, explica. Entretanto, quando as coisas não caminham e você adoece, é um momento de reavaliar se você realmente deve estar ali.

Nada está predestinado: o destino está em nossas mãos

Apesar de todos os sinais que a espiritualidade entrega quando devemos ser cautelosos ao estar em um lugar, é sempre importante ressaltar que nós somos quem traçamos o nosso destino.

“Nosso corpo é um templo, portanto devemos nos direcionar a um caminho de autocuidado”, conta o astrólogo. “Nós no fundo não estamos no local errado em nenhum momento, nós estamos exatamente onde deveríamos estar, e você deve dar tempo para aquilo que você vai passar, mesmo que seja uma fase ruim”.

Cuidado para não cair em paranoias

Enfrentar seus medos e não cair na crença de que tudo pode dar errado também é importante. Apesar de ser essencial sabermos entender nossa mente e crenças, ser cético pode ser útil em alguns momentos.

Trabalhar no pensamento positivo também é ideal. “Quando você começa a manifestar na sua mente que você está no local errado e de que as coisas não vão dar certo, você trabalha em um campo energético ruim que provavelmente vai te fazer passar por situações negativas”, conta o especialista.