Quais são os signos mais desafiadores na infância?

Como é a criança de cada signo? Foi com essa discussão que Vivi Pettersen, astróloga e colunista de CLAUDIA, e a criadora de conteúdo Lia Camargo guiaram o “Talk Astrologia em família” durante a CASA Clã nesta quinta-feira (9).

O evento, realizado em parceria inédita das marcas CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica, acontece entre os dias 8 e 11 de março. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a programação está repleta de atividades e apresentações, e tem como sede a Casa Higienópolis (Avenida Higienópolis, 758, Consolação). Veja aqui a grade de programação completa.

Os signos mais desafiadores na infância

De acordo com o Vivi Pettersen, todos os signos têm pontos positivos e negativos, obviamente, mas alguns deles podem ser mais desafiadores durante o período da infância, exigindo certa atenção dos pais sobre algumas de suas características. A seguir, ela aponta três desses signos:

Capricórnio : As crianças de capricórnio podem ter essa questão de não conseguir vivenciar a infância. Então, é importante os pais terem esse direcionamento de trazer essa energia para a infância, para que a criança seja criança. Os capricornianos são mais sérios, mais responsáveis desde cedo, então acaba que pode ser um signo mais difícil. As vezes a criança de capricórnio não se identifica com as outras.

: As crianças de capricórnio podem ter essa questão de não conseguir vivenciar a infância. Então, é importante os pais terem esse direcionamento de trazer essa energia para a infância, para que a criança seja criança. Os capricornianos são mais sérios, mais responsáveis desde cedo, então acaba que pode ser um signo mais difícil. As vezes a criança de capricórnio não se identifica com as outras. Escorpião : Pode ser desafiador pela intensidade emocional, que eles podem sentir desde cedo e não saber o que é. Ele tem a tendência de não se abrir e acabar não expressando seus sentimentos e se retraindo. A criança escorpiana fica mais na parte da observação, é aquela criança que brinca e se diverte, mas que não se expõe muito, justamente porque ele sente demais. Ela pode se magoar e carregar isso por anos, os pais precisam dar uma atenção especial pra isso.

: Pode ser desafiador pela intensidade emocional, que eles podem sentir desde cedo e não saber o que é. Ele tem a tendência de não se abrir e acabar não expressando seus sentimentos e se retraindo. A criança escorpiana fica mais na parte da observação, é aquela criança que brinca e se diverte, mas que não se expõe muito, justamente porque ele sente demais. Ela pode se magoar e carregar isso por anos, os pais precisam dar uma atenção especial pra isso. Virgem: É um signo desafiador justamente pela questão de se preocupar com outras coisas. Os virginianos se criticam e se cobram demais na organização das coisas, dos estudos… Essas características podem causar ansiedade e um excesso de perfeccionismo, então pode ser que a criança não se permita errar, mas a gente só aprende errando. Então, os pais de uma criança de virgem tem que tomar cuidado com essa questão de ficar num looping de autocobrança e buscando uma perfeição que não existe.

Signo planejado?

Um dos alertas que Vivi faz quando o assunto é gravidez e astrologia, é sobre o surgimento da discussão recente sobre programar o parto de acordo com os signos do zodíaco. “Planejar a gravidez para a criança não ser de signo ‘x’ ou ‘y’ é uma questão muito complicada, porque é tentar controlar algo que você não tem o controle”, alerta a astróloga.

“Claro que tem as questões biológicas, mas quando está tudo bem, você fazer isso apenas pensando na astrologia eu não concordo. Justamente porque a criança precisa nascer do jeito que ela tem que ser, muitas vezes falta mesmo esse entendimento da parte dos pais de deixar aquela criança ser uma outra pessoa. Nós, como pais e mães, temos a ilusão de que os filhos devem ser nossa continuação, mas eles não são, são outras pessoas com outras vivências e vontades” finaliza.

Como participar da Casa CLÃ

A Casa Clã será aberta ao público entre os dias 9 e 11 de março. Para participar, basta conferir a programação completa, e logo em seguida, selecionar os seus dias favoritos. Acesse os links de inscrição:

Sobre a Casa CLÃ

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações.

A Casa Clã conta com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery, LinkedIn e Senac.