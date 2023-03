Confira a programação completa da Casa Clã

A Casa Clã, evento realizado em uma parceria inédita das marcas CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica, acontece entre os dias 8 e 11 de março. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a programação está repleta de atividades e apresentações, e tem como sede a Casa Higienópolis (Avenida Higienópolis, 758, Consolação)

Para você não perder nada, preparamos uma lista especial com todos os talks, shows, aulas e ativações que preparamos para mergulhar no sentido feminino através de experiências e encontros arrebatadores.

Inscrições para as atividades

Para participar das atividades, é necessário preencher os formulários a seguir: dia 09, para dia 10 e para dia 11 de março.

Programação completa da Casa Clã:

DIA 08/03

20h30 – Festa de abertura com show de Liniker

DIA 09/03

08h30: Aula de dança da BOATECLASS | com Isa Zendron

10h00: Talk Astrologia em família: a criança de cada signo, com Vivi Pettersen e Lia Camargo

11h00: Talk Empoderamento e autoamor: mulheres gordas no mercado de trabalho

12h00: Reeducação alimentar: um workshop de mindful eating, com Luiza Bittencourt e Dra. Marcella Garcez

13H00: Talk Mulheres da arte: das galerias à rede, com Marina Bortoluzzi, Marcela Scheid e Carol Lauriano

17h00: Talk Intuição em conexão: como alcançar a sabedoria do coração, com Mariana Ferrão e Noéle Gomes

19h: Coquetel, por Shuk

20h: Show: Assucena canta Gal Costa

DIA 10/03

08h30: Aula de boxe funcional com Jab House

09h00: Talk Empreendedorismo feminino: como transpor o gender gap, com Ana Claudia Philhal

10h00: O novo luxo na moda nacional, com Rafaella Caniello, da Neriage, Airon Martin, da Misci, e Cecília Gromann, da Anacê, com mediação de Renata Brosina

11h00: Talk Bem-estar parental e infantil: o caminho da educação com respeito | com Maya Eigenmann, autora de A Raiva Não Educa, A Calma Educa, e Camila Menon, do @educarepreciso

Continua após a publicidade

12h00: Workshop Três mudanças para adotar na sua rotina, com Nicole Vendramini, da Holistix

12h00: Amor e relacionamento: nossos dilemas atuais, com Caroline Apple e Sofia Menegon

14h00: Talk Saúde da mulher: conscientização e vacinação contra HPV como melhores caminhos para a prevenção do câncer, com Dra. Andréa Paiva Gadelha Magalhães e Dra. Márcia Datz Abadi

15h00: Talk Como lidar com o estresse: é possível deixar de ser a mulher exausta?, com Marcela Ceribelli e Regina Chamon

16H30: Talk Como se ensina a ser Mãe? Afetos, culpas e identidades femininas, com Ana Carolina Coelho e Mari Carmadelli

18h00: Gravação do podcast Jornada da Calma Ao Vivo, com Helena Galante e Lúcia Helena Galvão, sobre A Voz do Silêncio

20h00: Show de Drik Barbosa

DIA 11/03

09h00: Aula de Yoga, com Vidya

10h00: Talk Da economia ao investimento: finanças na vida real, com Nath Finanças e entrevista de Paola Carvallho

11h00: Workshop Rock your profile: como montar um perfil de destaque no Linkedin

12h00: Talk Da lingerie à legging: moda no trabalho sem tabu | com Mary Nuernberg e Rachel Jordan

13h00: Workshop Evolução da criança: será que não é hora de passar seu filho de fase?, com Camila Menon

14h00: Talk A cura pelas palavras: a literatura como ferramenta de autoconhecimento e autotransformação, com Aline Bei e Rayane Leão

16h00: Talk O sentido feminino: o que significa hoje viver em clã, com Izabella Borges e Janaina Torres Rueda

16h00: Apresentação Poesia cantada | com Mel Duarte

19h30: Jantar para convidadas com assinatura da Chef Janaína Torres Rueda

Inscrições para as atividades

Para participar das atividades, é necessário preencher os formulários a seguir: dia 09, para dia 10 e para dia 11 de março.

A Casa Clã conta com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery, LinkedIn e Senac.