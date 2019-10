22 ideias de decoração para o Halloween

Outubro começou e já é hora de planejar a festa perfeita de Halloween. É o momento perfeito de se inspirar em ir atrás de tudo para montar a casa mais assustadora do bairro.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Há um tempo essa festa deixou de ser celebrada somente nos Estados Unidos e passou a fazer muito sucesso aqui no Brasil. Várias casas já aderiram às decorações assustadoras e às festas temáticas.

Para entrar no clima e se inspirar, a equipe de CLAUDIA reuniu diversas dicas de decoração para o Halloween. Confira:

Jardins assustadores

A decoração pode e deve começar no jardim da sua casa. Ao montar um cenário perfeito, seus convidados vão se envolver na atmosfera do terror e vão entrar no clima da festa.

Casa mal assombrada

Para dar uma festa incrível de Halloween, nada melhor do que uma super decoração. Não precisa fazer nada muito incrementado, basta deixar quase todas as luzes apagadas, encher a casa com teias de aranha e colocar uma trilha sonora bem assustadora. É garantia que seus convidados vão adorar.

Doces ou travessuras

Para completar a decoração, nada melhor do que doces be assustadores e nojentos. Use e abuse da sua criatividade.

Leia também: Nail arts que prometem ser tendência em 2020

+ 6 tendências de decoração para 2020