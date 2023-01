6 dicas para prolongar e intensificar o orgasmo feminino

Você sabia que um orgasmo dura, em média, de 5 a 15 segundos? E que, para chegar lá, as mulheres demoram cerca de 8 minutos? Obviamente, esta não é uma regra, pois cada um tem uma relação única com o próprio corpo. Porém, não é incomum que as pessoas se queixem tanto de atingir o clímax da relação muito rápido quanto de não conseguirem segurar aquela sensação arrebatadora de gozar por muito tempo.

E aí, será que tem alguma forma de reverter a situação nestes cenários? Para a sexóloga Lelah Monteiro, a resposta é positiva. “É raro que as mulheres lidem com um ‘orgasmo precoce’, mas acontece. O período fértil, a ansiedade de conseguir engravidar e até mesmo o uso de alguns sex toys específicos, como os sugadores, podem acabar encurtando este tempo”, esclarece.

Portanto, se você deseja demorar mais tempo para atingir o orgasmo e até mesmo prolongar o clímax, siga as dicas a seguir:

1. Atente-se ao uso de sex toys

Se você prefere atingir o orgasmo de forma mais rápida e intensa, brinquedinhos como os sugadores são ótimas pedidas. Agora, caso o seu desejo seja o contrário, Lelah Monteiro recomenda optar por vibradores que provoquem pressão na região, já que eles estimulam um prolongamento do clímax.

2. Não vá com muita sede ao pote

A próxima dica é um pouco mais difícil, mas muito útil: “Todos nós temos muitas fantasias e pensamentos que nos ajudam a chegar lá mais rápido. Então, se você não quiser isso, tente não embarcar tanto em certos fetiches, pois isso te deixará mais calma. Aliás, ter a relação sexual num momento de muito tesão também acaba encurtando o tempo das coisas. Dê preferência para aqueles dias em que a libido não está nem baixa, nem nas alturas. Aproveite o morno, pois ele pode ser bem gostosinho”, diz a especialista.

3. Esteja presente

Para Lelah, estar presente é essencial para controlarmos as nossas reações na cama. Portanto, a partir do momento que você perceber que está quase chegando lá, mantenha a pressão e passe a controlar a intensidade do toque, dos beijos, da carícia e imaginação. “Isso nos permite ficar numa onda crescente de prazer, proporcionando orgasmos sucessivos e prolongados”, recomenda.

4. Aposte no pompoarismo

Além de ser uma ótima forma de atingir o autoconhecimento sexual, o pompoarismo é uma das maneiras mais eficazes de controlar, desacelerar e prolongar o orgasmo. “É possível fazer em qualquer lugar, sem precisar tirar a roupa. Basta começar a piscar a região íntima, contraindo e relaxando os músculos pélvicos, vaginais e anais, como se estivesse piscando mesmo. Contraia e solte várias vezes”, explica Monteiro.

5. Respiração é fundamental

A sexóloga também nos aconselha (tanto no momento da masturbação quanto da transa) a inspirar de forma mais intensa, contrair os músculos e soltar o ar lentamente. “A respiração é fundamental: quanto mais relaxadas, mais entregues e conectadas estamos ao sexo. Não segure o ar, pois toda vez que entramos numa apneia, nos permitimos menos e até nos bloqueamos para o orgasmo”, alerta.

6. Massageie a região

Com a ajuda de um óleo de coco extravirgem (ou algum outro gel de sua preferência), massageie a região íntima. Segundo Lelah, isso é essencial para quem quer conhecer mais a vagina, descobrindo os pontos de maior (e menor) prazer. Assim, é possível instruir a parceria a tocar em locais específicos que te possibilitem controlar, e consequentemente, prolongar o orgasmo.