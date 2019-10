Doces ou travessuras? O clima de Halloween está no ar, por isso já é hora de começar a pensar no cardápio para a noite mais assustadora do ano.

Sua festa pode ficar muito mais divertida com pratos decorados especialmente para a data. Adicione uma pitada de horror às suas receitas e prepare aperitivos e pratos terrivelmente deliciosos!

A equipe de CLAUDIA separou 13 receitas do Pinterest para assustar e conquistar os convidados. Confira:

Torta de Halloween

Cookies de açúcar

Molhos e batatinhas Jack-o-lantern

Cupcake de Halloween

Cérebros e caveiras de chocolate branco

Cookies de chocolate meio amargo

Cabeças de batata encolhidas

Maças envenenadas

Cerveja da bruxa

Pizza de múmia

Pão de lava

Burritos de caveira

Donuts de barata

