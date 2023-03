Casa Clã: a presença de mulheres gordas no mercado de trabalho

Você sabia que, segundo a pesquisa A Contratação, a Demissão e a Carreira dos Executivos Brasileiro, 65% dos diretores e presidentes de empresas apresentaram restrição na contratação de pessoas gordas? Isso é um problema gigantesco no país porque atinge não só a questão de marginalização de corpos fora do padrão, como também o psicológico das pessoas gordas.

Por isso, CLAUDIA traz para a programação da Casa Clã um importante debate em torno da presença de mulheres gordas no mercado de trabalho, pelo olhar do empoderamento e autoamor. Para compor a mesa, mediada pela jornalista e editora-chefe de Veja São Paulo, Alessandra Balles, Letticia Munniz e Mabê Bonafé. Inscreva-se para não perder a conversa!

Letticia Munniz

Ela é modelo de sucesso e apresentadora na TV Globo: Letticia Munniz já foi capa de revista, desfilou para inúmeras marcas nas últimas edições da SPFW e é rosto de campanhas publicitárias Brasil adentro. Nas suas redes sociais, sempre traz para a discussão temas em torno da representatividade de corpos gordos nos espaços públicos e privados, através da sua atuação como body activist.

Mabê Bonafé

Mineira, 36 anos, escritora, roteirista, Mabê é apresentadora do podcast-sucesso Modus Operandi, que fala sobre crimes reais e, inclusive, virou livro, e do Caso Bizarro, que estreou em outubro de 2022 para abordar mistérios e situações sobrenaturais a partir de relatos e diálogos com convidados.

Como participar

A mesa com Letticia Munniz e Mabê Bonafé na Casa Clã acontece nesta quinta-feira, 9/3, das 11h às 12h. Para se inscrever, basta acessar o formulário.

Sobre a Casa Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

As inscrições já estão abertas para o público: dias 09, 10 e 11 de março.