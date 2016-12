Viúvas homenageiam atletas da Chapecó um mês depois da tragédia

Meu Amor,Minha Vida,hoje faz 1 mês que você se foi,1 mês que estou vivendo sem o seu carinho ao dormir e ao acordar,1 mês que estou sem escutar Bom Dia e Boa Noite amor da Minha vida,1 mês sem brincarmos de falar que quem amava mais um ao outro,Quantas e quantas saudades,uma saudade que não cabe não peito,um amor inexplicavel,como eu queria você de volta amor da minha vida quanta falta você me faz,mas sei meu amor que você está num lugar lindo e junto com o papai do céu tem cuidado todos os dias de mim e do nosso filho,sua sementinha que ficou aqui comigo,Você é e sempre será o grande amor da minha vida meu preto,meu lindo e eterno Amor,Obrigado pelos 5 anos em que todos os dias me fez a mulher mas feliz e realizada desse mundo!!!! Papai nós te amamos muito e estamos com Muitaaaaaa Saudades😭❤❤❤❤❤👼 #1mêsqueaminhavidinhasefoi #Quantassaudadesvida #Amoralémdavida #Meumaridomeutudo #Teamareiinfinitamemte

