“Sou muito melhor solteira”, diz Juliette no retorno do Lambisgoia Cast

Quem nunca passou por uma história ruim envolvendo um homem cis que atire a primeira pedra! Se tem algo que nós mulheres podemos fazer acerca disso é, no mínimo, alertar o nosso entorno e as gerações futuras. Pois bem, a Martchela, nossa Ministra do Namoro, tem um podcast inteiro dedicado a esse tópico (que bom!). O Lambisgoia Cast passou um tempo adormecido, podemos dizer que se reestruturando, para fazer um digno retorno em CLAUDIA – e nas versões em vídeo e no formato convencional.

Para fazer bonito na (re)estreia, o primeiro episódio conta com a maioral do BBB, cantora, empresária, maquiadora e advogada, Juliette. Entre acontecimentos do passado e histórias mais recentes, as duas soltam o verbo sobre a beleza de ser solteira, amizades famosas, sofrer por amor e otras cositas más.

Abaixo, confira a conversa na versão videocast do Lambisgoia:

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

A criadora, Martchela, também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade.

Continua após a publicidade