Atriz Alice Milagres é convidada do Lambisgoia Cast

Como andam seus dates? No episódio desta sexta-feira (22) do Lambisgoia Cast, Martchela, nossa Ministra do Namoro e colunista de CLAUDIA, conversa com Alice Milagres sobre pegação, furadas e tudo o que faz parte da vida de solteira.

Com muito bom humor, a atriz fala sobre carreira, locais inusitados onde morou e, claro, relembra os melhores (ou piores) dates que já teve. Assista abaixo!

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno por aqui.

A criadora, Martchela, também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade.