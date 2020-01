Conheça o sugador de clitóris, brinquedo sexual que aumentará seu prazer

Quando o assunto é prazer sexual, o objetivo é sempre alcançar o orgasmo da melhor maneira possível. E há vários jeitos de inovar nesse aspecto. Uma ideia para mudar o jeito de chegar lá é o sugador de clitóris. Como o nome dá a entender, o principal diferencial desse brinquedo sexual é o estímulo da região clitoriana através da sucção.

Como explica Natali Gutierrez, fundadora do sex shop Dona Coelha e especialista em produtos eróticos, o sugador de clitóris praticamente age sozinho depois de ser corretamente posicionado na região – com a abertura dos grandes lábios vaginais com os dedos. “Não é necessário esfregar, subir ou descer ou até mesmo fazer movimentos de “vai e vem’’ com o sex toy, pois ele foi totalmente pensado para oferecer prazer sem que a mulher precise se esforçar muito”.

Ainda segundo a especialista, o que também chama a atenção sobre o produto é a variedade de formatos e funções. Natali cita alguns exemplos: o “pocket”, que é o compacto o suficiente para ser guardado na bolsa e usado em qualquer momento; o sugador acoplado a um vibrador, em que há o estímulo da região enquanto ocorre a penetração; e o que suga e vibra simultaneamente.

A última opção é citada por ela como um brinquedo sexual 3 em 1. “Alguns modelos de sugadores têm também um motor exclusivo para vibração. […] Com eles, podemos usar só o sugador, só o vibrador ou ambos juntos. O mais legal desses modelos é ter o prazer nas mãos, pois é a mulher quem decide o que vai usar, como vai usar e qual a velocidade/intensidade que quer de cada uma das possibilidades. São motores independentes, cada um com suas velocidades e sucções – e é possível escolher de forma independente cada uma delas”.

Independentemente de qual sugador seja escolhido, o conselho fundamental de Natali é o uso de lubrificantes. Eles ajudam a fazer o sex toy a deslizar melhor e, consequentemente, a estimulação pode ser intensificada e o orgasmo também. Só é importante lembrar que quando o assunto é o uso de brinquedos sexuais, os lubrificantes precisam ser a base d’água para não danifica-los.

Veja algumas opções de sugadores de clitóris:

–

1. Estimulador Feminino Satisfyer Pro Deluxe – Innuendo – R$ 689,00

2. Tong Egg Purple – Estimulador Clitóris – 7 modos – Erosmania – R$ 249,90

3. Vibrador com Sucção Romance Swan – 12 Vibrações – Me Seduza – R$ 348,11

–

1. Vibrador Ponto G c/ Sugador de Clitóris e Seios – INS – Sigilo Sex Shop – R$ 438,90

2. Queen G-Spot Vibrator com Sucção – Vermelho – Dona Coelha – R$ 1.349,90

3. Sugador e Massageador de Clitóris Recarregavél Octopi – S-Hande – Sigilo Sex Shop – R$ 304,90

–

1. Satisfyer Pro Traveler – Estimulador de Clitóris – Dona Coelha – R$ 499,90

2. Satisfyer Pro Plus Vibration – Estimulador de Clitóris – Dona Coelha – R$ 599,90

3. Satisfyer Pro 2 – Estimulador de Clitóris – Dona Coelha – R$ 449,90