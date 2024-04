“Amor não é o suficiente”, diz Raquel Real no Lambisgoia Cast

Amar não é fácil, terminar muito menos. Na última sexta-feira (29), o podcast Lambisgoia Cast, de Martchela, tratou do assunto ao lado de Raquel Real, comediante que acumula mais de 260 mil seguidores no Instagram, roteirista do programa A Culpa é do Cabral e apresentadora.

A dificuldade para superar relacionamentos e a maneira como lidamos com a tristeza são pontos levantados na conversa, tudo de maneira bastante descontraída e com o humor característico da convidada.

Raquel Real fala sobre superar términos no Lambisgoia Cast

Quando uma relação chega ao fim, também são perdidos sonhos, expectativas e projeções. A vida recebe uma estremecida e, para seguir em frente, é preciso rever todas as decisões que antes pareciam muito acertadas. Não à toa, quem passa pelo processo de superação reconhece a dificuldade envolvida.

“Terminei um relacionamento de sete anos. Nos dois últimos anos em que estivemos juntos, nos separamos e voltamos quatro vezes”, conta Raquel. Tudo porque o casal reconhecia a necessidade de chegar ao fim, pois os problemas não eram resolvidos, mas não conseguia manter a decisão pelo apego. “Eu era muito jovem e não entendia que o amor não era o suficiente”, lembra ela.

Continua após a publicidade

A separação de uma relação com menos tempo também pode ser avassaladora, como acrescentou Martchela. “Superar um relacionamento mais curto às vezes é mais difícil, porque a gente projeta, cria expectativas”, concorda Raquel.

Seguir em frente é necessário, todos sabemos. Mas como? Martchela dá uma sugestão que tem lhe servido muito: “Eu vi uma entrevista da Constanza [Pascolato], no auge dos seus 80 anos, dizendo que tudo que acontece na vida tem uma coisa positiva”. Agora, ela reflete e observa o que pode aprender mesmo com os acontecimentos ruins.

Raquel também exercita a auto-observação. “Eu tenho traumas, muitas vezes eles atrapalham minhas relações, mas eu procuro tratar esses traumas”, diz ela. O problema é que nem sempre os homens, segundo a comediante, estão dispostos a fazer esse mesmo exercício. Caso da última pessoa com quem ela se relacionou, alguém narcisista, na visão dela. “Eu passava mal antes de encontrar com ele.”

Diferentemente de outros momentos de sua vida, ela agora não quer mais explicar a eles o que fizeram de errado. “Eu não sou perfeita, mas cansei de ensinar [aos homens]. Às vezes penso que poderia ter falado alguma coisa que depois fica engasgado, mas eu não sou salvadora de ninguém. Por que a mulher precisa sempre ser a salvadora de alguém?”, questiona.

Continua após a publicidade

Com o afastamento do término, porém, as coisas ficam mais fáceis. “Quando o tempo passa, vemos as coisas com mais clareza”, pontua Raquel.

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022. A criadora também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e nas redes sociais.